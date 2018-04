České fondy – odliv peněz nebere konce

Z prodejních výsledků většiny českých podílových fondů v posledních měsících musí běhat portfolio manažerům mráz po zádech. Pokud by totiž odkupy z českých fondů pokračovaly současným tempem, nebudou mít manažeři fondů do roka co spravovat. V tomto týdnu z českých fondů odplynula takřka miliarda korun, v minulém týdnu dokonce 1,4 miliardy. Pokud k odlivu peněz v důsledku odchodu podílníků přičteme snižování spravovaných peněz v důsledku poklesu akciových trhů, není tento scénář úplně z oblasti sci-fi.

Pokud se zamyslíme nad událostmi posledních let, měsíců a týdnů, nemohou nás tyto výsledky nijak zarazit. Prvotní příčina současných vysokých odkupů přitom spočívá již v kupónové privatizaci, kdy mnoho spoluobčanů investovalo do fondů. Hlavním mottem byl přitom krátkodobý výdělek a ne dlouhodobé zhodnocování vložených peněz. Letošní rok navíc přinesl bankrot několika brokerů, kteří bohužel obhospodařovali i majetek některých fondů. Když se k tomu přidal teroristický útok z minulého týdne a propad akciových trhů, výsledkem je obava až odpor českých investorů k jakémukoliv riziku. Čisté odkupy byly v tomto týdnu ještě umocněny tím, že Česká Spořitelna prodala další podílové listy fondů ISČS.

Výsledky českých fondů jsou v tomto týdnu zkresleny i tím, že mnoho akciových a smíšených fondů pozastavilo na konci minulého týdne obchodování i oceňování a proto se pokles akcií z minulého týdne u těchto fondů projevil až ve statistikách tohoto týdne.

Co říkají celkové statistiky UNISu? České podílové fondy v tomto týdnu prodaly podílové listy za pouhých 242 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 1 178 mil. Kč. Celkové čisté prodeje tak činily –936 mil. Kč. Ve světle celkových statistik se velice dobře dařilo fondu IKS dluhopisový (+78 mil. Kč). Na druhou příčku si v tomto týdnu stoupl fond 1.IN - Fond peněžního trhu (+3,7 mil. Kč). Třetí příčka pak zbyla fondu ISČS-SPOROTREND (+1,2 mil. Kč).

Průměrná výkonnost akciových fondů byla v tomto týdnu rekordně nízká (-6,6%). Optimismu ohledně dalšího vývoje výkonnosti nepřidal ani páteční propad amerických i evropských akcií. Největší pokles zaznamenal fond Živnobanka-AF (-11,8%). Ani jeden z akciových fondů nedosáhl kladného zhodnocení, relativně nejlépe se tak dařilo fondu OPF AKRO SVĚT (-0,7%).

Poněkud lépe se dařilo smíšeným fondům, když průměrná hodnota podílového listu poklesla v této kategorii o 2,7%. Nejnižší výkonnosti dosáhl stejně jako v minulém týdnu fond NEWTON IS, Euro (-7,6%). Naopak nevyššího týdenního zhodnocení dosáhl, také již podruhé v řadě, fond AKRO OPF Český (+0,6%).

Zhruba stejně jako akciové fondy dopadly fondy fondů, když v této kategorii v průměru pokleslo čisté obchodní jmění na jeden podílový list o 6,1%. Největší pokles zaznamenali podílníci fondu ISČS-GLOBALTREND FF (-8,1%). Naopak relativně nejlépe dopadli podílníci fondu 1.IN - Fond fondů (-3,7%).

Tento týden byl příznivý pro ceny dluhopisů, když se v reakci na snížení klíčových úrokových sazeb ECB o 50 bazických bodů vydaly směrem vzhůru. Průměrná výkonnost dluhopisových fondů činila 0,34%. Největší růst zaznamenal fond ISČS-BONDINVEST (+0,69%), naopak nejmenší fond IKS Dluhopisový (+0,16%).

Slušný růst (+0,16%) zaznamenaly v průměru fondy peněžního trhu. Nejnižší výkonnosti přitom dosáhl fond ISČS-SPOROINVEST (+0,05%). Naopak nejvyššího zhodnocení dosáhl, stejně jako minulý týden, fond OPF AKRO OBLIGACE (+0,36%).

Myslíte, že vysoké odkupy budou pokračovat i v následujícím týdnu? Kdy konečně dojde ke zlomu a investoři se začnou vracet k podílovým fondům? Napište nám svůj názor!