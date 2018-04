Cesta do zahraničí: past na řidiče?

Povinností každého majitele vozidla je splnit podmínku pro provoz na pozemních komunikacích, tedy mít sjednané odpovědnostní pojištění. Ke konci každého kalendářního roku se rozpoutává mezi pojišťovnami cenová válka o klienty. Pro většinu z nich je rozhodující právě cena pojištění. Asi se nelze divit, že na prvním místě stojí právě cena pojištění, protože produkty pojišťoven se totiž vyjma doplňkových služeb téměř ničím neliší.

V této souvislosti se často zapomíná na to nejdůležitější, a to na likvidaci pojistné události. Teprve pojistnou událostí se totiž stává pojištění službou, kterou si klienti za pojistné u pojišťovny koupili. Proto si připomeňme, co vás čeká a jakým způsobem je nutné postupovat v případě, kdy způsobíte svým vozidlem škodu v zahraničí a v situaci, kdy vás někdo v zahraničí svým vozidlem poškodil.

Při každém výjezdu vozidla se doporučuje mít s sebou mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, tzv. „zelenou kartu“. Jedná se o potvrzení vydané zdarma, že v domovské zemi je vůz řádně přihlášen a že jeho majitel má uzavřené odpovědnostní pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla. Do některých zemí (např. Bulharsko či Rumunsko) je zelená karta dokonce nutností, bez které můžete mít při vstupu do země velké problémy.

N ároky je nutné uplatňovat a prokazovat

Pojistnou událostí v odpovědnostním pojištění není havárie ale vznik povinnosti uhradit škodu. Mimo jiné proto je doporučeno vždy k dopravní nehodě zavolat policii. (pozn. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Pojištěný viník dopravní nehody má dle pojistných podmínek také za povinnost zamezit podle svých možností zvětšování rozsahu vzniklé škody a neměnit stav způsobený škodní událostí bez souhlasu pojišťovny. To však neplatí, je-li taková změna nutná například z bezpečnostních nebo hygienických důvodů, nebo k tomu, aby se rozsah následků škodní události nezvětšoval. V těchto případech je nutné zabezpečit důkazy o rozsahu pojistné události například fotografiemi či videozáznamem. V neposlední řadě je nutné oznámit škodu své pojišťovně na příslušném formuláři.

Pokud má vlastník vozidla uzavřeno havarijní pojištění, pak bývá jeho součástí poskytování asistenčních služeb. V případě „povinného ručení“ je asistenční služba pro viníka nehody nadstandardní službou. V rámci EU mají poškození nárok požadovat odškodnění ve svých členských zemích, a to na škodním zástupci jmenovaném pro území členského státu pojišťovnou poškozeného. Vzniklá škoda na zdraví, majetku a ušlém zisku, kterou jste způsobily, bude vyměřena dle obecně platných postupů v dané zemi, nikoliv tedy dle občanského zákoníku platného pro škody v ČR. Je více než zřejmé, že obecné povědomí o tom, na co všechno má poškozený nárok, je ve vyspělých západoevropských zemích na mnohem vyšší úrovni než u nás. Mnohdy není jednoduché stanovit rozsah nepřímých škod. Přesto lze však tvrdit, že za škody způsobené vozidlem v zahraničí, pojišťovny vyplácí mnohem víc než za škody v ČR. (O velikosti pojistného plnění vypláceného v Čechách čtěte ZDE).





V případě škody způsobené v zahraničí provozem vozidla, které má sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u zahraničního partnera pojišťovny poškozeného (zpravidla pojišťovna ve stejné finanční skupině), stává se škodním zástupcem viníka pobočka v České republice. V případě, že tomu tak není, je nutné se obrátit na informační středisko v rámci. Pomocí jednoduchého elektronického formuláře zde jednoduše navážete kontakt s příslušnou pojišťovnou v zahraničí. Z důvodu zahájení činnosti informačního střediska České kanceláře pojistitelů až od 1. května 2004 jsou poskytovány pouze informace související s dopravními nehodami vzniklými právě od 1. května 2004.Pokud má poškozený majitel sjednáno i havarijní pojištění u „české“ pojišťovny, obvykle se škoda uhradí pojistným plnění z tohoto pojištění. Pokud je ale skutečná škoda vyšší než toto vyplacené plnění, musí si zbytek škody poškozený nárokovat u pojišťovny škůdce sám.Před odjezdem do zahraničí se vyplatí důkladně informovat o tom, na jaké povinnosti by viník i poškozený při dopravní nehodě neměl zapomenout. Jedině správným postupem a splněním všech povinností předejdete případným mrzutostem a tahanicím s pojišťovnami či příslušnými státními institucemi.