České fondy - svítání na lepší časy

Ve druhém týdnu nového milénia české podílové fondy znovu prodaly více podílových listů než odkoupily. Tyto výsledky podporují tvrzení, že čím dál více občanů se odvrací od nízkoúročených spořících produktů bank a přechází k investování do otevřených podílových fondů. Tito noví investoři jsou značně konzervativní a proto nepřekvapí, že nejvíce peněžních prostředků v posledních týdnech připlývá do fondů peněžního trhu. Čeští investoři se dokonce vyhýbají i dluhopisovým fondům, což potvrzuje odpor českých občanů k přijetí jakéhokoliv rizika.

Statistiky UNISu říkají, že ve druhém lednovém týdnu podílové fondy prodaly podílové listy za 465 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 339 mil. Kč. Čisté prodeje tak činily 126 mil. Kč. Jak již bylo řečeno, nejvíce nových podílníků přilákaly fondy peněžního trhu (+161 mil.), největší odliv naopak zaznamenaly smíšené fondy (-25 mil. Kč). Největší příliv prostředků zaznamenal fond IKS Peněžní trh (+102 mil. Kč), následovaný fondem SIS Sporoinvest s +47 mil. Kč. Na opačném konci žebříčku prodejů stojí fond 1.IN IPB restituční s –24 mil. Kč.

Výkonnost fondů bohužel nedrží tempo s růstem čistého jmění fondů. Akciové fondy dosáhly v minulém týdnu stejně jako v předchozím záporné výkonnosti – v průměru –0,5%. Za tímto poklesem stál pokles ČOJ/PL o 3,2% ve fondu AKRO Eurotech a ve fondu ČSOB světový akciový (-2,6%). Největší nárůst zaznamenal fond 1.IN IPB akciový (+3,0%).

Smíšené fondy dosáhly ve srovnání s akciovými fondy lepšího zhodnocení (+0,8%). Nejvíce vzrostla hodnota podílového listu smíšeného fondu 1.IN Příjmů (+4,1%). Druhý a třetí nejvyšší růst ČOJ na podílový list zaznamenaly další fondy společnosti První investiční – fond 1.IN Prosperity (+3,9%) a fond 1.IN IPB výnosový (+3,4%).

Růst o 0,17% zaznamenaly dluhopisové fondy. Nejvíce rostlo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu IKS Dluhopisový (+0,52%). Fondy peněžního trhu zaznamenaly výjimečně pokles ČOJ/podílový list (-0,04%). Tento pokles byl způsoben jedním fondem - AKRO Obligace (-1,05%), jehož čisté jmění na podílový list pokleslo díky zhodnocení koruny vůči Euru v minulém týdnu.

Poslední kategorie fondů – fondy fondů – v minulém týdnu zhodnotily své podíly o 0,26%. Nejvyšší nárůst v této kategorii zaznamenal stejně jako v předminulém týdnu fond IKS fond fondů (+1,4%).

Co si myslíte o budoucnosti českých otevřených podílových fondů? Byli byste ochotni investovat do podílových listů, pokud by přinášely vyšší výnos?