Čeští šéfové versus svět

Výkony svých zaměstnanců sleduje a hodnotí 60 procent manažerů, které zpovídala personálně poradenská společnost Robert Half International. Průzkum proběhl v lednu a únoru letošního roku v Austrálii, na Novém Zélandu, v Belgii, Francii, Německu, Irsku, Velké Británii, Nizozemsku a České republice.

Podle něj jsou jakémukoli hodnocení zaměstnanců nejméně nakloněni Belgičané. Většina manažerů spoléhá na to, že si stávající zaměstnance udrží nabídkou školení. Nejméně ze všech si to myslí opět v Belgii. Připoutat zaměstnance k firmě mohou podle manažerů i finanční odměny a dobrá firemní kultura.



N a dobu určitou raději ne



Zatímco manažeři v zahraničí vidí ve smlouvě na dobu určitou více šancí a trénink vlastní přizpůsobivosti, Češi jako největší výhodu dočasných smluv uvádějí snížení nákladů zaměstnavatele. V případě pracovního poměru na dobu určitou totiž odpadá vyplacení odstupného.

Ne právě vstřícný postoj Čechů ke smlouvám na dobu určitou podle Martina Voseckého z poradenské společnosti Catro pramení z faktu, že dočasně zaměstnaný člověk u českého zaměstnavatele nevydělává tolik peněz na to, aby riskoval, že potom bude půl roku bez práce. "Budu-li mít o třicet procent víc než zaměstnaní na dobu neurčitou, je to v pořádku. Dají-li mi stejně jako jim, moc se mi to líbit nebude," vysvětluje Vosecký.

Podle něho tu jde ještě o něco jiného. V řadě anglosaských firem mají za to, že se po dvou třech letech člověk prací v jedné firmě vyčerpá a je načase, aby se ohlédl po jiném místě. Středoevropská kultura počítá s tím, že se za tuto dobu zaměstnanec ve firmě rozkouká a sžije se s ní. "V Česku stále ještě panuje pocit, že kdo někde pracuje jen dva roky a jde jinam, je fluktuant. Netvrdím ale, že je to tak všude. Kultura zahraničních firem, které působí v Česku a kde se lidé obměňují podle potřeb zaměstnavatele jako auta či počítače, tento pohled do jisté míry již mění," dodává.



Rozloučili by se, ale neradi



Čeští manažeři se nejméně rádi ze všech zpovídaných loučí se svými zaměstnanci. Když chce někdo odejít za lepším, jsou to Češi, kteří se nejčastěji vytasí s protinabídkou, aby si dotyčného udrželi. Raději přidají na výplatě nebo dají zaměstnanci zvláštní výhody. "Trh je zde poměrně malý a zvláště v případě specializovaných míst je tu užší výběr. Platí to zejména v oblasti IT, bankovnictví či ve farmaceutickém průmyslu, i když konkurence postupně dorůstá," říká Helena Kudláčková z Robert Half International.

Zaměstnavatelé nelibě nesou odchod každého dobrého pracovníka. "Většina firem totiž stále ještě neví, jak přivábit a udržet ty správné lidi. Mají strach, že dobrých pracovníků je málo. Ale je jich dost, jen je umět rozpoznat. Není výjimečný výrok zaměstnavatele, že by nejraději propustil část svých zaměstnanců. Ale protože neví, jak najít ty dobré, raději si nechá ty, s nimiž není spokojen," dodává Martin Vosecký.

Zatímco více než polovina britských manažerů se netají tím, kam od původního zaměstnavatele odcházejí, v Česku to prozradí jen jedno procento z nich. "Vztahy v Anglii jsou průhlednější, zase se tam více než u nás tají platy," vysvětluje Kudláčková. Přiznává, že Češi jsou opatrnější třeba i ze strachu, že by je někdo u budoucího zaměstnavatele mohl ze závisti pomluvit.





Co nabízíte zaměstnancům, abyste si je udrželi? (%) Školení 72% Finance 51% Firemní kulturu 46% Programy pro rozvoj kariéry 41% Aktivity pro budování týmu 39% Dovolenou navíc 21% Nevím 7%

Podle čeho hodnotíte zaměstnance? (%) Pracovní výkon 40% Dosažené výsledky 28% Motivace 19% Kreativita 9% Celková absence 4% Všechno dohromady 26% Jiná kritéria nebo neví 7%

Odpovídalo 1550 manažerů z devíti zemíRobert Half InternationalOdpovídalo 1550 manažerů z devíti zemíRobert Half International