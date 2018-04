Malé firmy vyhrají každou druhou zakázku, říká expert

Denně předkládáte nové nabídky desítkám firem, které usilují o veřejné zakázky. Jak často se do soutěže o zakázku skutečně zapojí?

Klienti nám většinou tvrdí, že se chtějí do soutěže zapojit pokaždé, když získají o nové zakázce potřebné informace a práce jim profilem a lokalitou vyhovuje. Nejvíce zakázek bývá jednoznačně ve stavebnictví. Středně velká firma, která se zabývá silničními stavbami, má ve středočeském kraji a v Praze příležitost aspirovat na novou zakázku minimálně 20krát týdně. Velký zájem je také o stavební projektování, kde je opět nejvíce zakázek v okolí metropole.

Lubomír Hammer Problematice a online správě veřejných zakázek se věnuje už od roku 2008. Vede správu serveru České zakázky.cz, což je přehledná databáze veřejných zakázek z celé České republiky, která denně monitoruje tisíce zdrojů a denně uživatelům nabízí stovky vhodných aktuálních zakázek.

To ovšem není pravidlo, nejvíc poptávek na izolace a zateplení bývá v posledním roce v Moravskoslezském kraji. Ovšem ne všude je situace takto růžová, nejhorší bývá čekání na zakázky v Karlovarském a Zlínském kraji, ty patří mezi nejslabší a není se čemu divit, že firmy a živnostníci nevynechají jedinou soutěž. Evidujeme rekordmany, kteří skutečně vykryjí 80 procent veřejných zakázek a odpovídají na nabídky každodenně, podle našich statistik se běžná firma zapojí třikrát měsíčně. Pravdou zůstává, že by zejména v kategoriích, jako je poskytování služeb v cestování a ubytování, dodavatelé rádi soutěžili častěji.

Co jim v tom brání?

Bohužel je to ten samý evergreen. Informovanost firem i živnostníků se rapidně zlepšila, existují weby, jako je ten náš, kde se najdou pohromadě všechny informace, firmy využívají poradenství, zlepšují si kvalifikaci… ale to je míček stále jen na straně dodavatele. Zadavatelé veřejných zakázek si se zlepšeními pořád moc hlavu nelámou.

Dělali jsme si nedávno mezi našimi uživateli průzkum, jaká je pro ně největší překážka při zapojení se do podání nabídky. Čísla nám vyšla skoro stejná, jako když jsme se ptali před lety: třetině vadí komplikovaný obsah zakázek a příliš krátké lhůty na podání nabídek, 47 procent firem stále kritizuje, že zakázky jsou vypsány velmi netransparentně.

Pocit, že jsou pro někoho „připravené“, se zkrátka zadavatelům nějak nedaří vyvrátit. Řada zakázek se může zdát hodně ušitá někomu na míru, takže vyžadují třeba podivnou kvalifikaci, obsahují absurdní zadávací podmínky, v dokumentacích jsou nezřídka chyby.

To zní poměrně skepticky. Je vůbec něco, co se na poli veřejných zakázek zlepšilo?

Ano, firmy a živnostníci posun určitě vnímají. Kromě už zmíněné lepší dostupnosti informací se za posledních pět let snížila i administrativní zátěž, proces podání nabídek je pro celou čtvrtinu dodavatelů snadnější.

Má tedy vůbec cenu pouštět se do veřejných zakázek?

Jakmile se firma nebo živnostník dostane do běhu veřejných zakázek, a navykne si na systém, je to malé vítězství. Firmy se pak zpravidla doopravdy mohou stát takřka dvorními dodavateli – ale musí přivyknout úředničině, vědět kdy a kde práci hledat.

U 30 procent firem pak převažují veřejné zakázky, 25 procent dělí svou práci mezi veřejný a soukromý sektor stejnoměrně. Když jsme se letos ptali našich klientů, jaká je jejich úspěšnost v ucházení se o veřejné zakázky, 79 procent nám odpovědělo, že každou druhou soutěž vyhrávají – což považuji za vynikající statistiku.

Občas se dokonce objeví masivní vlny poptávek v jednom segmentu, které dávají práci. Například díky operačním programům na podporu zavádění informační techniky do školní výuky se v říjnu loňského roku počet veřejných zakázek na počítače zdvojnásobil, v listopadu takřka ztrojnásobil. Podobně dotace pomohly v letech 2013 a 2014 i dodavatelům zametacích a komunálních strojů, kontejnerů na odpad i dodavatelů služeb.

V takovém případě by mohlo leckoho napadnout, zda jsou nářky firem skutečně oprávněné?

Jsou, pomohlo by jim moře drobností. O veřejné zakázky se opravdu neucházejí jen velké ryby, náš portál třeba sledují i živnostníci, o kterých víme, že nemají stanovenu žádnou minimální hranici, od které by pro ně byla zakázka zajímavá, chtějí úplně jednoduše práci a atraktivní pro ně je i zakázka za pár tisíc. I je ale nutí zadavatelé stlačovat ceny na šílené minimum a není obrany, pokud je cena stále často jako jediné hodnotící kritérium.

Co by podle vás čeští živnostníci a podnikatelé ocenili nejvíce?

Určitě zákon o vyloučení extrémně nízkých nabídek, zprůhlednění soutěží a nejméně překvapivě: nulovou korupci.