Cesta do Evropy se fondům přiblížila na dosah

, aktualizováno

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila zákon o kolektivním investování, takže vstup domácích fondů do Evropy je zase o něco bližší. Fondy by se měly stát bezpečnější a otevřenější, čemuž napovídají i nové vyhlášky KCP, které na nový zákon navazují. Nové prodeje fondů stále rostou jak u nás, tak v Evropě, kde se již plně projevil opětovný zájem o akciové fondy. Akciové fondy u nás dosahují rekordních výkonností. Co je čeká v dalších dnech?