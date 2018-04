Český Telecom konkuruje cenou

Předplacenou kartu X lze koupit v prodejních místech Českého Telecomu Telepoint nebo ve vybraných cestovních kancelářích, trafikách, supermarketech či u benzinových pump, a to za 300, 500, 750 a 1000 korun. Karta X se do telefonního přístroje nevkládá, ale při volání ze zahraničí se používají zadávají přístupová čísla uvedená na přiloženém letáku a číslo karty, které se na kartě stírá. Návod, jak telefonovat a odkud je to možné, dostane každý na letáčku při zakoupení karty.

V prodejnách Telepoint a Telepoint Partner nebo na lince Telefonického centra služeb Českého Telecomu je možné zřídit i službu Telekonto, v rámci které se hovory přiúčtují k domácímu telefonnímu účtu. Uživatel služby zadává bezplatné přístupové heslo, číslo karty Telekonto a PIN, poté volané číslo podle návodu. Veškeré pokyny, jak telefonovat, obdrží zájemce při zřízení služby.

S programem Czech Direct se telefonuje na účet volaného. Po zadání přístupových hesel je volající spojen s česky hovořící operátorkou. Tato služba je na rozdíl od dvou předchozích výrazně dražší. Zatímco například ze Španělska se volá s kartou X zhruba za devět korun, hovor na účet volaného přijde na 45 korun za minutu. S pomocí uvedených produktů Českého Telecomu se nelze dovolat ze všech zemí. V současné době mezi nimi chybí například Francie či Tunisko.

C o nabízejí jednotliví operátoři

Eutotel

Eurotel nabízí do konce srpna ke speciální letní Go sadě za pětadevadesát korun předplacenou kartu s pětadvacetikorunovým kreditem na volání a zlevněnými textovými zprávami, jedna vyjde na deset haléřů. Pro porovnání: běžně se v Evropě platí za SMS okolo sedmi až dvanácti korun. Je však dobré vědět, že poté, co člověk zvýhodněný kredit využije, bude platit v některých zemích mnohem více za minutu telefonování a krátkou textovou zprávu než v případě telefonu s tarifem. Například z Řecka se dovolá zhruba za 30 korun za minutu a SMS ho přijde asi na 3,50 až 7 korun podle operátora. V rámci Go se mu z kreditu odečte 45,40 a 11,30 za SMS.

T-Mobile rozdělil v rámci programu Relax roaming pro zjednodušení země do čtyř oblastí s jednotným tarifem, bez ohledu na operátora. Ne ve všech státech se však tato nabídka vyplatí.

Například z Tuniska bude stát minuta volání s běžným roamingem zhruba 23 až 36 korun a SMS mezi 4 až 6 korunami, v rámci Relax roamingu zaplatí majitel telefonu za odchozí hovor téměř 60 korun za minutu a necelých 11 korun za krátkou textovou zprávu. Podobně nevýhodné je i volání z Chorvatska. Naopak například v Egyptě lze s Relax roamingem výrazně ušetřit. Tato služba se rovněž vyplatí lidem, kteří chtějí z dovolené jen krátce zavolat, například, že dobře dojeli. K Relax roamingu si totiž lze aktivovat balíček Dovolená za necelých 120 korun s deseti volnými minutami. S ním lze volat v devíti zemích, mimo jiné v Chorvatsku, Itálii, Španělsku či v Řecku. V rámci balíčku Evropa nabízí operátor ve vybraných zemích patnáct volných minut za necelých 450 korun.

Ke standardnímu roamingu si mohou uživatelé T-Mobile aktivovat program Worldclass, ve kterém volají v partnerských sítích za necelých 23 korun za minutu.



Oskar

Oskar snížil na tři tisíce korun vratnou zálohu na aktivaci roamingu a ceny se snaží pro své zákazníky „zpříjemnit“ tak, že v mnoha případech neúčtuje sestavovací poplatek. Levnější jsou v porovnání s konkurencí zejména příchozí hovory.

