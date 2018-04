Českým důchodcům by mělo z penze zbývat 1 044 korun

, aktualizováno

Čeští penzisté by měli nejen se svým důchodem vyjít, ale dokázat z něj ještě i ušetřit. A to dokonce přes tisíc korun měsíčně. Ukázal to celosvětový výzkum, který publikovala finanční skupina AXA.