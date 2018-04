Cesta za prací: jak se stěhovat

Kdo byl dlouhodobě nezaměstnaný, dobře zná pocit beznaděje, která na člověka sedá s každým dalším odmítnutím jeho služeb. Jenže když v regionu není dostatek pracovních příležitostí, nepomůže ani červený vysokoškolský diplom vynikajícího studenta, ani perfektní znalost cizích řečí.

Řešením je odchod do té části republiky, kde postrádají lidi s vaší kvalifikací a dovednostmi. Zajímavé příležitosti mohou nabídnout nově budované průmyslové zóny či firmy zabývající se automobilovým a elektrotechnickým průmyslem. Informace o potřebných profesích získáte na webovém portálu www.portal.mpsv.cz/sz, který nabízí vyhledávání například podle okresů, dosaženého vzdělání, možnosti ubytování v místě pracoviště či směnnosti provozu. Na stránky můžete také vložit nabídku svých služeb. Informace o volných místech v celém Česku vám poskytne i nejbližší úřad práce.

Je možno se také obrátit na pracovní agentury, které mají o potřebách zaměstnavatelů též přehled a dokážou pomoci i se zařizováním přesunu. „Zaměstnanec využívající služeb agentur by měl mít před odjezdem podepsanou pracovní smlouvu, vidět fotky ubytování, získat informace o tom, jak daleko je ubytovací místo od pracoviště, znát kontaktní telefonní číslo na zástupce společnosti, získat přesný popis práce a mít vyjasněné platové podmínky,“ vysvětluje Jana Ženčová z agentury Trenkwalder Kappa, která v rámci ročního projektu Získej práci podporovala stěhování za prací z Moravskoslezského kraje, tradiční oblasti s vysokou nezaměstnaností.

Plusy a minusy

Při rozhodování, zda opustit místo, na které jste léta zvyklí, je třeba si položit několik otázek. Zabezpečím díky nové práci existenci svou či své rodiny, nebo mi navíc poskytne možnost profesního růstu, a tudíž i větší osobní spokojenost? Bude rodina zvládat mou každotýdenní nepřítomnost, nebo bychom se měli raději přestěhovat všichni? Je motivem pro stěhování pouze nalezení práce, nebo tím chceme v rodině řešit i naše současné konflikty, kterým by změna životního stylu mohla prospět?

„Člověk by měl zvážit, zda v místě, kde chce pracovat, pro něj budou přijatelné životní podmínky. Zamyslet by se měl obyvatel velkého města, který se rozhoduje k odchodu do maloměsta, člověk z nížiny, který dostane nabídku práce v horách, na samotě. Asi častěji nastává situace, kdy se lidé stěhují z klidného místa do velkoměsta, kde vládne anonymita a navazování blízkých vztahů bývá obtížnější,“ říká pražská psycholožka Václava Masáková.

Rozhodnutí o takové zásadní změně by se však v žádném případě nemělo dělat bez vzájemné shody všech členů rodiny.

Pomoci může ubytovna

Samo stěhování nemusí být složité. Jestliže se nestěhuje celá rodina, není třeba měnit údaje o trvalém bydlišti. Například adresa mimo Prahu může být dokonce finančně výhodnější například při sjednávání pojištění automobilu. Pracovní agentury většinou vyřídí všechny nutné formality spojené s novou prací. „I v místě nového zaměstnání mají pracovníci k dispozici člověka, který s nimi na místě řeší všechno potřebné, jako například mzdové otázky či dovolenou. Bez takového servisu bychom Čechy k hledání práce v jiném regionu nejspíš nepřiměli,“ říká Radim Valčuha z Trekwalder Kappa a naráží tak na fakt, že lidé v tuzemsku si na stěhování za prací teprve zvykají.

Hlavní překážkou pohybu pracovníků však stále zůstává nepružný trh s byty. Při hledání bydlení se snažte nejprve oslovit své přátele a známé, kteří v místě již bydlí. Pomoci může i internet, kde najdete lidi ochotné bydlet dohromady, a tím ušetříte. Mnoho zejména velkých společností nabízí na přechodnou dobu také místa na svých ubytovnách. U vyšších pozic bývá k dispozici služební byt.

Jako další problém lidé vnímají delší odloučení od svých blízkých. Podle odborníků však spíše záleží na kvalitě rodinných vztahů a vnitřním souhlasu se změnou. „V jednom výzkumu hledali vědci příčiny rozpadu rodin. Velmi dobře z něho paradoxně vyšly rodiny námořníků - tedy ty, které byly nuceny přizpůsobovat se dlouhodobému odtržení od sebe. Pokud si partneři vzájemně věří a vztahy v rodině jsou stabilní, nemůže je rozbořit ani odloučení,“ tvrdí Václava Masáková.