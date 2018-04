České fondy získávají další podílníky

Stejně jako v předchozích týdnech, i minulý týden byl pro české podílové fondy ve znamení dalšího růstu spravovaného obchodního jmění. A to i přes skutečnost, že ve většině fondů v minulém týdnu pokleslo čisté obchodní jmění na podílový list a pouze dva fondy zaznamenaly výkonnost vyšší než 1%.

Celkové čisté prodeje v minulém týdnu činily 127 mil. Kč. České otevřené podílové fondy v minulém týdnu prodaly podílové listy za 374 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 247 mil. Kč. Stejně jako v předchozích týdnech, nejvíce investorů směřuje do bezpečných fondů peněžního trhu (+107 mil. Kč) . Největší příliv prostředků zaznamenal fond SIS Sporoinvest (+93 mil. Kč), následovaný sesterským fondem fondem SIS Sporotrend (+61 mil. Kč), následované s velkým odstupem fondem Pioneer Trust (+13 mil. Kč).

České akciové fondy v minulém týdnu zaznamenaly půlprocentní pokles obchodního jmění na podílový list. Nejvýrazněji pokleslo obchodní jmění ve fondu Patria Evropský akciový (-2,7%), následovanému fondem AKRO mezinárodní akciový (-1,4%) a fondem AKRO Svět (-1,1%). I přes zápornou výkonnost akciové fondy dosáhly kladných čuistých prodejů ve výši 63 mil. Kč.

Zhruba nulového zhodnocení dosáhly v minulém týdnu smíšené fondy (-0,1%). Nejvíce pokleslo obchodní jmění na podílový list ve fondu Newton YSE Akcionářů (-1,5%) a naopak nejvíce vzrostlo ve fondu CSAM český otevřený (+0,7%).

Výjimečně záporné výkonnosti dosáhly v minulém týdnu dluhopisové fondy (-0,02%), ale jenom kvůli výraznému poklesu obchodního jmění na podílový list ve fondu IKS Eurobondový (-1,4%) v důsledku zhodnocení kurzu koruny vůči Euru.

Ze stejného důvodu zaznamenaly zápornou výkonnost i fondy peněžního trhu (-0,12%). Za poklesem výkonnosti v této kategorii stojí fond AKRO Obligace, který poklesl o 1,6% ze stejného důvodu jako IKS Eurobondový. Ostatní fondy peněžního trhu své podíly zhodnotily. Kladné výkonnosti tak jako jediné dosáhly fondy fondů (+1,1%). Nejvyšší nárůst v této kategorii zaznamenal fond SIS-Globaltrend FF (+2,6%).

České podílové fondy pokračují v úspěšném tažení k přilákání většího počtu klientů a úspěch slaví především fondy peněžního trhu, které slibují sice nízké výnosy, ale zároveň i takřka nulové riziko ztráty. Díky růstu světových akciových trhů se ale investoři začínají zajímat i akciové a smíšené fondy, které v případě pokračování růstového trendu v letošním roce slibují zajímavé zhodnocení vložených peněz.

Co si myslíte o budoucnosti českých otevřených podílových fondů? Byli byste ochotni investovat do podílových listů, pokud by přinášely vyšší výnos?