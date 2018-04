Čeští zaměstnavatelé práci z domova moc nepovolují

Homeworking, teleworking, částečný úvazek - po flexibilních formách zaměstnávání touží stále více lidí. Díky nim najdou uplatnění hlavně ti znevýhodnění: matky vracející se z mateřské či rodičovské dovolené, důchodci, studenti a absolventi škol, kteří potřebují praxi. Zájem roste i mezi klasickými zaměstnanci, kteří po zkráceném úvazku volají proto, že chtějí lépe skloubit svůj pracovní život s tím osobním a rodinným, se svými koníčky či vzděláváním.

"Lidé se zajímají i o jiné úvazky než jen o ty čtyřicetihodinové. Ze zhruba tisícovky dotázaných lidí přemýšlí o přechodu k jiné alternativě pracovního poměru 39 procent z nich. Dalších 25 procent není spokojeno se současným zaměstnáním, ale změny se bojí," uvádí Petr Skondrojanis z firmy LMC.

Jeho slova potvrzují i počty odpovědí na inzeráty nabízející kratší úvazky. Na konci loňského roku se na portálu Jobs.cz zajímalo o jednu pozici na plný úvazek 43 lidí. Na místo na zkrácený pracovní poměr odpovědělo 107 uchazečů.

Daleko za Evropou

Nabídek práce z domova či zkráceného úvazku je v tuzemsku minimum. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je na tom Česko velmi špatně.

"Na zkrácený úvazek tu pracuje jen šest procent lidí, což je nejméně v celé EU s výjimkou Slovenska a Maďarska. Průměr Unie je skoro 20 procent,“ říká Pavel Sobíšek, ekonom UnicreditBank a jeden z autorů analýzy České bankovní asociace, která zkoumala problémy českého pracovního trhu. "Tuzemský trh práce si v mezinárodním srovnání nevede špatně. Nicméně ve využívání flexibilních forem máme hodně co dohánět.“

A nebudou se doma flákat?

Firmy alternativní úvazky nenabízejí, protože k nim nemají důvěru. Tvrdí to Alena Králíková, manažerka projektu Alternativa, který se zaměřuje na propagaci flexibilních pracovních úvazků v Česku. "Bojí se jejich zneužití, nemají s nimi z minulosti žádné zkušenosti, a proto i ochota tyto formy práce nabízet je malá. Pokud se objeví, tak pouze pro pár zaměstnanců, o kterých šéf ví, že to zvládnou a že jejich pracovní morálka neklesne. Ale do inzerátu to firma nedá," vysvětluje Alena Králíková.

To potvrzuje další průzkum: personální společnost Manpower se ptala zaměstnavatelů, zda považují flexibilní pracovní sílu za klíčovou. "Zjistili jsme, že více než 80 procent zaměstnavatelů o flexibilní formy práce nestojí. Je tedy zřejmé, že u nás stále převládá tradiční přístup k pracovnímu poměru,“ říká ředitelka Manpoweru pro Českou republiku a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

"Po zkušenostech s hospodářskou krizí ale bude hrát flexibilní pracovní síla mnohem důležitější roli, tak jako je tomu v zemích západní Evropy, ale především v Americe, kde tuto formu zaměstnávání preferuje 48 procent firem," dodává.

Vyznejte se ve zkrácených úvazcích Flexibilní formy zaměstnávání Částečný pracovní úvazek

Zaměstnávání prostřednictvím agentury práce

Práce z domova/Práce na dálku

Dohoda o práci mimo pracovní poměr

Pracovní poměr na dobu určitou Formy organizace pracovní doby Práce přesčas

Nerovnoměrné rozvržení práce - konto pracovní doby

Pružná pracovní doba

Rotace a sdílení pracovního místa

Zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy

Alternativní úvazky pomáhají v sezonních výkyvech

Pokud už nějaká firma zkrácený pracovní úvazek zaměstnancům nabídne, je to především proto, že tím vyřeší sezonní výkyvy. Díky tomu je nejvyšší počet flexibilních úvazků ve firmách podnikajících v oblasti zemědělství, dopravy, skladování a komunikace.

Práci z domova nejčastěji nabízejí podniky z oblasti služeb, nejvíce velké nadnárodní společnosti, které jsou na takový způsob zaměstnávání zvyklé.

Flexibilní úvazky firmám ušetří dost peněz - sníží se jim například náklady na mzdy či na provoz kanceláří a výrobních prostor. Polepší si však i státní pokladna. "Většina evropských zemí v uplynulých deseti letech podpořila vznik pracovních míst se zkráceným úvazkem. Bylo to výhodné jak z hlediska veřejných výdajů, tak v sociálních aspektech. Usnadňuje to zaměstnání matkám s malými dětmi a lidem v předdůchodovém věku. Stát jim pak nemusí vyplácet podpory a sociální dávky,“ vysvětluje Pavel Sobíšek.

Podle něj by bylo možné spojit změny na pracovním trhu s úvahami o penzijní reformě. "Řešením by podle mě byla kombinace úlev na sociálním pojistném a zjednodušení administrativy spojené s nabíráním a propouštěním zaměstnanců. Náklady na propouštění a s tím spojená ochrana zaměstnanců jsou tu v porovnání s ostatními zeměmi neúměrně vysoké," říká ekonom.

Jisté kroky již ministerstvo práce a sociálních věcí chystá. Výše odstupného by byla vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele - tříměsíční odstupné by člověk dostal až po dvou a více letech práce u firmy. Upraví se zřejmě i podmínky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou a plánuje se zavedení pružnějšího konta pracovní doby, takže firmy ji budou moci lépe plánovat podle množství zakázek.

Kratší úvazek, ale stejné náklady na zaměstnance

Flexibilní formy zaměstnávání se samozřejmě nehodí pro každého zaměstnavatele a pro všechny profese. Záleží na druhu práce. "Mnohé z alternativních úvazků lze bez problémů využít i u menších zaměstnavatelů, třeba částečný úvazek, nebo naopak přesčasy, pracovní poměr na dobu určitou, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr,“ vyjmenovává advokátka právní kanceláře Ambruz & Dark Klára Valentová.

Nevýhodou flexibilních úvazků je podle ní například to, že některé náklady na zaměstnance zůstávají stejné, i když ti pracují na částečný úvazek - třeba výdaje za zaškolení nebo pracovní pomůcky. Obtížnější je také kontrola zaměstnanců, kteří pracují z domova.

Chtěli byste pracovat z domova?