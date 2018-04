České akciové fondy slibují vysoké výnosy

Ceny ropy sice začaly minulý týden klesat, avšak nadále zůstávají velmi vysoko. Od začátku roku se zvýšily o více než polovinu. Světová ekonomika ji zatím příliš nevnímá, otázkou je ovšem dokdy.

Přestože je cena ropy na maximu, převládají na trhu názory, že ropa není tak drahá, aby ohrožovala hospodářsky růst. Podle předběžných údajů v srpnu přibylo v USA 150 tisíc pracovních míst a zřejmě se potvrdí, že hospodářství nabralo svižnější tempo růstu.

Americké akciové trhy v posledním měsíci stagnovaly. Technologický index Nasdaq ztratil v srpnu 2,60 % a za poslední dva měsíce téměř 10 %. Ozývají se hlasy, že pokles technologických titulů byl velice výrazný a vzhledem k ziskům, které dosahují, jsou tyto akcie nyní velmi levné.

Index Změna za srpen 2004 FTSE 100 (Velká Británie) +1,04 % DJIA (USA) +0,33 % S&P 500 (USA) +0,22 % CAC 40 (Francie) -1,44 % Nikkei 225 (Japonsko) -2,14 % Nasdaq Composite (USA) -2,60 % DAX (Německo) -2,83 %

Zdroj: Fincentrum



P ražská burza na čtyřmesíčním rekordu

Ke konci prázdnin se tuzemské akcie obchodovaly za ceny, které dosáhly čtyřměsíčního maxima. Hlavní akciový index pražské burzy (PX-50) si za poslední měsíc připsal 3,26 % a překonal tak hranici 800 bodů. Dařilo se akciím Unipetrolu, ČEZ a Zentivy. Na druhé straně si pohoršily akcie kutnohorského výrobce cigaret Philip Morris, které oslabily o více než dvě procenta.

Index Hodnota 30.7.2004 Hodnota 31.8.2004 Změna PX-50 790,2 816,0 +3,26 % PX-D 1 984,0 2 029,3 +2,28 %

Zdroj: BCPP Praha

Akcie výrobce léků Zentiva slavily výborný měsíc. Za srpen si připsaly téměř 14 %. Od upsání této první úspěšné primární emise akcie vydělaly téměř 20 %. Analytici však nabádají k opatrnosti, neboť tak prudké zhodnocení za krátkou dobu může být nebezpečné. Akciím pomohly hlavně investiční doporučení a zařazení titulu do indexu MSCI firmou Morgan Stanley.

Největší investiční extrémy za měsíc (objem OS nad 50 000 Kč) Nejlepší změna Nejhorší změna Domácí akcie (bez SPADu) SEVEROČESKÉ DOLY +18,3% PHILIP MORRIS ČR -2,4% SPAD ZENTIVA +13,9% PHILIP MORRIS ČR -2,4%

Zdroj: BCPP Praha



Pozitivní vývoj na českém akciovém trhu se přelil do výkonnosti akciových fondů, které si v průměru za srpen připsaly 0,59 %. Nejlépe vklady podílníkům zhodnotil ČPI - OPF Fond farmacie a biotechnologie, a to o více než 2 %. Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní průmyslová odvětví, léčiva a služby ve zdravotnictví. Technologiím se nedařilo a potvrdil to i pokles hodnoty podílových listů ČPI - OPF Fond nové ekonomiky o více než 2 %.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za

1 měsíc Název fondu Výkon za

1 měsíc Akciový ČPI - OPF Fond farmacie a biotechnologie +2,22% ČPI - OPF Fond nové ekonomiky -2,28% +0,59% Smíšený ČPI - Smíšený OPF +0,97% AKRO OPF mezinárodní flexibilní -0,28% +0,26% Dluhopisový ISČS-ČS korporátní dluhopisový +1,14% IKS Plus bondový -0,36% +0,20% Peněžního trhu IKS Peněžní trh +0,19% ČSOB výnosový +0,14% +0,18%

Zdroj: UNIS

Č NB pomohla fondům peněžního trhu

Základní úroková sazba ČNB vzrostla na 2,50 % a trh očekává, že se v prosinci sazba vyšplhá na 2,75 %. Zvyšování sazeb bude mít pozitivní vliv na výkonnost fondů peněžního trhu, které si v průměru za minulý měsíc připsaly 0,18 %. V době růstu úrokových sazeb představují fondy peněžního trhu rozumnou alternativu k dluhopisům.





Roční výnos českých akciových fondů 1. ING Český akciový 27,99 % 2. ISČS - Sporotrend 25,77 % 3. Conseq invest akciový 17,30 % 4. ČPI - Fond ropného a energ. 14,59 % 5. ČSOB Akciový mix 11,54 %

Pražská burza roste rychleji než burzy evropské i americké. Pohled na roční výnosy českých akciových fondů tento fakt potvrzuje. Pozici jedničky v roční výkonnosti si stále drží ING Český akciový fond (téměř 28 %), který těsně následuje ISČS – Sporotrend.



K oruna nejslabší za poslední dva měsíce

I když Česká národní banka zvedla základní domácí úrokovou sazbu, koruně tím nepomohla. Nečekaná rezignace maďarského premiéra oslabila všechny středoevropské měny. V srpnu byla koruna nejslabší za poslední dva měsíce a blížila se k úrovni 32,00 CZK/EUR. Trh další oslabování koruny neočekává. Vláda premiéra Grosse získala v Poslanecké sněmovně důvěru, a tak se i politické riziko výrazně snížilo. Začátkem týdne tak již česká měna při poklidném obchodování posílila o 15 haléřů na 31,75 Kč za euro. Uklidnění trhu s ropnými produkty pomohlo americkému dolaru, díky čemuž v závěru měsíce česká koruna oslabila na 26,00 CZK/USD.

Z ájem o žlutý kov roste s cenou ropy

Zlato stále roste a za poslední měsíc zhodnotilo o více než 4,5 %. Snaha investorů o ochranu před inflačními tlaky vyhnala cenu zlata nejvýše od dubna. Trh též reagoval na zprávy o nové vlně terorismu v Rusku. Zlato tak představuje pro mnohé investory zajímavou alternativu v nejistých časech.

Domácí investor se do akciových fondů příliš nehrne. Kam investujete vy? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.