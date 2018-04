České fondy: prodeje rostou, výkonnost klesá

Podílníci českých podílových fondů se z vysokých výkonností takřka všech kategorií fondů z předminulého týdne dlouho neradovali. Statistiky z minulého týdne jsou určitě pro mnohé návratem do smutné reality posledního roku – kategorie fondů, svázané s akciovými trhy, zaznamenaly znovu zápornou výkonnost, stejně tak jako dluhopisové fondy. Není tedy divu, že největšímu zájmu investorů se stále těší fondy peněžního trhu, které jako jediné zaznamenávají sice nízké, ale kladné, zhodnocení svého majetku.

České otevřené podílové fondy v minulém týdnu v celkovém součtu prodaly podílové listy za 472 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 261 mil. Kč. Čisté prodeje tak činily 211 mil. Kč. Kladných čistých prodejů bylo dosaženo pouze díky fondům peněžního trhu, které získaly v minulém týdnu finanční prostředky ve výši 221 mil. Kč. Akciové fondy bohužel znovu sklouzly do záporných čistých prodejů (-11 mil. Kč).

Jaké je pořadí jednotlivých fondů v pomyslném žebříčku čistých prodejů? Na první příčku se propracoval fond IKS Peněžního trhu s čistými prodeji ve výši 110 mil. Kč. Na druhou příčku byl odsunut dlouhodobý primus – fond SIS Sporoinvest s čistými prodeji ve výši 97 mil. Kč. Na třetí příčce stanul fond SIS Sporobond (+34 mil. Kč).

Minulý týden nebyl příliš příznivý pro výkonnost akciových fondů. V minulém týdnu klesaly jak evropské a americké akciové trhy, tak i český akciový trh. Tato skutečnost nejvíce dopadla na akciové fondy, které v minulém týdnu ztratily 5,3% čistého obchodního jmění. Největší zásluhu na tomto poklesu má fond AKRO Eurotech (-10,1%). Ostatní akciové fondy si sice vedly lépe, ale ze záporných hodnot výkonnosti se nevymanily. Jedinou výjimkou je ČSOB český akciový, který má ale většinu prostředků na běžném účtu.

Z hlediska výkonnosti si poněkud lépe vedly smíšené fondy (-1,7%). Největší pokles v této kategorii zaznamenal fond PPF Smíšený (-5,4%). Naopak největší růst zaznamenal fond InvestAGe AG 135, a to neuvěřitelných +8,7%. Za tímto růstem ale stál prodej aktiv z portfolia fondu, které byly původně považovány za neprodejné a proto byly ohodnoceny jako bezcenné. Vzhledem k relativně nízkému objemu spravovaného majetku (70 mil. Kč) měla tato transakce ve výši 5 mil. výrazný vliv na výkonnost fondu.

Nízké výkonnosti dosáhly fondy fondů (-4,5%). Výkonnost všech tří českých fondů fondů byla přitom velmi vyrovnaná. Nejvíce v této kategorii pokleslo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu SIS GLOBALTREND FF (-5,4%).

Dluhopisovým fondům se v minulém týdnu vedlo ve srovnání s předminulým týdnem o poznání hůře, když jejich průměrná výkonnost činila -0,08%. Pokles cen dluhopisů měl za následek, že jako jediný fond v této kategorii zaznamenal kladnou výkonnost 1.IN IPB dluhopisový (+0,12%). Ještě o jednu destinu nižší výkonnost než dluhopisopvé fondy zaznamenaly fondy peněžního trhu (-0,09%), a to jen kvůli fondu AKRO Obligace, který v důsledku posílení kurzu koruny vůči euru dosáhl výkonnosti –1,03%. Nejlepší výkonnosti v této kategorii dosáhl fond Union peněžní trh (+0,09%).

Na základě výsledků statistik z předminulého týdne a z minulého týdne se zdá, že u akciových fondů platí pravidlo: kupuj, když roste výkonnost fondu, prodávej, když klesá. Tato taktika ale není zdaleka optimální, a to ani pro spekulující investory. Současné nízké ceny akciových fondů vytváří vhodnou příležitost k dlouhodobému investování s horizontem zhruba pěti let. S takto dlouhým horizontem je přitom naprosto zanedbatelné, zda koupíte podílové listy o nějaké to procento laciněji. Výše zmíněnou taktiku nelze ospravedlnit ani v případě spekulantů – známé pravidlo spekulanta totiž říká něco přesně opačného: nakupuj, když cena klesá a prodávej, když cena roste.

Investoval byste raději do akciového fondu nebo do fondu peněžního trhu? Myslíte si, že akcie již dosáhly svého dna? Podělte se o své názory s ostatními čtenáři.