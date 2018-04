Cesta za nákupy do ciziny se vyplatí. Ceny jsou nižší nejen v době výprodejů

Dobře se dá nakoupit v Drážďanech, v shopping centrech na okraji města, obrovský je například Elbepark, kde jsou obyvatelé českého severu autem do hodiny. Pohodlně se cestuje také vlakem do Berlína, kde je možností k nákupu celá řada, a to jak v shopping centrech, tak v centru města v jednotlivých obchodech a obchodních domech, například ve slavném KaDeWe.

Už za dvě hodiny můžete být z Prahy v Regensburgu v některém shopping centru, třeba v Donaueinkaufszentru. Pořídíte i v malých obchodech v centru města, které je pro svou starobylou krásu zapsáno na seznam UNESCO.

Za nákupy do Rakouska se od nás jezdí nejčastěji do Vídně, kde je na periferii města také řada shopping center, známé je Shopping City Sud. Z jižních Čech je to blízko také do Lince, který má na výpadovce směrem na Salcburg obrovské city centrum se všemi možnými obchody V Regensburrgu jste z Prahy za dvě hodiny a nakoupíte královsky z celé Evropy včetně skandinávské Ikey.

Na Slovensku výprodeje teprve začnou

Slovenské obchody nabízejí šetření v peněženkách už nyní. Ale ačkoliv mnoho obchodů slibuje 20, 30 i 50 procent "zľavy", když vejdete dovnitř, mnoho cenovek je v původní výši. Jde zatím jen o vybrané zboží, které se nabízí za nižší ceny. Hlavní výprodeje podle odborníků na Slovensku teprve začnou, a to v průběhu ledna. Dobře se v Bratislavě nakupuje v shopping parku Avion, kde najdete největší mezinárodní obchodní řetězce, například H&M, C&A, Marks & Spencer, Pimkie, Stiefelkönig, Salamander a Sephora, Peek & Cloppenburg, Next či Pietro Filipi a mnoho dalších.

V Polsku už lze nakoupit ve většině obchodů se slevami neboli rabaty od 20 až do 70 procent. Ze severní Moravy jezdí Češi do obchodů do Katovic, za návštěvu stojí například zdejší Silesia city center.