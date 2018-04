Čeští zaměstnanci prý v zahraničí neobstojí

Manažeři českých průmyslových podniků jsou přesvědčeni, že ve světě by jejich pracovníci propadli. Téměř tři čtvrtiny firem by své pracovníky neposlaly do zahraničí. To vyplývá z rozsáhlého výzkumu, který provedla VŠE v Praze.