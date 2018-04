Čeští penzisté prodávají v obchodech, hlídají děti, zůstávají špičkovými lékaři

Ne každý důchodce chce pracovat do 104 let jako britský zahradník Jim Webber z Dorsetu. Zemřel v roce 1998, v penzi pobyl necelé dva roky.

To vydrží málokdo, přesto však polovina českých penzistů v průzkumu Respekt institute uvedla, že by se nechala zaměstnat příležitostně nebo na částečný úvazek. Čtyřicet procent dotázaných by dokonce pracovalo jako dobrovolníci.

"Zájem lidí v důchodovém věku o práci roste. Nejčastěji ve své profesi pokračují odborníci, specialisté a manažeři. Lidé z běžných oborů si hledají přivýdělek formou brigád," říká Jiří Halbrštát z personální agentury Manpower.

Ženy například pracují v supermarketech, hlídají děti, uklízejí v domácnostech. "Muži mají zájem o práci vrátných či ostrahy objektů," dodává Jiří Kocourek z personální agentury LMC.

Čeští penzisté chtějí pracovat nejenom kvůli financím, ale také proto, aby se cítili užiteční. To potvrzuje i Alice Hamidová z personální agentury Mercury Group: "Životní úroveň, která se jim podstatně zhorší, spolu s možnou izolací je směrují zpět do práce."

kolik je v česku důchodců V Česku žije 2 254 779 lidí, kteří pobírají starobní důchod (údaj k září 2010). Počet starobních důchodců i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní je celkem 2 808 379. Průměrná výše starobního důchodu byla k 30. září 2010 přesně

10 101 korun, z toho u mužů 11 216 korun a u žen 9 178 korun. Na jednoho důchodce přispívalo 1,78 poplatníka. Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Jazyky a počítače

Starší generaci limitovala v devadesátých letech hlavně neznalost cizích jazyků a práce na počítačích. Ve velkých nadnárodních firmách hledají zaměstnance se znalostí cizích řečí, většinou angličtiny, cizojazyčně mohou probíhat porady i vnitropodniková komunikace.

Podle údajů pracovního portálu Profesia.cz vyžadovalo v letošním roce znalost cizího jazyka až 75 procent zaměstnavatelů. Seniorů, kteří ovládají cizí řeči a počítače, je čím dál tím více.

Senioři mají nadhled

V současné době v Česku žije 2 808 379 důchodců, kolik z nich ovšem pracuje, si Česká správa sociálního zabezpečení netroufá odhadnout. "Pokud důchodce pracuje, je pro nás běžným poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení," vysvětluje Jana Buraňová z ČSSZ.

Pozice penzistů na pracovním trhu se začíná pomalu měnit a zvláště specialisté-senioři nacházejí dobré uplatnění. "Přinášejí do pracovního týmu zkušenosti, nadhled a osobnostní vyzrálost," myslí si Alice Hamidová. Mají cenné kontakty, jsou loajální a časově přizpůsobiví. "Díky bohatým zkušenostem s krizovými situacemi jsou schopni podržet tým i lidsky," dodává.

V kolektivu se naopak mohou objevit problémy, když starší zaměstnanec nepřijme autoritu mladšího šéfa. Jako nevýhoda se může časem ukázat horší fyzická kondice či obava z nemocí.

Přesto se personalisté shodují, že ideální je smíšený kolektiv složený z mladších zaměstnanců a erudovaných odborníků s bohatými zkušenostmi v odvětví.

Pro penzisty, kteří pracují a současně pobírají důchod, nyní neplatí žádné omezení. Pokud někomu vznikne nárok na důchod, on pracuje dál a o penzi si nepožádá, navyšuje se mu důchod o 1,5 procenta za každých 90 dnů výdělečné činnosti.

Důchodců přibývá

Motivovat důchodce k práci chce ovšem i současná vláda. Důvod je prostý. Penzistů každoročně přibývá. Do roku 2015 by mělo na trhu práce ubýt 150 000 lidí, do roku 2030 to už bude 750 tisíc.

Lidé nad 65 let nyní tvoří 15 procent populace, například v roce 2065 by jich mohlo být 32 procent (asi 3,41 milionu seniorů), spočítal Český statistický úřad. A průměrný věk se bude prodlužovat, očekávají demografové. Z loňských 74,2 na 86,5 roku v roce 2065.

Do důchodu se bude chodit později

Stále více evropských zemí doporučuje postupně zvyšovat věk, kdy bude možné odejít do důchodu. Například Němci či Španělé budou mít od roku 2020 nárok na penzi až v 67 letech. Podobné je to i v jiných zemích Evropské unie.

Věk pro dosažení důchodu se také v Česku každoročně zvyšuje, měl by růst až do roku 2031 na konečných 65 let pro muže a ženy bez dětí nebo s jedním dítětem.

Ženy, které mají dvě nebo více dětí, budou moci odejít do důchodu v 62 až 64 letech.

Nyní muži odcházejí do důchodu v průměru v 62 letech, u žen to závisí na počtu dětí, platí ovšem, že mají nárok na penzi dříve.