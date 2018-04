České podílové fondy lákají pouze opatrné

Českým fondům i v tomto týdnu dařilo, když stejně jako v minulém týdnu dosáhly kladných čistých prodejů. Bohužel se ale nejvíce peněz a nových podílníků koncentruje pouze do dvou kategorií – do fondů peněžního trhu a do dluhopisových fondů. Ostatní fondy jsou na okraji zájmu investorů. Zatímco odliv peněz ze smíšených fondů je pochopitelným důsledkem otevření většiny z těchto fondů, akciové fondy zakouší nezájem podílníku neprávem – většina z nich dosahuje v posledních týdnech kladné výkonnosti. Neochota riskovat je typická pro chudší vrstvy obyvatelstva, u nichž je riziko ztráty spojeno s existenčními potížemi. Zdá se tedy, že v Čechách je investování do podílových fondů doménou když ne nižší, tak střední vrstvy obyvatelstva. Z toho plyne, že bohatší český investor volí spíše individuální správu portfolia. Lze očekávat, že tento stav se ale s razantním marketingovým příchodem zahraničních fondů výrazně změní.

Jaké jsou tedy celkové výsledky tohoto týdne? České podílové fondy prodaly podílové listy za 410 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 335 mil. Kč. Čisté prodeje tak činily 75 mil. Kč. Na prvním místě pomyslného žebříčku se tentokrát umístil fond SIS-SPOROINVEST (+78 mil. Kč) s výrazným náskokem před druhým fondem IKS Dluhopisový (+34 mil. Kč). Na třetí příčku sestoupil fond IKS Peněžního trhu (+16 mil. Kč). Výsledky fondů IKS tak potvrzují, že marketingový balíček Felix dopadl na úrodnou půdu.

Stejně jako v minulém týdnu, i v tomto týdnu byla týdenní výkonnost fondů všech kategorií velmi vyrovnaná. Hodnota vlastního jmění na podílový list u akciových fondů v průměru vzrostla o 0,4%. Výkonnost tak reflektuje vývoj světových akciových trhů, který postrádá výraznější trend. Nejvyšší výkonnosti dosáhl fond AKRO SVĚT (+1,6%), investující převážně do zahraničních akcií. Nedařilo se naopak sesterskému fondu AKRO Eurotech (-1,5%).

Fondy fondů dosáhly záporné výkonnosti (-0,47%). Jako jediný fond v této kategorii zhodnotil své podíly fond IKS fond fondů (+0,6%). Zbylé dva fondy fondů dosáhly záporné výkonnosti zhruba ve výši jednoho procenta.

Smíšené fondy dosáhly v tomto týdnu výkonnosti ve výši +0,3%. Největší růst v této kategorii zaznamenal fond PPF SMÍŠENÝ OPF (+1,6%). Nejnižší výkonnost měl stejně jako v minulém týdnu fond 1.IN - Středoevropský fond (-0,5%).

Dluhopisové fondy zaznamenaly mírně zápornou výkonnost (-0,03%). Na dluhopisovém trhu tento týden vládl negativní sentiment, jenž nebyl ovlivněn ani snížením úrokových sazeb v USA o 0,5%. Nejvyšší výkonnosti dosáhl fond NEWTON Kosíř (+0,03%), naopak nejnižší výkonnosti dosáhl fond 1.IN - Dluhopisový fond (-0,09%).

Záporné výkonnosti dosáhly i fondy poslední kategorie – peněžního trhu (-0,01%). Toto číslo bylo dosaženo pouze díky poklesu hodnoty podílového listu fondu OPF AKRO OBLIGACE o 0,30% v důsledku posílení kurzu koruny vůči euru. Nejlépe se dařilo fondu ČSOB český peněžní trh (+0,08%).

Investoval byste do akciového fondu, i kdybyste riskoval výrazné snížení životní úrovně? Myslíte si, že akciové fondy jsou jen pro bohaté? Napište nám své názory.