České radiokomunikace před rozdělením?

Privatizace Českých radiokomunikací (ČRa), i když bedlivě sledována, je již dnes po několika měsících otřepaným pojmem na českém akciovém trhu. Všeobecně se očekával zájem TeleDanmarku a snad i dalších silných telekomunikačních firem. Poněkud překvapivě, protože karty ohledně hlavních telekomunikačních aktivit ČRa jsou již dávno rozdány. Trh poněkud rozladilo určité zpoždění, kdy kabinet oznámil, že výběr partnera se zpozdí o tři měsíce na konec března, údajně kvůli technickým problémům na straně ČRa. Logické vysvětlení, zvlášť na základě obecně uznávaných informací, že o ČRa mají zájem tři významné evropské telekomunikační firmy – TeleDanmark, Telecom Italia a Vivendi – a jeden investiční fond.

Vivendi out, Crown Castle in

Od zdroje blízkého k ČRa jsme se však dozvěděli, že Vivendi vůbec mezi vybranými čtyřmi zájemci nefiguruje. Je mezi nimi údajně naopak společnost Crown Castle International, zabývající se přenosem rozhlasového a televizního signálu a budováním infrastruktury pro mobilní operátory (včetně sítí třetí generace). Zájem o ČRa není jedinou aktivitou Crown Castle v České republice. Údajně se již zajímala o nákup některých menších telekomunikačních firem, především v oblasti budování sítí třetí generace na klíč. Nezájem společnosti Vivendi je naprosto logický, protože její telekomunikační zájmy se koncentrují na provoz mobilních sítí. ČRa totiž ztratily v druhém největším českém operátorovi RadioMobilu většinu na úkor skupiny Deutsche Telekom.

Telecom Italia asi také ne

Zájem o ČRa nikdy oficiálně nepotvrdil ani Telecom Italia. Ten se vyhnul nákupu drahých licencí pro provozování sítí třetích generaci v Británii a Německu, a proto na rozdíl od svých hlavních konkurentů má dostatek hotovosti na budoucí akvizice. Na druhou stranu nemá italský telekom ve středoevropském regionu žádné rozsáhlé aktivity a svou hotovost by podle zahraničního tisku raději ušetřil na expanzi v západoevropských zemích. Proč přece jen kupovat ČRa, když mobilní komunikace jsou pod kontrolou Deutsche Telekomu a fixní komunikace a Internet zase pod kontrolou TeleDanmarku? Navíc pokud by měl opravdu zájem, doprovázela by jej zřejmě i určitá PR kampaň, po které není vidu ani slechu.

Rozdělení Radiokomunikací?

V tomto kontextu je více než zajímavé vyjádření mluvčí ČRa, která odmítla oficiální prohlášení vlády, že důvodem pro zpoždění privatizace jsou technické problémy na straně ČRa. Zpoždění by totiž mohlo být i důsledkem nízkého zájmu o ČRa, např. v podobě jen jednoho zájemce. A to i v případě, že by o ČRa měly zájem jen TeleDanmark a Crown Castle (zájem investičního fondu je nutné ignorovat, protože si nelze představit, že by vláda prodala tak významný podnik nestrategickému investorovi, který nepůsobí v oboru). Hlavní činnosti TeleDanmarku (klasický telekom a internetový hráč) a Crown Castle (přenos audio a video signálu a telekomunikační infrastruktura) jsou totiž odlišné. Zároveň se ČRa zabývají jak hlavní činností TeleDanmarku, tak hlavní činností Crown Castle. Obě mezinárodní společnosti musí myslet na své akcionáře a snažit se dosahovat co nejvyšší návratnosti kapitálu. Spojení sil, a tím pádem eliminace významného konkurenta v tendru, by určitě stálo za to, zvláště pokud chybí další seriózní zájemce. Obě společnosti totiž mají každá jiný zájem a snadno by se mohly dohodnout na rozdělení ČRa, aby každá získala do svého portfolia činnost, která ji zajímá. TeleDanmark telekomunikace a internet přes Contactel a RadioMobil, Crown Castle pak vysílání audio a video signálu a budování a pronajímání telekomunikační, především bezdrátové infrastruktury. Pokud takovéto situaci vláda opravdu čelí, nelze se divit, že s privatizací váhá, protože její výnos asi zklame očekávání. Na druhou stranu jí nezbývá než mávnout rukou a v procesu pokračovat, protože oživení akvizičního apetitu západních telekomů se zřejmě hned tak nedočká a peníze potřebuje rychle.

Příležitost pro drobné akcionáře

Byl by tento nízký zájem špatnou zprávou pro minoritní akcionáře? Ne tak docela. Na povinný odkup akcií ČRa za cenu blízkou té privatizační se za normálních okolností těšit nemohou. Pokud by ale mělo dojít k rozdělení společnosti, šance na veřejnou nabídku k odkupu rostou. Pokud totiž budou chtít noví majitelé společnost bezproblémově rozdělit, budou pravděpodobně chtít minoritní, potenciálně problémové akcionáře vykoupit. Určitě za vyšší než tržní cenu.

