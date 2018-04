České firmy ohrožuje pozdní splácení dluhů

Češi ve splácení svých závazků příliš nepospíchají. To zjišťují především společnosti, kterým platby chodí s velkým zpožděním nebo dokonce vůbec. To je může dostat do velkých obtíží. Koeficient ztrát plateb je v Česku nejvyšší v Evropě – pětinásobný oproti Finsku, kde je naopak nejnižší. Průzkum platební morálky v 25 zemích Evropy provedla společnost Intrum Justitia.

„České podniky každoročně přicházejí kvůli nesplaceným dluhům o velké částky a malé a střední podniky jsou v tomto ohledu obzvláště zranitelné, neboť nemají dostatek prostředků, aby neuhrazené dluhy aktivně vymáhaly, a současně při svém podnikání spoléhají na zdravé finanční toky. Zákazníci, kteří platí pozdě, případně neplatí vůbec, vystavují firmy, od nichž nakupují, závažným problémům s likviditou a v některých případech je dokonce přivádějí do konkurzu,“ uvedl ředitel firmy Intrum Justitia Ivo Klimeš.

Průměrné zpoždění platby – 23 dnů

Nejkratší dobu bývají dlužníky Finové. Ti opožďují platby v průměru o 6,3 dne. Po nich následují Švédové a Dáni. Na opačné straně žebříčku je Portugalsko, kde se platby opožďují o téměř 40 dní. O několik dní méně trvá splácení Kypřanům a Řekům. Za nimi už následuje Česká republika, která s 25,2 dne patří na 22. místo z 25 zemí.

Zpoždění plateb

1. Finsko 6,3 dne

2. Švédsko 6,9 dne

3. Dánsko 7,2 dne

…

10. Francie 14,3 dne

…

15. Německo 15,5 dne

…

17. Maďarsko 16,3 dne

18. Polsko 17,1 dne

19. Velká Británie 17,5 dne

20. Slovensko 20,1 dne

…

22. Česká rep. 25,2 dne

23. Řecko 27,4 dne

24. Kypr 32,4 dne

25. Portugalsko 39,9 dne

Česko má nejvyšší platební ztráty

Celková doba, po kterou musí podniky čekat na platby, je v ČR 49 dní. V tomto ohledu je Česká republika průměrnou evropskou zemí. Je na tom dokonce lépe než Velká Británie (51,5 dne) nebo Itálie (97 dní).

V těchto zemích sice lidé čekají na zaplacení déle, ale zároveň mají větší jistotu, narozdíl od Česka, že své peníze dostanou. Průměrné platební ztráty jsou totiž v ČR nejvyšší z celé Evropy a činí 3,5 procenta. Znamená to, že Češi nikdy nedostanou 3,5 % z celkově vyfakturované částky. Nejmenší ztráty mají opět Finové.

Ztrátovost plateb

1. Finsko 0,7 %

2. Švédsko 1,0 %

3. Irsko 1,2 %

...

6. Itálie 1,3 %

…

9. Francie 1,6 %

…

11. Velká Británie 1,9 %

12. Německo 2,0 %

…

15. Maďarsko 2,3 %

…

21. Slovensko 2,7 %

22. Polsko 3,0 %

23. Estonsko 3,2 %

24. Litva 3,3 %

25. Česká republika 3,5 %

Co dělat, když dlužníci nesplácí

Mobilní operátoři to mají jednoduché, když včas nezaplatíte fakturu, jednoduše vás odpojí a vy už si nezatelefonujete. Co ale dělat, když tato možnost není?