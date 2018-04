Jakmile se dostanete do spárů jejich e-shopu, hned tak neuniknete

Milan se vrátil po týdenní dovolené a dva dny na to obdržel neoznačený balík. Když jej otevřel, nestačil se divit. Zjistil, že zásilku mu poslal Český mincovní obchod (ČMO) se sídlem v Plzni. Hned nahoře ležela faktura na 4 089 korun.

„Mince jsem neobjednal, proto jsem tento e-shop okamžitě kontaktoval s dotazem, kam jim mohu zásilku vrátit. Obratem jsem dostal odpověď, že neobjednané zboží zásadně nikomu neposílají a že mince jsem objednal 11. srpna ze své pracovní e-mailové adresy,“ popisuje sedmapadesátiletý Milan s tím, že „jeho“ objednávku mu dokonce poslali naskenovanou v příloze.

Kde se asi stala chyba?

„Dne 11. 8. 2016 nám přišla objednávka z našeho e-shopu s uvedením jeho (pana Milana) pracovního e-mailu a jeho mobilního telefonu. Všechny údaje obsažené v objednávce se shodovaly s údaji v zákaznické databázi. Objednávka byla na kompletní sadu 12 ražeb „Největší prezidenti USA“. Objednávku jsme odeslali v dobré víře dne 16. 8. 2016. Dne 18. 8. jsme obdrželi e-mail s informací o neobjednané zásilce,“ napsali redakci iDNES.cz z Českého mincovního obchodu, aniž by se pod toto vyjádření někdo podepsal.

Ve dnech 8. až 13. srpna ale Milan čerpal řádnou dovolenou a během ní neměl přístup na internet. Když Českému mincovnímu obchodu tuto skutečnost sdělil, obdržel e-mail s doporučením, aby se obrátil na Policii ČR, protože se mu pravděpodobně během jeho nepřítomnosti v zaměstnání někdo naboural do počítače, a tudíž se jedná o trestný čin.

„Počítač mám zaheslovaný a neumím si představit, že by se někdo z mých kolegů dobýval do mého počítače, aby mi objednal mince. Prostě mou objednávku tento e-shop zfalšoval, jiné vysvětlení není možné,“ tvrdí muž, který má obavy, aby po něm ČMO peníze nevymáhal.

Právník: Prodejce nese důkazní břemeno

„S případem, že by došlo ke zfalšování objednávky ze strany tohoto e-shopu, jsme se v naší spotřebitelské poradně skutečně ještě nesetkali. Většinou se jedná spíše o užívání agresivní obchodní praktiky, kdy je spotřebitelům vnucováno neobjednané zboží,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

Popsaná situace je podle Zeleného komplikovaná především z hlediska důkazního postavení. Pokud by se prodejce rozhodl pana Milana žalovat, bude zřejmě tento e-shop neúspěšný.

„V případném soudním sporu je to žalobce, kdo nese důkazní břemeno a kdo by musel prokázat, že k objednávce skutečně došlo,“ vysvětluje právník. Podle něj ani není nutné objednávat věci přes elektronickou poštu, stačí zadat příslušné údaje a e-mailovou adresu na webové stránce prodejce.

„Znamená to, že pokud nelze s dostatečnou jistotou identifikovat osobu, která objednávku poslala, měla by být neplatná a Český mincovní obchod nebude schopen prokázat uzavření smlouvy. Soud proto žalobu zamítne,“ konstatuje právník.

ČMO: Faktura uvnitř zákazníka chrání

Pana Milana zaráží také fakt, proč byla faktura uvnitř balíku. Pokud by si totiž mince opravdu objednal, nevidí důvod, proč by je nezaplatil předem na účet ČMO nebo při předání jako dobírku.

ČMO ale překvapivě tvrdí, že faktura vlastně zákazníka chrání. „Zákazník má právo si zboží během tří týdnů od obdržení v klidu prohlédnout a až v případě zájmu a spokojenosti může výrobky uhradit. To u dobírky není možné,“ vysvětlil ČMO ve své odpovědi, která přišla z adresy servis@mincovni-obchod.cz.

„S tím jsem se ještě nesetkal. Zboží z téměř každého e-shopu lze vrátit, ještě vám v balíku pošlou vratku, abyste neplatili zpáteční poštovné. A vůbec nezáleží na tom, jestli platíte předem na účet, nebo na dobírku,“ podivuje se Milan.

Obětí je mnohem víc

To, že se dá zboží do tří týdnů vrátit, zpochybňují také desítky lidí v sekci „Vaše stížnosti“ webového portálu dTest. Mezi oběťmi jsou i velmi staří lidé, kterým ČMO vyhrožuje exekucí nebo předáním jejich pohledávky inkasní firmě (všechny stížnosti na ČMO čtěte zde)

Nepřehlédněte Pokud spotřebitelé již odeslali objednávku a nepřečetli si, že se zavazují k dalšímu odběru, mohou ještě ukončit sběratelský servis.

Pokud si žádné mince neobjednali, mohou zdarma využít vzorové formuláře na stránkách dTestu. Jmenují se Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží a Žádost o odstranění osobních údajů z databáze.V případě pochybností nebo dotazů mohou lidé volat na telefonickou poradnu dTestu 299 149 009.





Obětem nepřidává na klidu ani fakt, že ČMO je švýcarská společnost, která ve svých obchodních podmínkách odkazuje na německý právní řád a tamější soudy. Zákazníkovi vštěpuje dojem, že případný soudní spor budou řešit německé instituce, což by se člověku prodražilo.

„Není to pravda. Spotřebitelé se nemusejí bát, že by se soudili mimo území České republiky. I případná dohoda o změně příslušnosti soudu by byla v tomto případě považována za neplatnou,“ uvádí na pravou míru Lukáš Zelený.

Podle něj navíc oběti těchto nekalých praktik chrání ustanovení § 1838 občanského zákoníku, které říká, že spotřebitel není povinen prodejci na své náklady nic vracet, ani hradit kupní cenu. „Na spotřebitele se totiž podle tohoto ustanovení pohlíží jako na poctivého držitele, takže pokud zboží obdržel omylem, není povinen prodejce ani vyrozumět,“ vysvětluje právník.

Informace o setrvačnosti jsou na vnitřní straně obálky

Většina případů, které právní poradna dTestu řeší, se týká situace, kdy spotřebitelé neuváženě uzavřeli smlouvu o setrvačném dodávání mincí po telefonu či přes internet.

Kam se obrátit V případě, že společnost žádosti o vymazání osobních údajů spotřebitele nevyhoví, může se dotyčný obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na používání agresivních obchodních praktik mohou poškození upozornit podnětem také Českou obchodní inspekci, která je v této oblasti dozorovým orgánem.

ČOI může podnikateli uložit pokutu až do výše pěti milionů korun.

A to je podle Zeleného kámen úrazu. Informace o sběratelském servisu se totiž ukrývají na vnitřní straně obálky, kde je běžný spotřebitel nehledá. „Zde doporučujeme od nevýhodné smlouvy odstoupit ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí první zásilky, kterou stanoví zákon. V souladu s evropskou právní úpravou pak nadto dovozujeme, že tito spotřebitelé mohou od smlouvy odstoupit i předtím, než zásilku skutečně obdrželi. Tím se vyhnou zbytečným nákladům na zpětné zasílání zboží prodávajícímu,“ vysvětluje.

Trvejte na výmazu z databáze

Právník upozorňuje také na to, že se čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy prodlužuje o jeden rok, pokud prodávající spotřebitele o tomto jeho právu před uzavřením smlouvy nepoučí.

Spotřebitelé by měli především požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze společnosti, aby s nimi nemohla dále nakládat, zasílat jim obtěžující reklamu, nebo je předat svým obchodním partnerům.

Některé ze stížností na ČMO Karel S.

23. 8. 2016 jsem zaslal opět stížnost Č.M.O., odpovězeno 24.8.2016. Pohrůžka o předání pohledávky za neobjednanou medaili rodiče Karla IV. firmě Alektum Inkasso s.r.o. Emanul K. V dárkovém balíčku byla Princezna Diana a v nevyžádané zásilce byla další. Jak jsem zjistil, vrátil jsem jinou, která je za 1 650 Kč. Za to mně ještě přiúčtovali 260 Kč za upomínku. Jsem z toho zoufalý (jsem ročník 1927), proto jsem jim dnešním dnem nabídl návrh na mimosoudní vyrovnání. Marek B.

... Nic jsem neobjednal s tím, že neuhrazením bude záležitost předána právnímu oddělení. Tímto se na Vás obracím s laskavou žádostí o pomoc při řešení nastalé situace. Mám minci poslat zpět? Jak postupovat, aby Český mincovní obchod po mě nepožadoval peníze a já s ním mohl ukončit kontakt? (redakčně kráceno) Zdroj: dTest

Nahánějí lidem strach, inkasní agentura ale nic nezmůže

Spotřebitelská poradna dTestu se často setkává s tím, že ČMO spotřebitelům vyhrožuje, že jejich pohledávku předá inkasní firmě, která od nich bude peníze vymáhat.

Lukáš Zelený ale upozorňuje, že inkasní agentura nemá stejné pravomoci jako soudní exekutor. „Inkasní agentura nemá žádné prostředky, kterými by mohla plnění dlužníka vynucovat. Pokud navíc nedošlo k postoupení pohledávky ze strany společnosti, nemá inkasní agentura vůči dlužníkovi žádný přímý nárok. Dlužník je povinen zaplatit pouze prokazatelně existující dluh, a to osobě věřitele, tedy ČMO,“ vysvětluje.

A případ pana Milana? „Jsme s ním ve spojení a dořešujeme s ním kompenzaci poštovného za zpětnou zásilku,“ napsal redakci kdosi z již zmíněné e-mailové pošty ČMO.