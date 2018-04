Nechal se zlákat na koupi medaile za pár korun, pak měl platit tisíce

Balíček přišel obratem a v něm dokonce medaile dvě. Jen cena se lišila, a to docela výrazně. V balíčku byla složenka na 999 korun.

„Kdyby to poslali na dobírku, tak bych to odmítnul,“ říká Karel Sikora. „Jenže zásilku jsem už rozbalil a tak jsem ji nemohl vrátit poště, raději jsem tedy zaplatil, ať nemám problém,“ dodává. Zároveň pan Sikora Českému mincovnímu obchodu napsal dopis, že už si žádné další medaile nepřeje.

Jaro a léto tráví Karel Sikora na chatě v Beskydech, doma se staví tak jednou za měsíc, aby zkontroloval dům a vybral si poštu. Stejně tak tomu bylo i letos. V březnu pan Sikora odjel na chatu, a když po měsíci přijel domů, našel poštovní schránku plnou překvapení. Další dvě zásilky medailí. Tentokrát ovšem každá medaile měla stát 1 114 korun. Překvapilo jej to, přece firmě psal, že už žádné medaile nechce. „Medaile jsem pečlivě zabalil a vrátil doporučeně zpět, a tím jsem měl věc za vyřízenou,“ popisuje důchodce.

Vyřízeno ale nic nebylo. Český mincovní obchod poslal upomínku. A poslal zpět i medaile. A tak je pan Sikora znovu vrátil. Jenže přišla další upomínka. A krátce na to dokonce výzva od inkasní agentury – dlužná částka přes tři tisíce korun.

„Nechápu, proč bych měl něco platit, medaile jsem vrátil a navíc mě firma oklamala už na začátku, jedna medaile měla stát 179 korun a já jsem zaplatil tisícovku,“ rozhořčuje se Karel Sikora.

Podvedených zákazníků je více

Podle internetových diskusí není pan Sikora jediný, kdo má s Českým mincovním obchodem problémy (čtěte zde).

Uživatel Lukáš Eichinger píše: „Též jsem si objednal jednu blbou minci a zaplatil i druhou, která došla spolu s tou první. Od té doby přišly volně do schránky další tři. Chodily upomínky, jedna za druhou a včera přišel doporučeně dopis od vymahačů, že dlužím už čtyři tisíce.“

„Bylo to šikovně přibalené v časopise, z původních 179 Kč se vyklubala faktura na částku 1 049 Kč a termín splatnosti do 20 dnů. Podám trestní oznámení na policii,“ popisuje Mirek Šiška.

A do třetice zkušenost Hanky Horákové: „Maminka objednala pro vnoučka dvě mince s hodinkami jako dárkem za 199 korun, balíček přišel, ale měla zaplatit místo 199 korun nehorázných více než 1 000 korun, takže balíček vrátila doporučeně zpět v požadované lhůtě. Teď jí přišla upomínka, že dluží 1 029 korun.“

dTest: Český mincovní obchod klame zákazníky

Podněty spotřebitelů eviduje i právní poradna dTestu a před praktikami Českého mincovního obchodu na svých stránkách již před časem varovala.

„Je to klasický, obtěžující zásilkový prodej, kdy spotřebitel reaguje na nabídku 'mince zdarma' nebo 'mince za zvýhodněnou cenu' a zaváže se k odběru buďto mincí, nebo medailí či jiných sběratelských předmětů na poměrně dlouhou dobu,“ vysvětluje princip nabídky právník dTestu Miloš Borovička. „Setkali jsme se s případy, kdy obchodní podmínky byly uvedeny na vnitřní straně odpovědní obálky, takže spotřebitel neměl žádnou šanci se s nimi seznámit,“ upřesňuje Borovička.

Podle Borovičky se v tomto případě jedná o nekalou a klamavou obchodní praktiku firmy. Zákazník totiž zpravidla netuší, že objednáním jedné medaile za výhodnou cenu se zaváže k pravidelnému odběru medailí či mincí na dva roky.

Hodnota medailí je minimální

Zajímalo nás, jaká je hodnota medailí a tak jsme se o ocenění požádali odborníka, majitele numismatického obchodu. Medaile, které jsme přinesli, neviděl poprvé. Podle jeho zkušeností se tyto medaile na trhu již delší čas objevují. „Pokud jste si to koupila, abyste mohla dělat žabky na rybníku, tak kdybyste za to dala padesát korun, tak to je tak akorát,“ zhodnotil medaile Vladimír Kejla.

Sběratelská hodnota medaile je podle odborníka Vladimíra Kejly nulová, medaile se totiž nesbírají, sbírají se pouze mince.

I sběratelská hodnota je podle Kejly nulová, medaile se totiž nesbírají, sbírají se pouze mince. Tak to je ale překvapení. Český mincovní obchod totiž na svých stránkách uvádí, že se jedná o ruční výrobu z rukou mistra a ražba je zušlechtěna ryzím zlatem. Takže nějakou hodnotu přece medaile musí mít?

„Je to vyráběno strojem a mistr pouze dolepil nějaká barevná sklíčka a nálepky,“ prohlíží medaile pod lupou Kejla a dodává: „Pozlaceno to být může, nicméně pozlacení je tak tenká vrstva zlata, váha zlata je v mikronech, takže i tak to je opravdu bezcenná záležitost,“ shrnuje svůj posudek.

Firma má sídlo ve Švýcarsku, reagovala e-mailem

Český mincovní obchod je značka společnosti HMK GmbH se sídlem ve Švýcarsku. V České republice má společnost jediné zákaznické centrum, a to v Plzni. A tam se vydala redaktorka Černých ovcí. Ovšem neuspěla. Dotazy může zodpovědět pouze tiskový mluvčí společnosti a ten sídlí v Německu.

Mluvčí Českého mincovního obchodu Andreas Runkel poslal následující vyjádření:

Od pana Sikory jsme nedostali žádnou zprávu, že nechce dostávat další ražby ze zahájené edice. Z tohoto důvodu jsme mu poslali další sběratelské položky edice. Faktury za tyto zásilky pan Sikora nezaplatil. Na upomínky nereagoval. Poté co pana Sikoru kontaktovala inkasní společnost, poslal obě nezaplacené ražby zpět. Do dnešního dne pan Sikora nekontaktoval ani naše zákaznické oddělení, ani neuhradil pohledávku inkasní společnosti. Přesto jsme v rámci vypořádání požádali inkasní společnost o odepsání dluhu pana Sikory. Případ je tedy uzavřen.

ČOI: jde o klamání spotřebitele

Pan Sikora má tedy štěstí, jeho případ je vyřešen. Jenže co desítky dalších zákazníků? „Pokud by se jednalo o českou společnost a Česká obchodní inspekce by provedla kontrolu, tak v tomto případě bychom to mohli hodnotit jako klamání spotřebitele a podle zákona bychom mohli udělit pokutu až do výše pěti milionů korun, jedná se ale o firmu se sídlem ve Švýcarsku, a tady ČOI nemá žádné pravomoce,“ informuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

A tak při nákupu buďte opatrní. Čtěte obchodní podmínky a pamatujte si, že od smlouvy uzavřené prostředky dálkové komunikace můžete do čtrnácti dnů odstoupit, přičemž 14denní lhůta začíná běžet od přijetí zboží.

Ale pozor, nový občanský zákoník přinesl změnu. „Pokud se zavážeme k opakovanému přijetí zboží, nebo k tomu, že nám obchod bude zboží posílat pravidelně, pak na odstoupení od smlouvy máme 14 dnů jen od první dodávky,“ upozorňuje Borovička.