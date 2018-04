České akcie trhají rekordy

Jen za měsíc záři si pražská burza připsala více než 7 procentní zisky. Český investor však akciím stále nevěří. Podílovým fondům, které investují do akcií a dávají mu tak možnost podílet se na růstu trhu svěřil méně než desetinu objemu investic do fondů. Většina stále směřuje do fondů peněžního trhu. Kde bylo vašim penězům v září nejlépe?