České úspory utíkají do ciziny

Při pohledu do portfolií největších českých fondů, jejichž prostřednictvím investují statisíce českých domácností, lze zjistit, kde české úspory pomáhají k rozvoji firem a inkasují za to úroky.

V majetku fondů figurují vedle dluhopisů cizích vlád taková jména, jako jsou například France Telecom, americká automobilka Ford nebo nizozemský řetězec obchodů Ahold. "Problém je, zda má český trh investorům co nabídnout. Do budoucna se čeká, že tuzemští investoři vrhnou do cenných papírů 300 až 500 miliard korun. A je jen otázkou, zda budeme financovat růst firem ve Francii, Německu, USA, nebo v Česku," soudí Jan Sýkora ze společnosti Wood & Company.

Přesun peněz do cizích fondů a následně do dluhopisů nabírá na dynamice. V březnu letošního roku měly tuzemské banky, firmy a domácnosti investováno v zahraničních cenných papírech 330 miliard korun, zatímco v roce 1998 to bylo jen 35 miliard. Přitom jen od začátku roku se investice zvýšily o více než padesát miliard korun.

Převahu zájmu o zahraniční dluhopisy dokresluje fakt, že představují tři čtvrtiny portfoliových investic, které míří z Česka do zahraničí. "V celkových číslech je vidět velký nárůst investic nebankovních subjektů, tedy firem a fyzických osob. Ze 14 miliard v roce 1998 to koncem loňského roku už bylo 110 miliard," uvedl šéf statistiky České národní banky Rudolf Olšovský.

V porovnání s tím, co získají od firem a domácností tuzemské banky, vyplývá, že z každé uložené desetikoruny zamíří koruna do zahraničí. Prudký nárůst investic do zahraničí nastal v roce 1999, kdy vláda odstranila překážku volnému pohybu kapitálu a umožnila firmám a fyzickým osobám nakupovat zahraniční cenné papíry bez speciální devizové licence.

Souboj o tuzemské úspory

Soutěž o české úspory se zostří příští rok po vstupu země do Evropské unie. "Budou sem moci přijít jakékoliv fondy z Evropské unie, takže vzroste nabídka hlavně dluhopisových fondů. Mnohé sem zatím nešly kvůli zdlouhavé administrativě," uvedl Martin Fuchs z Asociace pro kapitálový trh.

Na nedostatek investičních příležitostí v Česku si roky stěžují obchodníci a zástupci pražské burzy. "Z velké části může situaci ovlivnit vláda při další privatizaci, jestli se rozhodne využít nenasycené poptávky po kvalitních akciích a prodat část podílů státních firem přes kapitálový trh. O úspory se bude soutěžit, a buď se prostě té soutěže Česko zúčastní, nebo si najdou jiný cíl," soudí Sýkora. V minulosti však vlády preferovaly prodeje celých balíků strategickým investorům.