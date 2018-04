České akcie slibují růst. Využijte toho!

V měsíci listopadu došlo na americkém kapitálovém trhu k obratu. Ceny akcií rostly pod vlivem příznivých makroekonomických dat a snížení cen ropy. Cena černého zlata se ze svého maxima 55 USD za barel propadla až k hranici 40 USD.

Dow Jones Industrial Index si připsal téměř 4 % a ani Evropa nezůstala pozadu. Německý DAX si polepšil o 4,16 %. Velmi dobře se dařilo i technologickým titulům.

Na akciových trzích převládají obavy ze slabého dolaru, který nebyl nepřekonán ani tříměsíčním minimem ceny ropy. Analytici očekávají, že ceny akcií budou do konce roku spíše stagnovat.

Index Změna za listopad 2004 Nasdaq Composite (USA) +6,14 % DAX (Německo) +4,16 % DJIA (USA) +3,98 % S&P 500 (USA) +3,79 % FTSE 100 (Velká Británie) +1,70 % Nikkei 225 (Japonsko) +1,56 % CAC 40 (Francie) +1,50 %

Zdroj: Fincentrum

PX – 50 překonal 1000 bodů

Index pražské burzy PX-50 po tříletém růstu dosáhl hranici 1000 bodů, na které začínal v květnu 1994 a překonal tak více než deset let starý rekord. Dnešní pražská burza má úplně jinou strukturu obchodovaných titulů, mnohem vyšší tržní kapitalizaci a pomalu se začíná přibližovat burzám, jak je známe z tržních ekonomik světa. Mezi hlavní důvody výrazného růstu patří silný zájem zahraničních investorů o domácí akciové tituly. Podporou pro růst byl i velice pozitivní listopadový vývoj na zahraničních trzích. Výrazný sestup ze současných hodnot se neočekává.

Index Hodnota 31.10.2004 Hodnota 30.11.2004 Změna PX-50 911,9 1 010,9 +10,86 % PX-D 2 256,2 2 505,8 +11,06 %

Zdroj: BCPP Praha

Český akciový trh táhly během listopadu hlavně akcie ČEZu, které vyskočily o 22,2 %. K vynikajícímu zhodnocení jim dopomohly příznivé hospodářské výsledky a očekávání růstu cen elektrické energie v příštích letech. Burzám ve střední Evropě obecně pomáhá silný příliv prostředků ze zahraničních fondů, které se snaží diverzifikovat svá portfolia. Titulem, který v posledním měsíci ztrácel, byly akcie Unipetrolu. Stále nedokončená akvizice firmy s polskou PKN Orlen investory očividně znervózňuje a ti se akcií zbavují.

Největší investiční extrémy za měsíc (objem obchodů nad 50 000 Kč) Nejlepší změna Nejhorší změna Domácí akcie (bez SPADu) PARAMO +19,8% ŽĎAS - 12,1% SPAD ČEZ +22,2% UNIPETROL - 0,9%

Zdroj: BCPP Praha

Roční výnos českých akciových fondů se počítá na desítky procent. Na vrcholu se drží ING Český akciový fond s výkonností přes 50 procent. Na záda mu dýchá Sporotrend Investiční společnosti České spořitelny a třetí místo uzavíra Conseq akciový fond.

První trojice nejvýkonnější akciových fondů se liší svou strukturou majetku a tedy způsobem jak je této výkonnosti dosahováno. Dlouhodobá jednička ING český akciový fond má více než polovinu svého portfolia v českých akciích a minulý měsíc mu k výbornému výsledku dopomohlo i výrazné zastoupení akcií ČEZu, Českého Telecomu a Erste Bank. Sporotrend má naopak české akcie ve svém portfoliu zastoupeny jenom 13-ti procenty a sází především na maďarské akcie, které tvoří téměř polovinu jeho majetku.

Roční výnos českých akciových fondů 1. ING Český akciový 53,93 % 2. ISČS - Sporotrend 47,80 % 3. Conseq Akciový fond 44,50 % 4.ČPI - Fond ropného a energet. průmyslu 22,14 % 5. ČSOB Akciový Mix 17,29 %

Zdroj: Fincentrum



Vývoj na dluhopisových trzích v Evropě a v USA byl odlišný. Evropské dluhopisy pokračují v růstu, v USA naopak klesají. Předpokládá se, že Evropská centrální banka ponechá klíčovou úrokovou sazbu na nynější úrovni. Naproti tomu americký Fed bude sazby zvyšovat pravděpodobně již v prosinci.

Z domácích dluhopisových podílových fondů se nejlépe vedlo ISČS Trendbond, který si připsal 1,81 %. Domácí peněžní trh očekává, že zvýšení základní úrokové míry ze strany České národní banky nebude provedené dřív než počátkem příštího roku, a tak zůstává stabilní. IKS fond peněžního trhu zakončil listopad jako fond s nejlepší výkonností ve své kategorii (+ 0,40 %). O růst fondu se přičinily hlavně krátkodobé dluhopisy, jejichž cena rostla v souladu s vývojem dluhopisů na českém trhu.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za

1 měsíc Název fondu Výkon za

1 měsíc Akciový ČPI - OPF Fond nové ekonomiky +5,54% IKS Světových indexů -0,98% +2,60% Smíšený IKS Balancovaný +5,50% J&T PROFIT OPF -0,83% +1,76% Dluhopisový ISČS-TRENDBOND +1,81% ISČS-ČS korporátní dluhopisový +0,21% +1,25% Peněžního trhu IKS Peněžní trh +0,40% ČPI - OPF Peněžní +0,13% +0,30%

Zdroj: UNIS

O slabování dolaru nemá konce

Koruna nadále posiluje vůči euru i dolaru. Dolar tlačí ke dnu hlavně obavy z výše amerického deficitu běžného účtu platební bilance. Kurs americké měny se propadl až k úrovni 1,34 a dolar tak od začátku roku 2003 ztratil již 30 % své hodnoty. Morgan Stanley předpovídá, že do čtyř měsíců by se kurs mohl vyšplhat až k úrovni 1,38 CZK/USD. Analytici se shodují, že do budoucna by česká měna měla nadále posilovat a ke konci příštího roku dosáhnout 30 CZK/EUR.

Z lato se drží na maximech

Cena zlatého kovu v průběhu listopadu vzrostla o 5 %. Největším impulsem pro trh zlata byl vývoj kurzu amerického dolaru, který neustále oslabuje. Futures kontrakty zlata se v současnosti obchodují za nejvyšší cenu od roku 1988. Od začátku roku 2002 se cena futures na žlutý kov zvedla o 50 procent. Zájem o investice do drahých kovů se zvýšil poté, co byl dolar poškozen posledními hodnotami o vývoji nezaměstnanosti v USA. Zlato je stále vnímáno jako bezpečná investice v době měnové nestability.

