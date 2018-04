Čeští plastičtí chirurgové jedou naplno, operují stále více cizinců

Celkem tak cizinci tvoří už pětinu klientů českých estetických plastických chirurgů. Nejčastějšími zákroky jsou zvětšení prsou, operace víček, liposukce, operace uší a u mužů operace prsní žlázy. Muži podstupují v Česku rovněž obřízku.

O plastické operace mají zájem nejvíce Němci

Nejvíce zahraničních zájemců o vylepšení zevnějšku přijíždí do České republiky z Německa, následně pak z Velké Británie, Rakouska, Slovenska a Švýcarska. Přibývá i Poláků. Nejvíce pacientů je ve věkovém rozmezí 31 až 50 let, narůstá však i podíl lidí mladších. Vyplývá to z průzkumu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a Perfect Clinic.

"Zdravotní turista je tím nejlukrativnějším ze všech turistů. Zatímco průměrná délka pobytu běžného turisty v České republice jsou tři přenocování, z naší analýzy vyplývá, že zahraniční návštěvník, který navštívil naši zemi kvůli plastické či estetické operaci, zůstává v České republice až deset dnů," říká Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Zdravotní turista utratí denně 6,5 tisíce korun

Vyšší jsou také útraty. Zatímco zahraniční turista u nás utratí za den zhruba 90 eur (v přepočtu zhruba 2 180 korun), u zdravotních turistů je do díky útratě za zákrok více než trojnásobek.

"Krize paradoxně tomuto typu turistiky pomohla, jelikož v západních vyspělých zemích vyjdou tyto operace dráže než v Čechách. Když například Němci potřebují ošetření chrupu nebo jinou zdravotní péči, cestují stále více do východní Evropy. Ošetření v zahraničí je pro ně lákavé, protože německé zdravotní pojišťovny pokrývají náklady zdravotního ošetření v celé Evropské unii," poznamenává Okamura.

Klienti ze vzdálenějších zemí se o místě podstoupení zákroku rozhodují často také podle atraktivity destinace. V tomto směru získává body navíc nejen Praha, ale výhledově by mohla uspět i tuzemská lázeňská místa.

Průzkum naznačil, že se u nás zvyšuje podíl odmítnutých zahraničních zdravotních turistů. Čeští lékaři v průměru odmítají 16 procent zahraničních zájemců o operace. Důvodem jsou především žádosti o přeoperování zákroků provedených v zahraničí, což může být rizikové.