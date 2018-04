Cesta do Londýna za 500 Kč? Račte nastoupit!

V Česku je typickým příkladem trasa Praha - Brno. Ti kdo tudy občas jezdí si mohou například koupit předem jízdenku s otevřeným datem odjezdu. Rezervace se pak provádí esemeskou či po internetu a na vybraný spoj stačí obvykle třicet minut předem.

V autobusech do zahraničí lze využívat akcí, které mohou cestu zlevnit až na polovinu - podmínkou bývá většinou nákup dlouho nebo naopak těsně předem a nemožnost storna, což přístup ke slevě dost omezuje. Jak říká Tomáš Svozil za společnosti OnlineBUS: "Slev je mnoho, ale využijí je spíše ti, kdo se rozhodnou jen tak si někam vyjet ze dne na den a cíl cesty přizpůsobí akční slevě". Tímto způsobem se můžete dostat do Londýna už za 500 korun. Čtete správně, nejedná se o překlep. Háček je v tom, že cena platí jen pro první dvě místa prodaná v autobuse. V praxi tedy téměř nereálné - vyprodáno bývá několik měsíců dopředu.

Do dovolenkových letovisek, kam normálně nejezdí autobusové linky je možné odjet s cestovními kancelářemi. Není třeba si k tomu kupovat pobyt, kancelář bude ráda, že naplní autobus a zákazník se sveze levněji než by čekal. Takovou službu poskytuje například Čedok. Na jeho internetové prezentaci se ale dozvíte jen, že se jede a kam, ostatní je třeba zařídit po telefonu. Do Burgasu se tak dostanete za 1810 korun, zatímco vlakem byste zaplatili 4471 korun a letecky 5700 korun.

autobusové spojení a informace o cenách:



www.idos.cz

www.onlinebus.cz/onlinebus.htm

www.eurolines.cz

www.gtsint.cz/go/cz/buses

www.eurotours.bg