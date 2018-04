České fondy těží z oživení akciových trhů

Třetí lednový týden byl pro většinu českých otevřených podílových fondů příznivý. Většina fondů totiž zaznamenala jak nárůst čistých prodejů, tak i nárůst čistého obchodního jmění na podílový list v důsledku pozitivního vývoje světových akciových trhů, český trh nevyjímaje.

Celkové čisté prodeje byly výrazně ovlivněny odkupem podílových listů fondu InvestAge AG 135 v hodnotě 250 mil. Kč od jediného podílníka, který se sice zrealizoval již v předminulém týdnu, ale ve statistikách se objevil teprve v minulém týdnu. V souvislosti se sloučením tohoto fondu s fondem InvestAge AG 21 lze očekávat, že po obnovení s obchodováním (zhruba za čtrnáct dní) dojde k opětovnému nárůstu vlastního jmění fondu. Pokud pomineme tuto jednu transakci, české otevřené podílové fondy v minulém týdnu prodaly podílové listy za 351,0 mil. Kč a odkoupily PL za 293,1 mil. Kč. Celkové čisté odkupy tedy činily +57,9 mil. Kč. Stejně jako v předminulém týdnu, nejvíce investorů směřuje do bezpečných fondů peněžního trhu. Největší příliv prostředků zaznamenal fond SIS Sporoinvest (+68,8 mil. Kč), následovaný fondem Pioneer Trust s +13,8 mil. Kč a fondem IKS Peněžní trh (+12,4 mil. Kč).

Po delší době zaznamenaly akciové fondy výraznější růst obchodního jmění na podílový list, a to o 3,5%. Nejvíce se mohou radovat podílníci fondu AKRO Eurotech, který si v minulém týdnu připsal neuvěřitelných 10,7%. Jako druhý se s výrazným odstupem umístil fond Patria Evropský akciový (+5,9%), třetím v tomto pořadí byl fond SIS Eurotrend (+4,4%).

Smíšené fondy dosáhly ve srovnání s akciovými fondy nižšího zhodnocení (+1,3%). Paradoxně nejvíce vzrostla hodnota podílového listu ve fondu s největšími odkupy – ve fondu Investage AG 135 (+4,4%). Druhý nejvyšší růst ČOJ na podílový list zaznamenal fond AKRO výnosový (4,1%), následovaný fondem Union vyvážený (3,2%).

Stabilní výkonnost v posledních týdnech zaznamenávají dluhopisové fondy (v minulém týdnu o 0,19%). Nejvíce rostlo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu IKS Eurobondový (+1,34%). Fondy peněžního trhu zaznamenaly o čtyři desetiny vyšší výkonnost (0,23%). O tento růst se zasloužil především růst ČOJ ve fondu AKRO Obligace (1,37%), jehož čisté jmění na podílový list kolísá v závislosti na vývoji kurzu koruny vůči Euru.

Poslední kategorie fondů – fondy fondů – v minulém týdnu zhodnotily své podíly o 2,61%. Nejvyšší nárůst v této kategorii zaznamenal stejně jako v minulých týdnech fond IKS fond fondů (3,2%).

Co si myslíte o budoucnosti českých otevřených podílových fondů? Byli byste ochotni investovat do podílových listů, pokud by přinášely vyšší výnos?