Český Telecom je pro investory obtížně stravitelným soustem

Pouze několik drobných úprav smlouvy týkající se prodeje třetinového podílu společnosti TelSource v Českém Telecomu má v úmyslu provést Fond národního majetku. Přesto nebude cesta k definitivnímu podpisu smlouvy vůbec jednoduchá. Důležitost tohoto prodeje nejlépe podtrhuje fakt, že stát drží společně se společností TelSource v Českém Telecomu 84 procent, což odpovídá tržní hodnotě 4,5 miliardy dolarů.

Přestože se všeobecně soudí, že podpis smlouvy je doslova na spadnutí, tak žádná ze smluvních stran neočekává vyloženě hladký proces, který by měl vyústit v podpis smlouvy. Předseda FNM Jiří Havel soudí, že zmiňovaný proces bude velmi rychle zahájen a do konce tohoto kalendářního roku by měl být ukončen. „Už jsme si vyměnili celkem pět návrhů smlouvy a doufám, že vše skončí co možná nejdříve,“ neskrýval optimismus Havel.

Podobná očekávání má také společnost KPN, která působí v roli akcionáře společnosti TelSource. KPN by ráda ukončila nepříznivé pětileté období, během něhož hromadí dluhy a dostává stále nižší známky od ratingových agentur. KPN se za této situace v podstatě netají přáním prodat svůj podíl v Českém Telecomu co možná nejrychleji.

Akcie Telecomu za posledních dvanáct měsíců pocítily obrovské ztráty a ani jim se nevyhnul celosvětový nezájem o informační a telekomunikační tituly. Podle analytika Dresdner Kleinwort Wasserstein Stefana Herze je protahování celého procesu bolestivé zejména pro KPN, které by samozřejmě nechtělo prodávat za směšnou cenu.

„Vezmeme-li v úvahu současné podmínky na trhu, tak bude prodej poměrně problematický. Na druhé straně i na tomto trhu existuje prodávající a kupující a fungují obvyklé tržní zákonitosti. Přimět kupujího k nákupu může buď výhodná cena nebo stimulující okolnosti investice,“ poodhalil roušku privatizačního procesu nejmenovaný analytik jedné holandské banky. V této souvislosti se nejčastěji skloňují jména společností France Telecom a Deutsche Telekom. Ani jedna z nich však zatím nepředložila konkrétní nabídku.

Tiskový mluvčí Deutsche Telekom Hans Ehnert sdělil v dopise adresovaném PBJ stanovisko, že německý telekomunikační gigant si je vědom velkého potenciálu českého telekomunikačního trhu, což nejlépe dokumentuje šedesátiprocentní podíl v Radiomobilu a 51 procent ve společnosti PragoNet. Zároveň dodal, že odmítá spekulovat o další roli Deutsche Telekom v privatizaci Českého Telecomu. Tiskový mluvčí France Telecom nebyl k zastižení, avšak France Telecom nyní privatizuje polského telekomunikačního giganta TPSA.

Kromě těchto dvou potenciálních investorů, jejichž konkrétní zájem zůstává zamlžen, se zatím neobjevili žádní další zájemci. Státní tým vytvořený za účelem privatizace Českého Telecomu se snaží hledat způsoby, jak učinit 84 procent našeho telekomunikačního giganta stravitelnějším a připouští, že by nebyl nereálný ani prodej podílu více investorům.

Není zatím jisté, zda prodej bude učiněn na základě tržní nabídky či dojde k prodeji podílu kupříkladu Evropské bance pro obnovu a rozvoj. „Hodláme otestovat trh a uvídíme, kdo projeví zájem. Pak rozhodneme o způsobu prodeje,“ sdělil nejmenovaný zdroj blízký společnosti TelSource.

Podle Urse Kambera ze společnosti TelSource existuje hned několik scénářů upravujících prodej podílu jedinému investorovi. Investoři v TelSource si jsou vědomi toho, že okamžitý prodej může být neuskutečnitelný a rozhodli se nepospíchat. Zároveň je ale pravděpodobné, že KPN sužovaný nepříliš dobrou fiskální situací bude chtít svých 6,3 procenta akcií získaných na kapitálovém trhu, prodat.

Stále ještě nedokončená smlouva mezi státem a společností TelSource pravděpodobně nebude obsahovat detaily celého obchodu. Zmiňovaný kontrakt by také měl ukončit činnost pětičlenných manažerských kontrolních týmů, které po dobu pěti let dohlížely na klíčové záležitosti uvnitř společnosti. To se však zřejmě nebude týkat provozního ředitele Bessela Koka a finančního ředitele Urse Kambera, kteří s největší pravděpodobností zůstanou.

KPN oznámila svůj záměr prodat podíl v Českém Telecomu během loňského léta. Kromě českého operátora obsahuje listina „prodejů“ KPN dalších 26 společností z ostatních zemí střední a východní Evropy. Snaha prodávat je zapříčiněna rostoucími dluhy holandské společnosti. Na konci roku 2000 vykázala společnost KPN dluhy v hodnotě téměř 22 miliard euro, zatímco v předcházejícím ročním období činily závazky pouhých 4,6 miliardy euro. Na to samozřejmě reagovaly ratingové agentury, které většinou snížily svá hodnocení do pásma B. Především nižší ratingové známky přiměly vedení společnosti snížit dluhy, což lze nejsnadněji právě prostřednictvím prodejů nabytých podílů.

Podobné záměry mají také TelSource a SwissCom, kteří však zdaleka tolik nepospíchají. Mluvčí SwissComu Pia Rogers oznámila, že společnost určitě chce svůj podíl ve firmě prodat společně s ostatními, avšak není jisté kdy.

Originál v anglickém jazyce si můžete přečíst na stránkách PBJ zde.

