Cesta na vysokou školu

Místo obvyklých přijímacích zkoušek budou letos uchazeči o studium na Fakultě sociálních studií MU v Brně skládat Národní srovnávací zkoušky ze základů společenských vět a z obecných studijních předpokladů. Dnešní minitest je ukázkou z loňské zkoušky studijních předpokladů.1. Vyberte dvojici slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku. ..... psychické poruchy ..... podmiňuje genetická dispozice.V následujících dvou úlohách vycházejte pouze z informací, které jsou v textu obsažené.3. Porušování povinnosti se dopustí občan, který týrá nebo trpí týrání zvířete, neumožní zvířeti přirozený odpočinek a řádnou péči nebo poruší jinou stanovenou povinnost vyplývající ze zákona na ochranu zvířat proti týrání.4. Starosta: "Oprava vozovky, jejímž cílem je zvýšení propustnosti komunikace, může být provedena buď během dne, což dočasně zpomalí provoz, a tím zvýší znečištění ovzduší, nebo v noci, což by znamenalo mnohem vyšší náklady na opravu. Protože je důležité šetřit, měli bychom nechat provést opravu během dne." Které z následujících tvrzení je předpokladem pro starostův výrok?A) Peněžní hodnota opravené vozovky by nepřesahovala náklady na noční opravu.B) Negativní vlivy zpomalení provozu a znečištění ovzduší při opravě během dne mají menší význam než rozdíl mezi cenami denní a noční opravy.C) Na denní opravě by se podílelo méně personálu a trvala by kratší dobu než noční oprava.D) Jakmile bude vozovka opravena, většina občanů ji bude moci ihned používat ku svému prospěchu.E) Většina občanů by mohla i během denní opravy použít komunikaci.5. Které číslo je polovinou součinu čtyř s rozdílem sedmi a tří?6. Budík se opožďuje tak, že za hodinu ujde pouze 45 minut. V poledne byl nařízen přesně. Za jak dlouho bude budík ukazovat jednu hodinu po poledni?1.D (70%), 2.E (71%), 3.E (62%), 4.B (78%), 5.A (61%), 6.B (44%). V závorce je uvedeno, kolik procent účastníků loňského testování vyřešilo úlohu správně.