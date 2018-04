Českým fondům vyrostl zahraniční konkurent

Není to tak dávno, co jsme informovali o tom, že z české největší banky se vyděluje samostatná dceřinná společnost ČSOB Asset Management. Podobným vývojem, jen o něco dříve, došlo i u majoritního vlastníka ČSOB, belgické banky KBC. V červnu 2000 se z banky KBC vydělila skupina KBC Asset Management (KBC AM). Tento krok byl částečně vynucený direktivami Belgické bankovní a finanční komise. Hlavní náplní, jak již název napovídá, je správa aktiv. Tu lze rozdělit na dvě části: kolektivní investování a správu individuálních portfolií konkrétních klientů.

S kolektivním investováním má KBC bohaté zkušenosti. Právě podílové fondy byly jedním z pilířů, na nichž stála expanze KBC mezi největší evropské bankovní domy. V současnosti nabízí KBC svým klientům přes 600 fondů. Tento počet není zdaleka konečný, každý měsíc přibývá 7 až 10 nových fondů. Čeští klienti však takový výběr zatím nemají. Povolení od Komise pro cenné papíry získalo zatím 78 fondů. I tak se jedná o nabídku na českém trhu nevídanou. Díky této šíři by si měl mezi jejími fondy vybrat opravdu každý. Počtem fondů zde mohou konkurovat jen fondy Parvest. Zájem o tyto fondy je v Evropě značný, jen v tomto roce činily hrubé prodeje podílových listů 5,5 mld. EUR. Celková aktiva spravovaná v podílových fondech dosahují v současnosti 43 mld. EUR, což zaručuje fondům KBC v Belgii tržní podíl kolem 30%.

V poslední době dochází k velkým propadům akciových trhů. Drtivá většina hlavních akciových indexů se dostala na pětiletá minima. Důvěra investorů je tím značně otřesena. Na tento vývoj zareagovala KBC vytvářením zajištěných fondů. KBC na tento obor skutečně sází a o tom svědčí i její tržní podíl v tomto segmentu přes 50%.

Nejen na evropském, ale i na českém trhu panuje o fondy značný zájem. Vyplývá to z výborných podmínek pro distribuci fondů, kterou zajišťují pobočky ČSOB. V tomto ústavu se vydali poněkud jiným směrem než např. v České spořitelně. V ČS hrají prim fondy ISČS (a nikoli fondy vlastníka – rakouské Erste), kdežto v ČSOB vládnou fondy se zahraničním domicilem a fondy OB Investu nejsou příliš preferovány. Je ovšem nutné podotknout, že většina z 850 mil. Kč, které týdně připlynou v České republice do fondů KBC, směřuje do fondů denominovaných v CZK. Nejlépe si v tomto ohledu, a to s velkým odstupem, vede fond peněžního trhu KBC Multi Cash ČSOB CZK. Tato situace není nijak překvapivá, s podobným vývojem se lze setkat u všech českých investičních společností a odpovídá to konzervativnímu profilu českých investorů.

Z široké škály fondů vám nabízíme 3 v České republice nejoblíbenější možnosti investice:

Název fondu Výkonnost (k 29. 7. 2002) Vlastní jmění od počátku roku 1 rok 3 roky ( v mil. ) KBC Multi Cash ČSOB CZK 2,67 4,93 N/A 3 100 CZK KBC Renta Czechrenta 5,49 12,3 27,01 1 054 CZK KBC Index Fund United States -22,30 -25,07 -33,95 209 USD

Zdroj: Fincentrum

Více nejen o zahraničních, ale i o českých fondech se dozvíte ZDE KBC Multi Cash ČSOB CZK – fond peněžního trhu. Objemem spravovaných aktiv patří v ČR mezi velké fondy. Je však nutné podotknout, že se nejedná o český, ale podle belgického práva vedený fond. Fond investuje do cenných papírů peněžního trhu v českých korunách a je proto také v CZK denominován. Svojí výkonností je srovnatelný s nejlepšími českými fondy. Ani vstupním poplatkem se fond od svých českých konkurentů neliší, jeho aktuální výše činí 0,1%. Správcovský poplatek je stanoven na 0,5% ročně. Potěšitelná je i minimální výše investice. Podílníkem se lze stát již od 5 000 Kč, což je ze zahraničních fondů nejnižší hranice.

KBC Renta Czechrenta – dluhopisový fond. V současnosti dosahuje tento fond mezi dluhopisovými fondy investujícími do českých dluhopisů podle ročního zhodnocení 1. místo. S mírným odstupem druhý je ING Český fond obligací. V delším horizontu si pak fondy mezi sebou pořadí vyměnily, jak dokazuje graf. Vstupní poplatek je stanoven ve výši 1%, za správu zaplatíte 0,6% ročně. I zde platí minimální investice 5 000 Kč, a to přes fakt, že hodnota jednoho podílového listu je více než 25 000 Kč. Podílové listy fondů KBC je totiž možné nakupovat na zlomky celých kusů podílových listů, a to až na 4 desetinná místa (např. je možné nakoupit 0,2345 kusu).

KBC Index Fund United States – akciový fond zaměřený na index S&P 500, ve kterém jsou zastoupeny největší americké společnosti. Největší zastoupení v portfoliu fondu má sektor financí (25%). Technologické tituly, které především mají zásluhu na nízké výkonnosti akciových fondů v současné době, se na portfoliu podílejí 13%. Fond může být zajímavou investicí pro ty, kteří věří v brzké oživení americké ekonomiky, neboť významnou část portfolia tvoří také cyklické akcie. Vzhledem k vázanosti na index činí správcovský poplatek pouze 0,4% ročně. I vstupní poplatek je příznivý a je stanoven ve výši 2%. I u tohoto fondu se setkáte s minimální investicí 5 000 Kč.

Jaké jsou vaše zkušenosti s fondy KBC? Myslíte, že má zahraniční domicil oproti českému výrazné výhody? Investovali byste raději s OB Investem, nebo s KBC? Těšíme se na vaše názory!