Cesta do práce? Nejdelší v Praze

Češi cestují do práce každý den v průměru 35 minut. Vyplývá to z červnového průzkumu Hypoteční banky mezi 749 lidmi. V porovnání s jinými evropskými státy jsou na tom Češi hůře než například Italové, kterým cesta do práce trvá v průměru 23 minut. Na druhou stranu stráví delší dobu na cestě do zaměstnání Britové, v průměru 45 minut.

Každému šestému Čechovi přitom trvá průměrná cesta do práce nebo do školy déle než 50 minut. Dvě třetiny lidí se do práce dostanou do půl hodiny. Nejdéle cesta do zaměstnání trvá lidem z Prahy, v průměru 48 minut. Následují obyvatelé Pardubického kraje s 45 minutami a Jihočeši s 44 minutami. Naopak nejméně času, v průměru 24 minut, stráví cestováním za prací obyvatelé Ústeckého kraje.

Rozdíl přitom podle průzkumu není ani mezi venkovem a městy. „Zatímco zaměstnanci z bcí s pěti sty až 1999 obyvateli dojíždějí průměrně 41 minut, lidem z měst nad sto tisíc obyvatel trvá cesta jen o minutu déle,“uvedl marketingový ředitel Hypoteční banky Bohdan Suchánek. Nejkratší dobu stráví cestováním lidé z menších měst s pěti až dvaceti tisíci obyvatel, v průměru je to 26 minut.

Za nejvhodnější dopravní prostředek na cestu do zaměstnání považují Češi automobil, pro který se vyslovilo přes 45 procent respondentů. Češi mají rádi i kolo a hromadnou dopravu. Pro více než dvě pětiny Čechů je podle průzkumu doba dojíždění důležitá při výběru lokality pro nové bydlení. „Téměř 15 procent obyvatel by uvažovalo o změně bydliště v případě, že by museli za prací dojíždět příliš dlouho,“ dodal k průzkumu Suchánek.