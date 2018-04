Českou spořitelnu napadli počítačoví piráti

"Spořitelna klientům žádný mail nerozesílala a s klienty tímto způsobem nikdy o bezpečnostních parametrech nekomunikuje," sdělila mluvčí banky Klára Gajdušková.

"Pokud někdo z klientů na mail zareagoval, ať ihned kontaktuje linku 800 207 207 a účet zablokuje," dodala.



Gajdušková připomněla, že klienti by neměli na tyto maily reagovat.



"Klienti by nikdy neměli reagovat na žádný prolink v těle zprávy, a pokud se chtějí přihlásit do internetového bankovnictví, měli by tak činit výhradně vypsáním www.servis24.cz do URL adresy," řekla.

Internetové bankovnictví využívá asi jeden milion klientů spořitelny.



Minulý týden se někdo snažil napadnout internetové bankovnictví Raiffeisenbank.

Při přihlášení do internetbankingu se lidem zobrazilo podvodné rozhraní, které jej vyzvalo k zadání hesla a cesty k takzvanému podpisovému certifikátu.

Ten slouží jako podpisový vzor k bankovním operacím. Banka uvedla, že při pokusu o podvod nebyl nikdo poškozen.



Podle Gajduškové je dnešní pokus již třetím masivním útokem na české banky za poslední rok. Tento typ útoku, zvaný phishing, se bude v budoucnu pravděpodobně opakovat častěji. - více zde