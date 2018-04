České fondy rostou nejvíc v Evropě

Majetek otevřených podílových fondů v Česku se podle místopředsedy představenstva Unie investičních společností (UNIS) Pavla Pršaly loni zvýšil o 57 procent. "Důvodem velkého přílivu peněz je hlavně silný pokles úroků v bankách," vysvětlil.

Termínovaný bankovní účet loni vynesl jen 1,5 až 2 procenta, zatímco fondy peněžního trhu 2,5 procenta a více, dluhopisové fondy pak kolem 6 až 7 procent. "Ve druhém případě to letos už takové nebude. S poklesem úroků padají i výnosy dluhopisů," dodal šéf UNIS Martin Hanzlík.

Česko po loňsku vede mezi evropskými zeměmi i žebříček fondů podle podílu majetku ve smíšených fondech a fondech peněžního trhu, zatímco akciové fondy zaostávají.

"Jde o dozvuky kuponové privatizace, kdy měli lidé s akciovými fondy špatné zkušenosti. Navíc v poslední době jsou na tom tyto fondy vzhledem k poklesu trhů po celém světě špatně," vysvětlil Pršala.

Majetek rychle přibývá, ale fondy v Česku zatím nezískaly tolik peněz jako v jiných evropských zemích. V přepočtu na jednoho obyvatele je v Česku ve fondech asi 9200 korun, zatímco ve Francii, která žebříček vede, je to 424 tisíc korun. "Ve Francii mají na rozdíl od nás mnohem více možností nakupovat podílové listy do svých portfolií i penzijní fondy či pojišťovny," upozornil Pršala.

Značný vliv na přísun majetku mají různá daňová zvýhodnění. Fondy tak například v posledních letech výrazněji posílily v Irsku, kde daně z výnosů podílových listů klesly pro občany téměř k nule. Některé země zvýhodňují daňově více například i penzijní fondy.

V tuzemsku se z výnosu cenných papírů platí daň z příjmů pouze tehdy, pokud je majitel (fyzická osoba) prodá dříve než po šesti měsících od pořízení. Později se už daň neplatí. "Existuje návrh novely zákona o dani z příjmů, kde se mluví o prodloužení doby pro zdanění na dva roky. To bych považoval za absolutně nešťastné," upozornil předseda představenstva UNIS Petr Zapletal.

Pak by se totiž mohlo stát, že by se investice přesouvaly do zahraničních fondů, které mají ve svých mateřských zemích lepší podmínky. Jde hlavně o Lucembursko či Irsko, kde je daňové zatížení minimální.

"Například majetek ve fondech v Německu výrazně klesá a přelévá se právě do sousedního Lucemburska. V Německu už se také připravuje návrh, který by snížil zdanění pro fyzické osoby na 7,5 procenta," řekl Zapletal. To je asi polovina jejich nynějšího zdanění.

UNIS soudí, že zvýhodnění investic by mohlo v tuzemsku podpořit příliv peněz do fondů z nynějších více než 100 miliard korun na troj- až čtyřnásobek. Ve fondech včetně penzijních mají totiž Češi necelých 10 procent svých úspor, zatímco evropský průměr je přes 30 procent.