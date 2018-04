Cesta vlastním autem na služební cestu se vyplatí

Počítejte s námi: cesta z Prahy do Brna a zpět je dlouhá zhruba 400 kilometrů a zaměstnavatel vám při použití vlastního auta zaplatí nejen projeté pohonné hmoty, ale i opotřebení, takzvanou amortizaci vozidla. Základní náhrada za ni je letos pro osobní automobily stanovena na 4,10 Kč za každý ujetý kilometr (bez ohledu na to, jestli vlastníte starší "ojetinu", nebo nový model). Za cestu z Prahy do Brna a zpět tedy získáte rovných 1 640 korun. A další peníze za projetý benzin nebo naftu.

"Když nemáte vlastní automobil, můžete si ho vypůjčit i od někoho z rodiny či přátel," radí JUDr. Petra Sochorová z advokátní kanceláře Havel & Holásek a dodává: "Auto však musí být v dobrém technickém stavu a musí mít zaplacené povinné ručení. Někteří zaměstnavatelé navíc požadují i uzavření havarijní pojistky či dalších pojistných smluv - například připojištění sedadel."

Spočítejte spotřebu a vedlejší výdaje

Zatímco náhrada za opotřebení vozidla je jednotná, s pohonnými hmotami je to složitější. Při výpočtu částky, kterou vám zaměstnavatel za ně uhradí, potřebujete znát jednak průměrnou spotřebu vozidla a jednak cenu pohonných hmot, kterou můžete doložit buď účtenkou od čerpací stanice, nebo pro výpočet použít jednotnou sazbu, stanovenou vyhláškou (výpočet viz rámeček).

Pokud máte při cestě ještě nějaké vedlejší výdaje - musíte zaplatit třeba poplatky za parkování - máte nárok i na jejich proplacení. Firma vám však rozhodně neuhradí dálniční známku ani případné pokuty.

Nutné je školení a "cesťák"

I když jedete na služební cestu vlastním vozem a jste zkušený řidič, zaměstnavatel pro vás musí zajistit školení dopravních předpisů. Vaší povinností je ho absolvovat. Ve vlastním zájmu nikdy nevyjíždějte na služební cestu bez správně vyplněného, a hlavně schváleného cestovního příkazu. Mohlo by se vám to vymstít zejména v případě nehody - zaměstnavatel by totiž mohl prohlásit, že jste cestovali soukromě, a vyhnout se tak odpovědnosti za škodu.

Co když havarujete

Máte-li platný cestovní příkaz a stane se vám dopravní nehoda, je nejdůležitější to, kdo ji zavinil.

Pokud jste viníkem vy, máte smůlu, protože veškerou odpovědnost za škody vzniklé při dopravní nehodě nesete sami a zaměstnavatel je takzvaně "z obliga".

Pokud nehodu zavinil jiný účastník silničního provozu, měla by vám být případná škoda uhrazena buď z jeho povinného ručení, nebo ji můžete podle advokátky Petry Sochorové požadovat i od zaměstnavatele.