Čeští šéfové: statisíce za luxus

Někteří manažeři vydělávají 300 tisíc korun měsíčně i více. A peníze investují mimo jiné do svého vzhledu, odpočinku, zálib a sportu. Kvůli obchodním jednáním či dovolené zavítají na golfové hřiště u Konopiště, Karlštejna nebo na Mauricius uprostřed Indického oceánu.

Když jde generální ředitel Realitní společnosti ČS Bedřich Skalický na významné společenské setkání, má na sobě na míru ručně šitý oblek značky Pal Zilery. Ve všední dny ho mohou jeho zaměstnanci vidět v saku a kalhotách od Huga Bosse.



Generální ředitel si potrpí na kvalitní a pohodlnou obuv. "Mám rád boty italské výroby, na slavnostní příležitosti si vezmu nějaké ručně šité na zakázku," říká ředitel Bedřich Skalický.

I značky se prodávají se slevou

Kolik garderoba zhotovená na míru dohromady stojí? Vezmeme-li v úvahu velmi oblíbené látky značky Dormeuil, uvažujme o ceně přesahující 100 tisíc korun. Jenže máte-li reprezentovat svou firmu opravdu na úrovni, jinak to nejde. I když...



Řada špičkových manažerů kupuje značkové oblečení na služebních cestách v zahraničí, protože tam je seženou daleko levněji než v České republice. Navíc - některé věhlasné značky se k nám zatím ještě ani nedovážejí.



"V takzvaných outlet obchodech klidně můžete při troše štěstí narazit na vrácené značkové zboží, nevyprodané vzorky kolekce z prodejen. Oblek od Huga Bosse tam seženete i za patnáct tisíc korun," říká vizážistka Jaroslava Vlasáková, která radí manažerům, jak se obléknout, upravit a jak jednat s lidmi.

Mačkáte si akné prsty? Fuj!

Asi žádný top manažer si nedovolí zanedbávat osobní hygienu. Ruce, které neviděly manikúru, a špína za nehty jsou stejným prohřeškem jako mít chlupy v nose, v uších nebo srostlé obočí.



"Na to pozor, protože husté srostlé obočí dodává tváři sveřepý až agresivní výraz, což může na obchodním jednání vzbudit nedůvěru druhé strany," podotýká vizážistka Vlasáková.



Co se týká péče o pleť, je podle ní mezi šéfy oblíbená kolekce nůžtiček a pilníků na nehty i nehtová lůžka či mačkátka na akné značky Tweezerman. Známá jsou i škrabátka na odstranění plaku z jazyka G. U. M. a VeriFresh.

Sportem k obchodním kontraktům

Řada úspěšných jednání mezi obchodními partnery probíhá mimo kancelář. Můžete si vybrat luxusnější restauraci, posilovnu, saunu nebo golfové hřiště. V Čeladné na severní Moravě jezdí místní obyvatelé spíše ojetinami. Občas tu ale před Golf Clubem parkují vozy jako Subaru, Audi, Passat, Volvo a další auta oblíbená u šéfů firem. "Manažeři sem jezdí často i ve všední dny. Buď přijedou sami, nebo sem zavítají tři čtyři najednou. Myslím, že je to určitě dobré místo pro obchodní jednání," říká Věra Eschingerová z Golf Clubu Čeladná.



Sportovnímu utkání, během nějž se vyřídí pracovní záležitosti, dává přednost i Martin Roman, šéf ČEZ. "Je to určitě zdravější než jít potřetí za den na pracovní oběd, případně večeři," míní. Ve všedních dnech si chodí manažeři oddechnout do posilovny. Mnozí z nich ale propadli adrenalinovým sportům, nejvíce seskokům s padákem či létání rogalem. V módě je také spinning (simulovaná jízda na kole v uzavřené místnosti) a ricochet (hra s míčkem o stěny podobná squashi). Mezi sportovní klasiku určenou pro oddech patří tenis, vysokohorská turistika, v zimě lyžování a snowboarding.

Je "in" hodně pracovat?

Dovolená: Rumunsko, nebo Arábie?

Šedesát manažerů oslovených MF DNES v rubrice Místo nahoře přiznalo, že tráví v práci mnohem více času, než by chtěli. Nejeden z nich tvrdí, že denně pracuje až dvanáct hodin. Je to obdivuhodné a in, tedy v módě? Ne. "Pracovat patnáct hodin denně je in pro cvoky a zoufalce. Věčně to nemá smysl. Po dvanácti hodinách výkonnost strmě klesá a už se bez delšího odpočinku nezvedne," říká Jan Lamser, člen představenstva ČSOB odpovědný za Poštovní spořitelnu. "Je možné si tím nejvýše řešit svoje osobní problémy - prostě se prací necháte úplně pohltit. Bohužel takových lidí je řada," dodává.Karel Novotný, marketingový ředitel obchodního centra Freeport, k tomu podotýká. "Myslím, že většina šéfů pracuje patnáct hodin denně a doufá, že in je pracovat osm až deset hodin. Ale jak toho dosáhnout..." Přesto si i čeští šéfové najdou chvilinku na odpočinek, a to přímo kulturní. Řada z nich poslouchá vážnou hudbu. Někoho uklidňuje Wolfgang Amadeus Mozart, jiného Johann Sebastian Bach. Martin Žídek, obchodní ředitel hotelu Hilton Prague, má zase jiný vkus. Už nějaký ten pátek holduje Metallice či kapele Rammstein. Jan Lamser z ČSOB hudbu nejen poslouchá, ale také ji podporuje. Konkrétně přispívá na sdružení Unijazz nebo na kulturní centrum ve Lhenicích.

"Urvat" se z práce, vypnout mobil a ztratit se na tři týdny na dovolenou, to je sen každého top manažera. Jan Lamser nejraději jezdí za svými přáteli, českými krajany, do Bígru, vesnice v horách na jihu Rumunska. I ředitel Papiriusu Petr Sýkora tráví rád dovolenou tam, kde nejsou turisté ani hotely. "Jezdím na místa, o kterých se v průvodcích ještě nepíše," říká tajemně.



Jiří Matoušek, šéf Skandinávských aerolinií, nejraději zůstává s rodinou na chalupě ve východních Čechách. "Nevyhledávám sluncem rozpálené pláže, takže jsme si s rodinou zamilovali země, jako jsou Norsko, Skotsko, Irsko a Nový Zéland. Ten jsme naštěstí objevili ještě dávno před hysterií kolem Pána prstenů," dodává. Za hranice se vydává i Tomáš Duba, obchodní manažer společnosti Sew Eurodrive. V zimě jezdí lyžovat a v létě šplhá po horách. "Mezi moje oblíbená místa patří rakouské Alpy, oblast Salcburk. Moc rád se vracím do Berchtesgadenu v Bavorsku," říká. Pokud zůstane v Česku, pak na Šumavě a v zimě v Rokytnici nad Jizerou. Řada šéfů firem také jezdí na dovolenou do Thajska, ale i do Spojených arabských emirátů, Ománu, Jižní Afriky nebo Venezuely. Do exotických krajin jezdí i pracovně. "Na obchodní jednání nebo se svými zaměstnanci v rámci utužení kolektivu se manažeři často vypravují třeba na Mauricius a Seychely, známé golfové ráje. Různé kongresy pak probíhají v Paříži, Kodani, Bruselu, Stockholmu, Barceloně, Káhiře, Chicagu, Torontu..." vyjmenovává Markéta Kukulová z Czech Production, pořádající takzvané Business travel. No, není divu, že někdy manažeři rádi zůstávají ve svém volnu v českých luzích a hájích.