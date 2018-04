České banky jsou nejdražší v regionu

A to jak v Polsku či Maďarsku, tak ani u bohatších sousedů v Německu či Rakousku. A už vůbec ne na Slovensku, kde banky účtují svým klientům nejméně.

To, že jsou banky drahé, Češi vědí z vlastní zkušenosti a stále víc to potvrzují i experti, kteří trh sledují. Naposledy firma Boston Consulting Group v rozsáhlém průzkumu 42 bank v Česku a pěti okolních zemích.

H lavní důvod? Malá konkurence.

"Je to tím, že tu dominují tři velké banky, které mají příliš velkou část trhu. Svádí je to k tomu držet poplatky vysoko a zhruba podobné," vysvětluje Marek Hovorka z BCG, který výzkum vedl.

Největší rozdíl je u lidí s nejživějším děním na účtu a u těch, kdo používají nejvíc bankovních služeb. České banky vesměs rády vybírají za to, když se svými penězi klient hodně pracuje.

Podle dalších lidí, kteří se cenovou taktikou bank zabývají, si Češi nechávají vysoké poplatky líbit, i když se zvedají. "Za poslední rok je vidět jasná tendence ke zdražování," říká Michal Mošnička, obchodní ředitel společnosti Scott & Rose.

Řada klientů by, obrazně řečeno, ušetřila jen přesunutím peněz v rámci své banky do jiné země. Vlastníci českých bank mají své ústavy i v okolních zemích a tam jsou levnější.

V íc se platí jen důchodci v Německu a Rakousku



Najít člověka, který utratí ročně za to, že má peníze v bance, víc než průměrný Čech, jde pouze v Německu a Rakousku, a to by se ještě muselo hledat jen mezi zámožnějšími seniory.

Českým bankám sice experti přiznávají, že už nabízejí podobně kvalitní služby, jako ty v západní Evropě, ale vybírají od klientů největší poplatky. Vyplývá to z posledního průzkumu poradenské firmy Boston Consulting Group mezi 42 bankami v Česku a pěti okolních zemích.

Nelichotivé závěry banky odmítají s tím, že studiemi poradci tlačí na to, aby si je banky najaly.

"Studie poradců jsou zatíženy jejich snahou mít kontrakt. Čím méně kontraktů, tím větší tlak," brání se mluvčí největší banky, ČSOB, Milan Tománek s tím, že podle jejich zjištění platí čeští klienti podobně jako v Evropě.

Z rozsáhlého průzkumu BCG však vyplývá, že pouze lidé, kteří moc často se svými penězi nehýbou, spíš v bance spoří a nepoužívají tolik jejich produktů, vydají na poplatcích méně než jejich kolegové v šestici zkoumaných zemích.

Zámožnější starší klienti v Německu a Rakousku zaplatí 2800 či dokonce 3100 korun ročně. Podobně aktivní klienti v Česku, bez ohledu na tom, že mají na účtu méně, platí 2085 korun. Kdyby se však vzalo v úvahu, co by si za poplatky bance jinak koupili, vyjdou Češi nakonec zase nejhůř.

"Pravda je, že když se to přepočte podle kupní síly, i konzervativní klient tady zaplatí víc," vysvětluje Marek Hovorka z BCG.

Č eské banky mezi sebou nesoutěží

V zemích, které s námi před třemi týdny vstoupily do EU, vládne tvrdší konkurence. České banky mezi sebou tak nesoutěží a nejvíc vydělávají na tom, když zákazník často přesunuje peníze z účtu na účet. Vůbec nejvíc ho stojí, když chodí vybírat peníze na pobočku.

Český klient zůstává stále víc osamocen také v tom, že mu banka strhává za výběry z bankomatu. V Polsku, Rakousku, Německu takové poplatky nejsou vůbec, Slováci platí ani ne polovinu toho, co Češi, a víc účtují jen banky v Maďarsku.

Banky tvrdí, že je přirozené vybírat nejvíc za služby, které lidé kupují nejčastěji. Jenže právě průzkumy ukazují, že banky v Evropě čím dál víc snižují poplatky běžné a víc inkasují za to, že něco udělají pro klienta nad rámec běžného "balíčku", například mu pošlou dodatečný výpis z konta či jej penalizují za to, že splácí úvěr se zpožděním. Je v tom kus psychologie, lidé ochotněji platí, když se cítí provinile.

Experti sice pro pořádek uvádějí, že české banky teď vydělávají mimořádně a vyplácejí zisky hromaděné z minula, ale připouštějí, že na poplatcích mají zlatý důl. Včera akcionáři České spořitelny schválili vyplacení 4,56 miliardy korun ze zisku. Dosud nejvyšší dividendu 9,7 miliardy vyplatí ČSOB.

