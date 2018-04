České fondy: euforie opadá

Jestliže jsme v minulém týdnu informovali, že situace na trhu podílových fondů se vrací do normálu, tak tento týden to potvrzuje. Fondy už nebyly zdaleka tak úspěšné jako v minulém měsíci. Navíc, pokud někdo doufal, že se konečně zastavil odliv peněz z fondů, bude zklamán. Výprodeje pokrčovaly i tentokrát a zdá se, že jen tak neskončí. Na fondy je však třeba hledět diferencovaně, neboť se najdou takové, které jdou proti obecnému trendu a neustále získávají nové podílníky. Takovým případem je i Investiční kapitálová společnost Komerční banky, která tak dnes ovládá již přes 20% českého trhu podílových fondů. K jejím slušným výsledkům jistě přispívá to, že čeští podílníci jsou na rozdíl od svých západních kolegů konzervativnější, a tak jsou přitahováni dobrým vývojem nízkorizikových fondů peněžního a dluhopisového trhu. Tuto tezi potvrzuje fakt, že IKS Dluhopisový navýšil za 10 měsíců tohoto roku své vlastní jmění o závratných téměř 60%.

V České republice však nejsou nabízeny jen české fondy. Mnoho incestičních společností i bankovních institucí nabízí i zahraniční fondy. Ty však potřebují povolení Komise pro cenné papíry. Bez jejího povolení nebude možné od 1. ledna 2002 cenné papíry zahraničních fondů nabízet a prodávat. Je více než pravděpodobné, že z nabídky podílových fondů některé po Novém roce zmizí a některé naopak přibudou. Kdo vlastní podílové listy fondu, který po Novém roce nebude nabízen, nemusí zoufat. Na fondy, jež poskytovaly své produkty na území naší republiky před 1. lednem 2001, se vztahuje přechodné ustanovení jeden rok, do kdy jsou povinny uvést své postavení do souladu se zákonem, tzn. získat potřebné povolení. V současné době Komise eviduje 19 žádostí o povolení pro celkem 246 fondů.

Jak jsem již naznačil výše, vývoj na trhu se vrscí do normálu, což ostatně potvrdí i následující statistika UNISu. Podílové fondy prodaly v tomto týdnu podílové listy za 286 mil. Kč a nakopily za 347 mil. Kč. Čisté prodeje tedy činily 61 mil. Kč. Nejlépe si tentokrát překvapivě nevedl IKS Dluhopisový (+46 mil.Kč), ale ISČS Sporobond (+56 mil. Kč). Na třetím místě skončil Živnobanka – Sporokonto s téměř +13 mil. Kč. Nejvíce peněz odplynulo z ISČS Sporoinvestu (-65 mil.Kč).

Akciové fondy nenavázaly na předchozí úspěšná období. Výkonnosti vyšší než 1% dosáhl pouze ISČS Sporotrend (+2,4%), následovaný svým kolegou ISČS Eurotrendem (+0,7%). Polovina fondů skončila v záporných číslech. Nejhůře na tom byly Akro Mezinárodní akciový (-1,4%) a IKS Fond světových indexů (-1%).

Fondu ISČS Sporobond se nedařilo poze co se týče růstu hodnoty vlastního jmění. I z hlediska výkonnosti skončil ve své kategorii dluhopisových fondů na prvním místě (+0,5%). S odstupem jedné desetiny procentního bodu ho následovaly Newton Kosíř a favorit posledních týdnů IKS Dluhopisový.

Výrazného úspěchu mezi fondy peněžního trhu dosáhl Akro Obligace, když si připsal 1%. S výrazným odstupem druhý skončil IKS Peněžního trhu (+0,3%). Jako jediný zaznamenal ztrátu, i když velmi mizivou, 1. IN Fond peněžního trhu (-0,04%).

Nepříznivý vývoj akciových fondů se podepsal na výsledcích fondů fondů. Ty dopadly nejhůře ze všech pěti skupin. ISČS Globaltrend FF ztratil 2,4%, IKS Fond fondů 2% a relativně nejlépe dopadl 1.IN Fond fondů (-1,5%).

Situace smíšených fondů je přesnou kopií akciových fondů. Výsledky dopadly, jak už název fondů napovídá, smíšeně. Polovina dokázala zvýšit svou výkonnost, polovina naopak ztrácí. Šťastný týden měli podílníci Newton YSE akcionářů (+1,8%), 1. IN Středoevropského fondu (+1,2) a Živnobanky Interkonta (+1,1%). Smutnit museli podílníci Akra Mezinárodního balancovaného (-0,7%), ČSOB Smíšeného a PPF Smíšeného (oba –0,6%).