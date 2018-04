České ženy - podnikáním k větší samostatnosti

V rámci své činnosti podnikatelky i podnikatelé ocitají v řadě situací, které zásadně a nemilosrdně prověřují jejich znalosti a schopnosti, vůli jít za svým cílem a učinit nejedno radikální rozhodnutí.

A na to některé ženy nejsou stále zvyklé. Mnohé z nich přitom už těmito situacemi prošly v době, kdy pomáhaly s podnikáním třeba i svému partnerovi nebo byly pravou rukou svého nadřízeného.



Co podnikatelky získaly?



Právě zkušenosti vycházející ze zvládání změn, překonávání překážek, nutnosti se permanentně učit, vnést do podnikání nejen kapitál, ale investovat i své pohodlí dávají podnikatelkám punc přizpůsobivosti a kreativity, kterou si jako podmínku dává značná část zaměstnavatelů. To, že podnikatelky musí pracovat hlavně na sobě, se promítá i do jejich názorů. Neberou změnu zaměstnání jako tragédii, ale považují ji za příležitost k uplatnění své znalosti, dovednosti, jak se posunout dále. Mají zájem se rekvalifikovat a jsou ochotny do svého vzdělání investovat i peníze. Nechtějí pracovat tam, kde by nebyla využita plně jejich kapacita, jsou ochotny věnovat své práci svůj volný čas.



Podnikání v mateřství



Při péči o dítě je pro většinu žen vcelku výhodné přivydělávat si na živnostenský list. Práci na zkrácený úvazek totiž v Česku není snadné sehnat. Přivydělávat si lze již nyní neomezeně a od května čeká pracující matky zproštění platby zálohy na důchodové pojištění (pokud jejich roční výdělek po odečtení výdajů nepřesáhne 40 410 korun). Univerzální doporučení vedoucí k zaručeným úspěchům v podnikání neexistuje. Snad jen pár tipů, které mohou pomoci:

* Vytipujte své kladné a záporné stránky, abyste mohla využít svých předností.

* Vytyčte si reálné cíle, vyberte oblast, která je vám blízká a ve které byste chtěla uspět.

* Určete si, kdo bude vaším zákazníkem.

* Zmapujte zkušenosti jiných podnikatelů.

* Uvědomte si, že nejste středem světa a že i sebechápavější okolí vás bude vnímat nejen jako podnikatelku, ale také jako maminku, partnerku, sousedku.

* Obrňte se trpělivostí, odolejte tlakům na rychlý efekt.

* Vezměte v úvahu, že se podnikání stává určitou životní etapou, krokem, který chcete vyzkoušet a jenž vás někam posune.

* Mějte sílu říci stop v situaci, kdy podnikání přestane být pro vás únosné.