Česko je výjimečnou šancí

Jak byste zhodnotil poslední rok na českém bankovním trhu?

Podle údajů ČNB se v prvním čtvrtletí letošního roku výrazně zvýšila celková aktiva českého bankovního sektoru, meziročně to bylo o více než deset procent, poskytnuté úvěry a vklady klientů vzrostly dokonce o více než patnáct procent.

Tato statistická data svědčí o mimořádné příležitosti, která se nabízí bankám v České republice, kde podíl celkových bankovních aktiv na HDP není ani poloviční oproti průměru v patnáctce vyspělých členských zemí EU. Na růstu bankovního sektoru se významně podílí rozvoj retailového bankovnictví, především poskytování hypotečních a spotřebních úvěrů a leasing.

Rozšiřuje se také nabídka služeb pro klienty?

Zcela jistě. Další a další zahraniční banky mají zájem se v České republice etablovat a zřizují zde své pobočky. Banky bojují prostřednictvím cen a nových služeb o co největší podíl na trhu a současně se snaží minimalizovat náklady, což se projevuje pokračujícím snižováním počtu jejich zaměstnanců.

Má vůbec ještě význam pro zahraniční banky vstupovat na tak obsazený trh, jako je český?

Je pravda, že trhy ve střední Evropě jsou sice poměrně obsazené, ale přesto bankám nabízejí výjimečné příležitosti. Důvodem je fakt, že relativní objem bankovních aktiv v tomto regionu významně zaostává za úrovní v patnáctce vyspělých členských zemí EU.

Zatímco tam poměr celkových bankovních aktiv k HDP převyšuje 200 procent, v České republice je to přibližně jen polovina. Průměrná výše úvěrů na jednoho obyvatele je v evropské patnáctce dokonce více než desetkrát vyšší než v České republice. Bankám se tedy v souvislosti s rozvojem středoevropských ekonomik otvírá mimořádný prostor.

Jakým způsobem mohou v tomto prostoru ještě více zvýšit svůj zisk?

Vzhledem k tomu, že marže jsou poměrně nízké, banky se zaměřují na zkvalitnění poskytovaných služeb (například zkracují dobu nutnou pro schválení úvěru) a na inovace nabízených produktů, aby se odlišily od konkurence. Jednou z diskutovaných novinek na českém trhu je například možnost sdružit do jednoho několik úvěrů poskytnutých téže fyzické osobě.

Banky také stále častěji při stanovování ceny zohledňují riziko, jemuž jsou v souvislosti s danou transakcí a klientem vystaveny. To jim do budoucna umožní lépe diferencovat i mezi jednotlivými retailovými klienty a dosáhnout lepšího poměru mezi výnosem a souvisejícím rizikem, a to jak u jednotlivých transakcí, tak na úrovni celého portfolia.