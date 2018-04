Českého programátora vyslal zaměstnavatel do Německa

¨* Petr Jakeš musí požádat na pobočce své české zdravotní pojišťovny o vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění.



* On nebo jeho zaměstnavatel před vycestováním požádá u příslušné správy sociálního zabezpečení o vystavení formuláře E101. Ten dokládá, že pan Jakeš nadále podléhá českým předpisům a nemusí ve státě, kam je vyslán, platit pojistné.



* Oba výše zmíněné doklady by měl mít pan Jakeš během práce u zahraničního zaměstnavatele u sebe, aby případné kontrole mohl prokázat, že je nadále sociálně i zdravotně pojištěn v Česku a řádně zde i odvádí dávky.



* Po příjezdu do Německa pak může již bez problémů na pobočce pracovat.



Kdo je vlastně vyslaný zaměstnanec?



* Vyslaný zaměstnanec běžně pracuje pro podnik na území členského státu Evrospké unie. Nyní jej však zaměstnavatel vyslal do jiné členské země, aby tam zaměstnanec pro něj vykonal práci.



* O vyslaného zaměstnance nejde v případě, že je dotyčný na dočasnou práci do zahraničí pouze speciálně najat.



* Doba vyslání nesmí překročit dobu 12-ti měsíců. Zaměstnanec také nesmí být vyslán, aby nahradil jinou osobu, která těchto 12 měsíců již vyčerpala. Vyslání je možno přerušit dočasně, například čerpáním dovolené.



* Dobu vyslání je možné prodloužit o dalších 12 měsíců (maximálně), ovšem ještě před vypršením prvních 12 měsíců. O prodloužení doby vyslání se žádá formulářem E 102 - "Prodloužení doby vyslání nebo samostatné výdělečné činnosti".



Více informací o vyslání pracovníků podají tyto instituce:



* Centrum mezistátních úhrad, telefon 234 462 041, info@cmu.cz;



* Česká správa sociálního zabezpečení, Referát vysílání pracovníků v odboru evropské koordinace a mezinárodních vztahů, telefon 257 061 111, posta@cssz.cz