Cesta k vysokým ziskům není bez rizika

I když u nás obchodování na komoditních burzách zatím nemá tak dlouhou tradici a není zdaleka tak oblíbené jako v zahraničí, určitě není dobré tuto investiční příležitost zatracovat. V našem dnešním rozhovoru se můžete seznámit s postřehy a znalostmi člověka, který má s obchodováním s komoditami zkušenosti a může vám pomoct trochu se v dané problematice zorientovat.

Jaké výhody přináší komoditní obchodování oproti ostatním typům obchodu?

Komoditní obchodování nabízí možnost využít takzvaného principu pákového efektu. Pákový efekt umožňuje s minimální sumou peněz ovládat množství komodit o mnohonásobně vyšší hodnotě, a tím výrazně získávat na malém pohybu ceny. Například s částkou několika tisíc dolarů můžeme ovládat stovky kilogramů zlata. Toto je největší výhoda oproti například běžnému nakupovaní s akciemi. Komodity jsou tím pádem nástroj k podstatně rychlejšímu zhodnocování peněz.

Další výhodou komoditního obchodování je možnost komoditu nejprve prodat a až později nakoupit, a tak vydělávat i na poklesu ceny, nikoliv pouze na růstu. Spekulace na pokles ceny je v komoditách stejně jednoduchá jako spekulace na růst ceny.

Co člověk potřebuje k tomu, aby mohl začít obchodovat komodity?

Samozřejmě počáteční kapitál, telefon nebo připojení k internetu a brokera nebo brokerskou společnost, skrze kterou bude obchodník na komoditních burzách obchodovat.

Musí umět komoditní obchodník anglicky?

Angličtina je výhodou, nikoliv však nutností. U nás a dokonce i v zahraničí je možné nalézt celou řadu česky mluvících brokerů. Dokonce i řadu informací o obchodování na komoditních trzích lze dnes již najít na internetu v českém jazyce.

Potřebuje obchodník k dosažení úspěchu ekonomické vzdělání?

V žádném případě. Naopak, většina světově úspěšných komoditních obchodníků se

rekrutovala z nejrůznějších profesí. Například úspěšný americký obchodník Larry Williams, který dokázal na šampionátu komoditního obchodování proměnit 10 000 dolarů na více než milion dolarů za rok, pochází z velmi chudé rodiny a vzdělání v oblasti komoditního obchodování načerpal jako samouk.

Kolik peněz by měl začátečník vložit do počátku obchodování s komoditami?

Doporučuje se začínat s počátečním kapitálem minimálně kolem 2000 dolarů. Rozumnější však je začít s částkou 5-10 tisíc dolarů. Avšak záleží na strategii a obchodním přístupu, každá strategie a každý přístup vyžadují své.

V čem tkví největší rizika komoditního obchodování?

V komoditách nikdy nevíte, jaký obchod nebo jaký měsíc bude ztrátový. I nejlepší obchodníci světa mají úspěšnost svých obchodů 40-45 procent, přesto díky dobře postavenému money-managementu vydělávají miliardy dolarů. Pointou je mít co nejnižší ztráty a co nejvyšší zisky - pak skutečně můžete vydělávat neomezené peníze i s méně než poloviční úspěšností. Na takové zisky je však třeba si počkat. Můžete mít i několik měsíců v řadě ztrátových a pak za jediný měsíc veškeré ztráty dohnat a vydělat navíc neuvěřitelnou částku.

Právě skutečnost, že příjmy z komodit nejsou pravidelné a že součástí úspěšného obchodování jsou i ztrátové obchody většina obchodníků těžce nese. Vyžaduje to disciplínu a odvahu. Lidé mají rádi své jistoty. S jistotami však ještě nikdy nikdo nezbohatnul. Pokud chce být někdo bohatý, musí se naučit něco riskovat. To lidé neradi slyší.

Za jak dlouho může začátečník na komoditním obchodování zbohatnout?

Kritické jsou první čtyři roky. Obchodník, který během prvních čtyř let neztratí svůj účet a komoditní obchodování nevzdá, má již velmi slušné šance stát se profesionálním obchodníkem. Obchodování se pak u nich často stává vášní na celý život. Jsou obchodníci, kteří se po pár letech naučí vydělávat pár stovek až tisíc dolarů měsíčně a takový příjem jim bohatě stačí. Ve Spojených státech naleznete obchodníky, kteří běžně vydělávají desítky až stovky tisíc dolarů měsíčně, ale i obchodníky, kteří během dobrého roku dokáží vydělat i desítky milionů za jediný rok.

Potřebuje komoditní obchodník k dosažení úspěchu nějaké specifické charakterové vlastnosti?

Ze všeho nejvíce asi vytrvalost. Je to běh na dlouhou trať. Lidé si často mylně myslí, že

peníze padají z nebe samy a že co nenadělí profity během pár týdnů, tím se nemá cenu zabývat. Jenomže naučit se vydělávat velké peníze v komoditách chce skutečně mnoho úsilí a odhodlání, které musí člověk vložit do studia trhů, způsobů analýzy trhů, psychologie obchodování. Je třeba mít odhodlání a chuť dokázat uspět. Je to stejné jako v jakémkoliv jiném businessu. Lajdáci a nedočkavci nemají šanci. Také je třeba mít určitého podnikavého ducha a nebát se riskovat. Ale tolerance k riziku se dá vypěstovat postupně. Někteří to dokážou, jiní bohužel ne.

Patří komoditní obchodování ve světě k běžným způsobům vydělávání peněz?

Převážně ve Spojených státech po velkém pádu akciových trhů zažívá komoditní obchodování výrazný růst. Bezpočet obchodníků se tam živí výhradně a jen komoditním obchodováním. Komoditní obchodníky „na plný úvazek“ však naleznete v hojném počtu například i v Anglii nebo Austrálii.

Jak je tomu v Česku?

I v Česku už žijí lidé, kteří se komoditnímu obchodování naučili například ve Spojených státech a dnes se touto profesí živí. Jejich příjmy jsou v dolarové měně a měsíčně často přesahují mnohem více než desetinásobně průměrný plat v Česku. Celkové povědomí o možnostech komoditního obchodování je však u nás zatím mizivé. Informovanost je téměř nulová, a to je veliká škoda. Komoditní obchodování je minimálně rovnocenným partnerem akciovému obchodování a v mnoha ohledech je, dle mého osobního názoru, předčí.

Kde začínající obchodník nalezne základní informace o komoditním obchodování?

Informací v českém jazyce zatím bohužel mnoho neexistuje. Společnost Grada před nedávnem vydala praktického průvodce obchodováním na komoditních trzích s názvem „Obchodování na komoditních trzích.“ Je to vůbec první publikace svého druhu u nás. Bohatý zdroj informací pak zájemci naleznou na serveru www.financnik.cz slučujícím komoditní obchodníky v Česku a na Slovensku.