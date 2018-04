Český trh investory v loňském roce nezklamal

Pokud odhlédneme od produktů, které jsou podporovány státem, mnoho možností, kam uložit peníze a neprodělat v loňském roce nebylo. Stavební spoření tak opět nemělo v připsaném zhodnocení konkurenci. Přibližně dvanáctiprocentní výnos je lákavý i s tím, že peníze musejí ve stavební spořitelně ležet po dobu pěti let. Na stavební spoření se dotahuje penzijní připojištění, které nabízí obdobný výnos, ale pouze pro ty občany, kteří mohou peníze vybrat hned po pěti letech, tedy ti, kterým je více jak 55 let. Tady však náš výčet zaručených a vysokých výnosů končí. Ani další státem podporované produkty (např. životní pojištění), a tím spíš bankovní účty a termínované vklady nenabízejí podobné výnosy okolo deseti procent p.a.

Kdekdo očekával, že se v roce 2002 konečně otočí trend na akciových trzích, které ztrácely již třetí rok v řadě. Ovšem opak byl pravdou. Pro akciové investory skončil uplynulý rok opět v červených číslech. Prakticky všechny světové trhy, od západu k východu, skončily ve ztrátě. Měřeno akciovými indexy byly utržené ztráty opravdu nezanedbatelné a posunuly akciové trhy do tří až pětiletých minim. Index S&P 500 se propadl o 23%, Nasdaq ztratil 32%, německý DAX dokonce 44% a japonský Nikkei skončil rok o 18% níže než na začátku roku 2002. Identifikovat příčiny těchto poklesů není těžké. Slabé výkony ekonomik, nedůvěra v účetní výkazy podniků a vykazované zisky a politická nejistota, např. ohledně války v Iráku a hrozba terorismu, která se celosvětově rozšiřovala (viz útoky na Bali, v Moskvě,…).

Lze očekávat v letošním roce, že se akciím povede lépe? Měli byste nakoupit akcie, dokud jsou levné a čekat, až se zhodnotí? Odpověď není až tak jednoznačná. Ačkoli akcie již několik let padají, měřeno dalšími ukazateli, nejsou na tom ještě tak špatně, jako při jiných poklesech v minulosti. Ukazatel P/E, který dává do poměru cenu akcie a zisk společnosti, dosahuje dlouhodobého průměru na hodnotě okolo 16 (pro S&P 500), zatímco v současnosti se pohybuje na úrovni blízko 30 a při minulých propadech akciových trhů dosahoval přibližně hodnoty 10.

Překvapení na závěr: český akciový trh za uplynulý rok posílil o úctyhodných 16,75%. Tzv. emerging markets, tedy rozvíjející trhy, zaznamenaly v uplynulém roce obecně vyšších zisků než rozvinuté trhy a navíc akcie zde jsou stále levné. P/E dosahuje hodnoty přibližně 9 oproti dlouhodobému průměru na 15. České investory tak potěšil růst akcií např. u velmi likvidní Komerční banky, která by investovaných 100 tisíc zhodnotila o kulatých 100%, u Nové huti (+216%, ovšem akcie budou pravděpodobně z burzy staženy), Živnostenské banky (+145%) či u Metrostavu (+121%). Mezi nejvýkonnější akcie patřily akcie bankovních domů a tzv. utilities, což jsou energetiky, plynárenské společnosti apod.

Akcie, u nichž je investiční horizont delší než pět let, by mohly postupem času opět přilákat pozornost investorů. Oživení světových akciových trhů se (opět) očekává již v tomto roce.

Uplynulý rok tedy nepatřil akciím, ale podílovým fondům. Pro českou republiku to platí dvojnásob, neboť objem spravovaných prostředků se zvýšil o celých 60% na současných 100 miliard korun (druhou nejvíce rostoucí evropskou zemí je Polsko s růstem okolo 20%). Nejvíce peněz přiteklo do fondů peněžního trhu a do dluhopisových fondů (dalším rostoucím segmentem byly smíšené fondy, což je důsledek přeměny investičních a uzavřených fondů na otevřené podílové fondy). Fondy peněžního trhu představují alternativu k termínovaným vkladům, které převyšují některými výhodami. Investovat můžete s minimální počáteční investicí, většinou 500 až 1000 Kč a nadto v peněžních fondech získáte výnos o procento dvě vyšší než u termínovaných vkladů. Pro zkušenější investory s menší averzí k riziku byly pak výhodné a především úspěšné dluhopisové fondy. Ty vesměs připsaly investorům výnosy převyšující šest procent.

Další rok už však nemusí být pro tyto dva druhy fondů tolik příznivý. Pravděpodobně se zastaví pokles úrokových sazeb a poklesnou tak výnosové impulsy u aktiv s fixním úročením (dluhopisů, pokladničních poukázek,…). V letošním roce se však počítá s dalším růstem majetku ve fondech, což souvisí s rostoucí investiční vzdělaností občanů a přebytkem volných peněz, které jsou zatím na bankovních účtech, kde výnos často nepřevyšuje ani rekordně nízkou inflaci.

Jak si vedly další trhy? V uplynulém roce rostla cena zlata, ropy a také např. eura. Zlato a další kovy, klidné přístavy pro investory v dobách nejistoty, těží z nejisté geopolitické situace. Válka na spadnutí s Irákem, situace v Severní Koreji a další konflikty tlačí investory k nákupům „stabilních“ hodnot, jaké představují zlato, ale i třeba nemovitosti a pozemky. Zlato tak za rok posílilo o dalších 20%, když se obchoduje blízko 340 dolarů za troyskou unci a je nejvýše od konce roku 1997.

Cena ropy má v takovýchto chvílích stejnou tendenci k růstu, což však už není přijímáno jako pozitivum. Cena ropy je na svých dvouletých maximech a oproti začátku roku posílila přibližně o třetinu na hodnoty okolo 30 dolarů za barel.

Na měnovém trhu došlo k několika obratům. Česká koruna nepokračovala v apreciaci, ale zakončila rok takřka na stejné úrovni okolo 31,5 Kč za euro. Svůj podíl na tom mají především neúspěšné privatizace podniků jako ČEZ, Unipetrol a Český Telecom, ale i další snižování sazeb a intervence ČNB. Americký dolar postupem roku oslaboval a z 0,86 dolarů za euro počátkem roku skončil vůči euru pod paritou na 1,05 dolarů za euro. I vůči koruně dolar dále oslaboval, ten, kdo vložil peníze na dolarové depozitum má po roce na účtu ze 100 tisíc Kč něco více než 86 tisíc korun.

Co můžeme očekávat od letošního roku? Dlouhodobý trend posilování koruny patrně nepůjde zastavit a ta by měla skončit na hladině okolo 30 Kč za euro, akcie na rozvinutých trzích by měly spasit pozitivní hodnoty makroekonomických indikátorů, které začínají pomalu přinášet dobré zprávy a rostoucí zisky společností, jež však budou spíše odrazem snižování nákladů a reorganizací než růstem produktivity. Pročeské střadatele však bude rok 2003 smutným rokem. Nejoblíbenější produkt – stavební spoření – čeká podle plánů Ministerstva financí změna. Mělo by dojít ke snížení státní podpory, prodloužení doby spoření a omezení podpory jen na ty smlouvy, kde budou peníze použity na stavební výstavbu.

Změny v zákonech by se měly dotknout i penzijního připojištění, podílových fondů a celého prostředí kapitálového trhu.

