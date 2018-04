České akciové fondy bodují: 11 % za tři měsíce

Evropská unie minulý týden opět snižovala úrokové sazby, tentokrát o půl procentního bodu. Snížení sazeb bylo však všeobecně očekáváno, takže trhy nezaznamenaly v podstatě žádný posun. Volatilnější akciové trhy v ČR i v zahraničí však přesto postupně získávají. Mírně rostoucí trhy, další pokles úrokových sazeb, mohlo by se zdát, že se podílovým fondům povede dobře. Jaká je skutečnost?

Nejlépe si za uplynulý týden vedly fondy fondů, které v průměru zhodnotily investice o 2,76 %. Již několik růstových týdnů dosahují fondy fondů lepší výkonnosti než akciové fondy, avšak ve srovnání za tři měsíce (což odpovídá tříměsíčnímu pozitivnímu trendu na akciových trzích) získaly fondy fondů „pouze“ 6,4 %, zatímco akciové fondy průměrného zhodnocení na úrovni 11,9 % (týdenní průměr je na úrovni 1,5 %). Zdá se tedy, že fondy fondů obvykle více rostou při celkovém růstu trhů, avšak mnohem více klesají při korekcích a ztrátách na trzích. Pro podrobnější analýzu však nemáme dostatečnou historii, neboť jediné tři (české) fondy fondů v ČR nemají společnou ani tříletou historii.

Ačkoli všechny kategorie fondů zakončily uplynulý týden s kladným průměrem, výsledky ostatních fondů již nejsou tak „chvályhodné“ (peněžní fondy +0,08 %, dluhopisové +0,06 %, smíšené +0,49 %). Peněžní a dluhopisový trh zřejmě nebude mít v následujících dnech nejlepší prostor k růstu. Ze smíšených fondů si nejlépe vedl fond AKRO Český, který těžil ze svých pozic v akciích Českých Radiokomunikací a Českého Telecomu. Obě společnosti zaznamenaly za poslední týden nebývalý růst (16 %, resp. 7,6 %), u Českého Telecomu zaviněný ohlášenou koupí Eurotelu a u Českých Radiokomunikací spekulací o nabídce k odkupu.

V prodejích se opět fondům nedařilo. Fondy si za týden připsaly 1,7 miliard čistých prodejů. Jenže samotný ČSOB Výnosový pro institucionální investory za poslední týden prodal o 1,8 mld. Kč více, než za kolik podílové listy odkoupil. Investoři nakoupili podílové listy fondů z UNIS celkem za 2,24 mld. Kč, bez ČSOB Výnosového za 431 mil. Kč (kladné čisté prodeje), zatímco odkupy činily 541 mld. Kč (záporné čisté prodeje).

Opět platí, že nejvíce atraktivní pro investory byly dluhopisové fondy. Většina analytiků se však shoduje, že rozhodování lidí více než skutečné možnosti těchto druhů fondů ovlivňuje jejich minulá výkonnost. Ta dosahuje více než sedm procent v ročním horizontu, což je pro investory jistě lákavé. Doba rostoucích výnosů z dluhopisů je pryč.Sazby už nejde snižovat o moc více, navíc dnes hrozí riziko deflace, kterého se všechny státy obávají (od Německa, Franice a všech zemí eurozóny až po USA).

Nejlepší fond za týden Živnobanka Obligační fond (+0,33 %), připravil pro investory „zajímavou“ soutěž. Kdo uhodne, kolik bude činit majetek ve fondu za jeden měsíc, získá podílové listy tohoto fondu (a akciového fondu) v hodnotě 100 tis. Kč. Bohužel zapojit do soutěže se může jenom ten, kdo jendorázově investuje do fondů Živnobanky 50 tis. korun. V ročním horizontu patří dluhopisový fond Živnobanky až na předposlední příčku s 5,3 %.

Novinkou uplynulého týdne byla nová možnost investování v ČR. Fond denominovaný ve slovenské koruně. Tyto fondy u nás nenajdeme jinde, než v nabídce ČSOB, která tentokrát přivádí fond KBC Renta Slovakrenta. Dluhopisový fond, jenž patří do rodiny fondů KBC, byl založen v Lucembursku. Investovat do fondu lze již s ekvivalentem 5 000 Kč, se vstupním poplatkem 1 %. Výnosy na slovenském trhu by měly být o něco vyšší než v naší zemi, na druhou stranu investice v Sk přináší s sebou měnové riziko. Jeho nabídka tak u nás bude úspěšná hlavně u investorů, kteří mají na Slovensku další „obchody“ či pro slovenské občany, kteří dlouhodobě žijí v České republice.