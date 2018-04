Cesta krok za krokem k hypotéce

Pravda je, že banky za dobu, po kterou hypotéky poskytují, zjednodušily vyřizování žádostí. „Finanční ústavy získaly praxi a celý proces se zrychlil,“ potvrzuje zástupce GE Money Bank Ivo Měšťánek.

Pro klienty jsou připravené individuální manuály, které jim radí, jak při vyřizování úvěru postupovat. Podrobné informace mohou hledat mimo jiné i na webových stránkách bank. Česká spořitelna dokonce slibuje, že obstará za klienta výpis z katastru nemovitostí, a při financování stavby nenutí majitele domu, aby nechával na katastru zapisovat rozestavěnou nemovitost, což byla dřív běžná praxe.

Administrativě se nevyhnete

Přes všechny nabídkové akce se každý žadatel musí připravit na hodně administrativy: než podepíše smlouvu o úvěru, bude mít v nohách nejspíš několik kilometrů absolvovaných mezi úřady a v deskách stoh dokladů. Spousta lidí tu anabázi absolvuje ráda. Platí že hypotéka může být dobrým řešením bydlení. Splátka úvěru je totiž zejména ve větších městech stejná, nebo je dokonce nižší než komerční nájem srovnatelného bytu či domu.

V současné době uvažuje podle průzkumu společnosti Factum Invenio o pořízení vlastního bydlení 30 procent lidí. A to zejména těch, kteří bydlí podnájmu či platí komerční nájemné.

1.Vyberte si banku

Udělejte si průzkum mezi bankami: zjistěte, která nabízí produkt, který hledáte, a má pro vás nejvýhodnější podmínky.

2.Sjednejte si schůzku

Než si vyberete konkrétní nemovitost, jděte do vybrané banky na informativní schůzku. Dozvíte se, jak velkou hypotéku máte šanci získat s ohledem na své příjmy a majetkové poměry. Banka může vystavit i potvrzení, že úvěr přislíbila. Bez něj rozhodně nepodepisujte v realitníchkancelářích či u přímých majitelů žádné rezervační, či dokonce předkupní smlouvy. Pokud byste úvěr nezískali, mohli byste tak přijít o hodně peněz, vzhledem k možným penále a pokutám. Na informativní schůzce zároveň dostanete seznam dokladů, které musíte přinést spolu s žádostí o hypotéku, případně „kuchařku“, jak postupovat při vyřizování hypotéky.

3.Opatřete si doklady...

Budete potřebovat potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, případně daňová přiznání nebo jiné doklady o výdělcích. Pokud splácíte jiné závazky, případně jste ručiteli, bude banka chtít vidět i tyto dokumenty. U hypotéky bez doložení příjmu tyto dokumenty dokládat nemusíte.

4.... i dokumenty o domě

Banka bude požadovat podklady k nemovitosti, kterou dáte do zástavy. Originál výpisu z katastru nemovitostí a originál snímku katastrální mapy získáte na katastrálním úřadě. Nabývací titul k nemovitosti dostanete od prodávajícího. Musíte si také nechat odhadcem, který spolupracuje s bankou, zpracovat ocenění nemovitosti. Pokud nemovitost kupujete, přineste smlouvu o koupi nebo její návrh či smlouvu o smlouvě budoucí.

V případě, že pořizujete stavební pozemek, bude chtít banka vidět doklad o tom, že je určen k zastavění. Což „vyčte“ ze stavebního povolení či územního rozhodnutí. Obojí získáte na obecním úřadě. Pokud kupujete družstevní podíl, přineste smlouvu o převodu členských práv a povinností a doklad o tom, že osoba, která podíl převádí, to může skutečně udělat. Případně kopii výpisu z obchodního rejstříku bytového družstva a výzvu k úhradě členského podílu.

5.Podepište smlouvu

Všechny potřebné dokumenty spolu s žádostí o úvěr předejte bance. Pokud ji banka schválí, podepíšete smlouvu o úvěru a zároveň zástavní smlouvu. Tu musíte vložit do katastru nemovitostí. Poté, co ji katastr zapíše, můžete čerpat úvěr. Případně může banka uvolnit peníze i na základě návrhu na vklad zástavy do katastru. Peníze banka vyplácí bezhotovostně například proti fakturám.