České fondy se vezou na příznivé vlně

I v tomto týdnu nezůstal sektor podílových fondů bez zajímavých událostí. Číslem jedna je zpráva Komise pro cenné papíry o povolení otevření Prvního privatizačního investičního fondu (PIF). Ten je s majetkem 6,26 miliardy korun největším tuzemským investičním fondem. Jak uveřejnil Pavel Fuchs, ředitel PIF, obchodování by mělo začít v lednu příštího roku. Akcionáři, kteří se těší na odkup svých podílových listů, by však měli ještě nějakou dobu počkat. Odkupy totiž budou zatíženy šestiprocentním poplatkem, který se bude snižovat měsíčně o jeden procentní bod. Správcem po přeměně fondu by se měla stát První investiční společnost, hlavním akcionářem je v současné době Česká pojišťovna.

Další dobrou zprávou pro mnoho akcionářů je vypořádání fondu První fond KSIO, NEWTON Investment - investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Peníze si mohou podílníci vyzvednout u depozitáře fondů Newton – Komerční banky. První fond KSIO založila v roce 1993 jako uzavřený podílový fond investiční společnost Kontinentální sdružení pro investice a obchod. Po jeho otevření v roce 1998 byl fond převeden do správy Plzeňské investiční společnosti. V polovině roku 2000 byla na fond uvalena nucená správa. Komise pro cenné papíry pověřila společnost Newton Investment vypořádat majetek fondu, který z 95% tvořily pohledávky. Společnost byla při navracení majetku úspěšná, a tak podílník, který získal za svou tisícikorunu z kuponové privatizace 100 podílových listů, si nyní může vyzvednout bezmála 11 000 korun.

Zatímco podílníci fondu KSIO mohou být šťastní, držitelé podílových listů fondu Pioneer Trust si asi rvou vlasy. Ten s celkovým vlastním jměním ve výši téměř 3,6 miliardy korun patří k největším českým podílovým fondům. Od června roku 2000, kdy fond dosáhl svého maxima, jeho cena stále klesá. Od počátku roku ztratil fond již 35%. Představitelé správcovské společnosti Pioneer však o změně investiční strategie neuvažují, chtějí zachovat svůj podíl v akciích a spekulují na jejich opětovný růst. Naše společnost je však toho názoru, , že Pioneer Trust měl být spíše konzervativním balancovaným fondem, který ale v honbě za nadprůměrnými výnosy investoval příliš rizikově a tato sázka na riziko se nyní nevyplatila. To je patrné z roční kumulativní výkonnosti fondu, která v doporučovaném minimálním tříletém horizontu činí -5,66%.

A jaký byl v tomto týdnu vývoj českých fondů podle statistik UNISu? Ani tentokrát se překvapení nekonalo. Nadále převažovaly odkupy podílových listů nad prodejem. Rozdíl však již nebyl tak výrazný jako v předchozích týdnech. Fondy odkoupily podílové listy v hodnotě 304 miliony korun a prodaly podílové listy za 256 milionů korun. Celkové saldo činí 48 milionů korun. Ne všechny fondy však mají potíže s odlivem peněz. Velmi slušně si v poslední době vedou fondy IKS Dluhopisový, který získal přes 60 milionů korun, IKS Peněžní trh a ISČS Sporobond (oba přes 10 mil. Kč). Na opačném pólu se nachází dvojice ISČS Sporoinvest a 1. IN – Restituční fond s odlivem 57, resp. 44 miliony korun.

Akciové fondy si udržely trend nastolený v předchozím týdnu a vrazně posilovaly. Velmi dobrých 8% si připsal fond ISČS Sporotrend, následovaný fondy Akro Eurotech (+6%) a ČSOB Světový akciový (+5%). Stejně jako minule skončil jako jediný v mínusu Akro Svět (-0,7%).

I dluhopisové fondy zažily další zdařilý týden a všechny zvýšily svoji výkonnost. Nejlépe si v tomto směru vedl již výše zmiňovaný IKS Dluhopisový, který získal 0,6%. Na dalších místech skončily fondy ISČS - Sporobond (+0,5%) a Bondinvest (+0,4%).

Zdárně, až na jednu výjimku, si vedly i fondy peněžního trhu. Jediným neúspěšným fondem peněžního trhu se v tomto týdnu stal Akro Obligace se ztrátou necelé jedné desetiny procenta. Naopak velmi dobré výsledky zaznamenaly fondy 1.IN Fond peněžního trhu (+0,24%) a ČSOB Peněžní trh (+0,2%).

Daří-li se ostatním fondům, mělo by to tak být i s fondy fondů. Toto tvrzení dokazuje vývoj v tomto segmentu. Přes 3% získaly fondy IKS Fond fondů a ISČS Globaltrend FF. S odstupem dvou procentních bodů za nimi skončil 1.IN Fond fondů.

Stejnou tezi jako v předchozím odstavci můžeme použít i u smíšených fondů. I tyto fondy mají u zhodnocení svého majetku v minulém týdnu plusové znaménko. Nejlépe si v tomto směru vedl KIS Alpha Effect a PPF Smíšený (oba +3,3%). Nejmenší přírůstek zaznamenal ISČS Výnosový OPF (+0,4%).