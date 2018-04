Odbornice: Čeští teenageři ignorují české značky, nejsou pro ně in

"Současný teenager si na základě masivní reklamy nadnárodní společnosti raději koupí evropské zboží než kvalitní tuzemskou značku," říká Vladimíra Faltysová, ředitelka projektu České a kvalitní. Ten chce pomoci malým a středním výrobcům postoje české veřejnosti změnit.

"České firmy mají kvalitní výrobky, vyrábějí zboží, které má tradici. Mnohdy to ale český zákazník vůbec neví, protože domácí výrobci neumí zákazníky správně oslovit a nedokážou se prosadit v nadnárodní konkurenci," říká Faltysová.

Jsou Češi při nakupování ještě patrioti?

Chtěli by být, začínají se ale do toho promítat generační pohledy. Je zde velká generační skupina pamětníků, kteří se vracejí k patriotismu, protože si uvědomují, že máme kvalitní výrobky a značky, které měly historii a mohly by mít i budoucnost. Pak je zde mladší generace, která bere české značky v retro stylu, protože si na ně pamatují z dětství a od rodičů. A nakonec je zde i početná nejmladší generace, která z principu bere české značky a výrobky jako neprestižní, zvláště pak spotřební zboží.

Proč tomu tak u nejmladší generace je?

I nás to zajímalo, proto jsme provedli mezi středoškoláky průzkum. Zjistili jsme, že české značky nejsou pro mnohé teenagery dost "in" a pokud je rodina kupuje, označují ji za sociálně slabou. Myslím, že je to impulz k zamyšlení. Pojďme si vychovat generaci budoucích spotřebitelů, která nebude mít na české značky a domácí výrobky takový pohled.

Průzkum Nejvíce kladně vnímají teenageři výrobky z USA, v závěsu je Velká Británie, Německo, Francie a Itálie.

Česká republika společně s Rakouskem jsou vnímány spíše neutrálně. zdroj: projekt České a kvalitní



Jaké zboží a jaké značky jsou u teenagerů podle průzkumu v kurzu?

U většiny rozhoduje značka původu na obalu zboží. Prvotně jsou to výrobky z USA a Velké Británie, následuje Německo, Francie a Itálie. Jde zejména o zboží, které je zviditelňováno cílenou reklamou ve stylu: kup si mě a budeš patřit do lepší skupiny.

Ale řada těchto značek je vyrobena v Číně, není to paradox?

Určitě ano, z průzkumu vyplývá, že Čína je až na posledním místě v hodnocení kvality, ale není to rozhodně faktor, který by teenagerům zabránil v nákupu. Tato skupina si často neuvědomuje, že jejich oblíbená značka pocházející například z USA je vyrobena právě v této zemi.

Co by měli čeští výrobci udělat, aby se dostali do většího povědomí nejmladší generace, ale i ostatních zákazníků?

Měli by se více zaměřovat na to, jak zákazníka oslovit. Měli by vědět, jak se zákazník chová, kde tráví volný čas a co k této aktivitě potřebuje. Co mu sedí a co ne. I co mu chybí. A na počátku všeho by mělo být správné marketingové myšlení. Nelze totiž vyrábět "něco" a sázet na to, že to "někdo" v obchodě koupí. Tady nefunguje ani nákladná reklama.

Co tedy může mnohem více zabrat, co je správný marketing?

Nejdříve musíme vědět, co vyrábíme a musíme si uvědomit, že to vyrábíme pro svého zákazníka a svého zákazníka musíme znát. Je dobré se podívat i na to, jak oslovuje zákazníky konkurence, jak se jim přizpůsobuje. Zákazník se totiž mění a výrobce by měl kopírovat jeho chování a přizpůsobovat produkty tak, aby zákazníkům seděly. Marketingový manažer by měl proto spolupracovat s vývojovým, výrobním, obchodním i distribučním oddělením firmy.

České firmy ale budou namítat, že na marketing nemají peníze, že musely kvůli ekonomickým problémům osekat náklady a marketingová oddělení zrušit.

Řada firem má s marketingem negativní zkušenosti, protože nepoužili cílený marketing, ale jen reklamu bez konceptu, což byly zbytečně vyhozené peníze. Marketing nemusí být nákladný, pokud se dělá správně. Je to matematika. Pokud rovnici dobře spočítáte, končí tím, že si zákazník odnáší zboží. Marketingové oddělení nemusí být ani velké, mnohdy stačí jeden člověk. Podle průzkumu, který pro nás dělala společnost STEM/MARK a který potvrdil naše dlouholeté domněnky a zkušenosti, má však marketingové oddělení jen čtvrtina českých firem a některé tuto funkci spojují s obchodním oddělením. Nemůžeme se pak divit, že v konkurenci s nadnárodními výrobci české firmy neobstojí.

Jak by mohli například čeští výrobci potravin dát najevo, že jsou kvalitní?

Měli by se odlišit od konkurence a být transparentnější. Jestliže mají kvalitní výrobky, měli by to zákazníci vědět. Na první pohled by mělo být na obalu určitě viditelné složení daného výrobku. Pokud je složení na etiketě čitelné tak akorát lupou, je to chyba. Teprve pak tam dejme atraktivní obrázek.

Jak se díváte na to, že obchodní řetězce nutí české výrobce, aby jim dodávali zboží za co nejnižší cenu?

Myslím, že by čeští výrobci měli propojit své síly a společně hledat, jak se dostat do obchodních řetězců za cenu, která pro ně není likvidační a nejde na úkor kvality výrobků. Pokud na tento diktát kývnou, dostanou se do začarovaného kruhu – budou muset snížit kvalitu výrobků a zákazníci to začnou vnímat. Kvalitu nelze vyrobit za nízkou cenu, cena musí být přiměřená kvalitě. Každý český výrobce nemá na to, aby cenu kompenzoval objemem výroby.

Nicméně o nákupu v obchodě se velmi často rozhodujeme hlavně podle ceny a nepřihlížíme k tomu, odkud výrobek pochází.

Myslím si, že každý z nás by chtěl nakupovat to nejkvalitnější zboží pro sebe i své děti. Leckdy na to ale rodiny nemají, nelze pak odsuzovat, že nakupují na úkor kvality.

Někteří čeští výrobci se nyní rozhodli bojkotovat cenový diktát tím, že své výrobky z regálů velkých obchodníků stáhli. Myslíte, že je to správný směr?

Domnívám se, že ano. Jen nevím, kam to české výrobce dovede. Nadnárodní společnosti mají neporovnatelně obrovské marketingové rozpočty, kdy si mohou dovolit naplnit regály i za nízké ceny. Českým firmám nestačí jejich značkové prodejny, potřebují jít do obchodních řetězců a prezentovat i zde domácí značku, která respektuje kvalitu a návyky českých zákazníků. Často se ale stává, že když zákazníci ve velkém prostoru hypermarketu hledají české značky a výrobky, na které jsou zvyklí, leckdy je vůbec nenajdou.

Nemůže pak začít fungovat princip – sejde z očí, sejde z mysli?

Může, zvlášť u mladé generace. Je to určité riziko. České firmy se budou muset naučit marketingově myslet, aby si jejich výrobky našly cestu k zákazníkům. Když se podaří najít návod, jak českou značku a české výrobky dostat na přední pozice v obchodních řetězcích, bude to jen dobře.

