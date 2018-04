Česku vládne drahota, levné oblečení je v Německu, parfémy v Rakousku

"Loni jsem v Regensburgu koupila pro manžela značkové košile. V Kenvelu byly o polovinu levnější než v Česku," řekla redaktorce MF DNES Ilona Králová z Plzně.

Podobně zkušenosti měli i jiní čeští občané napříč republikou, od Brna až po Ústí nad Labem. Navíc nejde jen o někdejší Západ, ale také na Polsko. "Nabídkou luxusních obchodů se Silesia City Center v polských Katovicích nevyrovná žádná obchodní zóna v Moravskoslezském kraji," poznamenal ostravský redaktor MF DNES.

Osm novinářů MF DNES vyjelo v minulých dnech do osmi nákupních oblastí kousek za hranicemi a srovnávalo ceny u nás a tam. Závěr je jednoznačný: existují samozřejmě výjimky a speciální obchody, ale celkově zůstává Česko nadále dražší než cizina.

Co více - nabídka u nás zdaleka nedosahuje té v Polsku, Německu či Rakousku. "Hodně věcí, co mají v Německu od Fishbone nebo C&A, do Česka vůbec nedorazí nebo jsou to slabé odvary. Spíše než outlet jen sekáč stejné značky," řekla Romana z Ústí nad Labem při nákupech v Drážďanech.

Srovnání cen je tak komplikované - často se v cizině setkáte se zbožím, které v České republice není vůbec k dispozici. Pokud ale porovnávat lze, může být výsledek zdrcující.

Například pánské džíny Levis 504 stojí v Praze, v klasickém nákupním středisku či kamenném obchodě, 2 990 Kč. V německém Regensburgu je to ale v přepočtu 2 250 Kč – v polských Katovicích pak zaplatíte 2 087 Kč a v rakouském Parndorfu dokonce jen 1514 Kč, tedy ušetříte už více než tisíc korun.

Každá nákupní oblast za hranicemi má ovšem svoje specialisty. Například do Dráždan, do oblasti Prager Strasse nebo do polských Katovic se vyplatí jet pro značkové oblečení. V Regensburgu je možné koupit i velmi levně potraviny. V Rakouském Linci je to elektronika a parfémy. Levnější oblečení se pak dá snadno pořídit v Heidenau poblíž Drážďan nebo v polském městě Kudowa – Zdroj.

Jediným státem za hranicemi, kde se nevyplatí nakupovat, je Slovensko – v drahotě mnoha zboží jsou na tom oba státy někdejší federace podobně. Slováci stejně jako Moravané jezdí raději nakupovat do Rakouska. "Na Slovensku je hlavně předražené oblečení. Obchody využívají toho, že si mladí potrpí na kvalitní značky," říká Veronika Berková z Dubnice.