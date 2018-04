Pojišťovna určí, kde se máte léčit. Kdo neposlechne, může mít problém

Všechny pojišťovny dnes umožňují uzavřít smlouvu přes internet či prostřednictvím mobilní aplikace. A protože většina lidí používá i internetové bankovnictví, je sjednání a zaplacení smlouvy opravdu záležitostí několika minut. Pak přijde do e-mailu potvrzovací kód a s tím se můžete hlásit asistenční službě.

Komplikace může nastat, když zapomenete a pojistku odklikáváte už na území cizího státu. Ze zahraničí se nemůžete pojistit u Wüstenrotu či u Slavie. Některé pojišťovny umožňují z ciziny uzavřít jen prodloužení smlouvy – například Ergo. Jiné stanovují čekací lhůtu, která může být až sedm dní, třeba Uniqa či Kooperativa. U České podnikatelské pojišťovny začne smlouva sjednaná ze zahraničí platit za tři dny. U většiny ostatních pojišťoven platí smlouva následující den po zaplacení. Když se někdo nepojistí, má v cizině úraz a pak se snaží pojistku rychle sjednat a využít, dopouští se pojistného podvodu.

Jděte k doktorovi, kterého vám doporučí

Všechny pojišťovny doporučují hned v případě problémů kontaktovat asistenční službu. Ta obvykle zjistí situaci a nasměruje klienta do konkrétního zdravotnického zařízení.

Kam volat v případě problému: Allianz: +420 241 170 000



Pojišťovna KB: +420 272 101 011



Axa Assistance: +420 272 099 990

Česká pojišťovna: +420 221 586 675

ČPP: +420 1220

ČSOB Pojišťovna: +420 222 803 442



Direct pojišťovna: +420 272 099 910



Ergo pojišťovna: +420 221 860 626



ERV: +420 221 860 606

Generali: +420 221 586 666

Kooperativa: +420 266 799 779

Slavia pojišťovna: +420 296 339 679



Pojišťovna VZP: +420 272 101 010

Uniqa: +420 296 333 696

Wüstenrot pojišťovna: +420 227 231 202

Jenže co když chce klient jít k jinému lékaři? Třeba na základě doporučení nebo mu to prostě přijde dopravně pohodlnější. Pojišťovny zdůrazňují, že smluvní zařízení mají prověřená, ale hlavně s nimi mají smlouvy o proplácení nákladů.

Neřídit se doporučením asistenční služby může znamenat, že budete muset na místě zaplatit za lékařskou péči a teprve po návratu se vyrovnáte se svou pojišťovnou. Riskujete přitom však snížení proplácené částky. Podle pracovníků pojišťoven se totiž často stává, že hotelový personál doporučuje předražená zdravotnická zařízení. Samozřejmě pokud situace vyžaduje neprodlené řešení, kde není prostor pro telefonáty, pojišťovny to zohlední.

Pozor na předchozí nemoci

Z pojistného plnění jsou obecně vyloučeny chronické nemoci, které vznikly před sjednáním pojištění a které nejsou stabilizované. V praxi to znamená, že když odjedete po operaci kolene a to vám na dovolené oteče a bolí, nemusí vám pojišťovna náklady na léčbu zaplatit. Jaká doba po operaci se zohledňuje, záleží na pojišťovně. Obvykle jde o dvanáct měsíců, některé ústavy jsou však benevolentnější. Například Ergu stačí, když od poslední léčby uplynou tři měsíce, Allianz devět měsíců.

V případě chronických nemocí pojišťovny hradí pouze náklady vzniklé při akutním ohrožení života klienta. Pokud si nejste jisti pojistnou ochranou na svou nemoc, doporučují pojišťovny, abyste navštívili před cestou svého lékaře a vyžádali si od něho souhlas s vycestováním.

Těhotné pojistí, ale s výjimkami

Těhotenství neznamená, že by nefungovalo cestovní pojištění. Léčbu zlomené ruky, nevolnosti či malárie pojišťovna těhotné ženě proplatí kdykoli. Pokud však jde o komplikace spojené s těhotenstvím, ty pojišťovny vylučují od 24. až 26. týdne těhotenství. Jen Kooperativa se zavazuje plnit do 10. týdne před porodem (30. týden těhotenství) a Evropská pojišťovna dokonce do 8. týdne před porodem. Rizikové těhotenství je však vyloučeno z plnění vždy.

Novinky v cestovním pojištění V letošní sezoně zvyšují limity pro léčebné výlohy v zahraničí ČSOB pojišťovna (na 3,5 mil. Kč) a Generali (na 7 mil. Kč); nová Direct pojišťovna má limity neomezené.

Uniqa navýšila limit na pojištění storno poplatků na 300 000 Kč oproti dosavadním 80 000 Kč.

Novinkami u Generali je přivolání profesionálního sociálního pracovníka či psychologa, pojištění přenosné elektroniky a sportovního vybavení, proplacení zásahu horské služby či úhrada převozu věcí zemřelého nebo pohřbu v zahraničí.

Cestovní pojištění pro rodinu na 20 dní jako dárek můžete dostat od ČPP, když si u ní sjednáte jiný typ pojištění.

Když si do konce srpna sjednáte cestovní pojištění u České pojišťovny, přidají vám navíc pojištění opuštěné domácnosti, které zajistí ochranu domova po celou dobu nepřítomnosti majitele.

ERV Evropská pojišťovna přichází s pojištěním dlouhodobých pobytů, které je určeno například pro au pair a studenty.

Kooperativa zase umožňuje digitální podpis smlouvy - klient podepíše smlouvu elektronicky a smlouva je ihned v systému a zároveň ji má klient k dispozici na svém úložišti.

Pojišťovna VZP láká klienty soutěží – kdo si sjedná do půlky září pojištění přes www.soutezozajezd.cz a nahraje svou fotografii z dovolené, může získat ceny až za 50 tisíc korun, losuje se každých 14 dní.

Komerční pojišťovna nabízí 15% slevu na cestovní pojištění sjednané on-line prostřednictvím webu KP nebo mobilní aplikace Mobilní banka 2 od Komerční banky, a to do 15. 9. 2015.



S alkoholem to nepřehánějte

Dovolená bez večerní sklenky vína? Jednu sklenku pojišťovny obvykle velkoryse přehlédnou, jestliže se vám však podaří dostat se do stavu opilosti, cestou do hotelu se polámete a lékař v nemocnici o vašem opojení napíše záznam do své zprávy, pojišťovna má právo plnění krátit, nebo dokonce odmítnout. Záleží ovšem i na tom, jak moc požití alkoholu ovlivnilo vznik úrazu či onemocnění. Když si dáte několik panáků a spadne vám na hlavu květináč, s ošetřením a následným plněním by neměl být problém.

Sporty volte jen ty bezpečné

Dá se očekávat, že na dovolené budete sportovat. Projedete se na kole, vyrazíte na túru nebo využijete některé plážové atrakce – tobogan, šlapadla...

Vše jmenované je v pohodě, ale u jiných sportů či atrakcí byste mohli narazit. Typické je třeba potápění, windsurfing, vysoké lanové překážky.

Některé pojišťovny přehodnotily kategorie toho, co je a co není rizikové. Nové, pro klienty jednoznačnější tabulky má Allianz a Axa. Generali je ochotna připojistit i vrcholové sportovce.

Direct pojišťovna umožňuje připojistit rizikové sporty jen na konkrétní termíny – když víte, že část dovolené strávíte řáděním na divoké vodě, s příplatkem si pojistíte právě jen ten den.

Kolik zaplatíte za cestovní pojištění

Pojištění on-line i z letiště Při balení na dovolenou se cestovním pojištěním nemusíte zdržovat. On-line cestovní pojištění sjednáte i v den odjezdu - třeba z letiště.

Běžná taxa za den cestovního pojištění se pohybuje mezi 10 a 20 korunami. Levněji až o polovinu bývají pojištěny děti – obvykle do 18 let, pokud cestují spolu s rodiči. Děti do šesti let takto mohou být i pojištěny zdarma – například u České pojišťovny či Kooperativy. Cestovní pojištění nabízejí i zdravotní pojišťovny, zaplatíte za ně obvykle méně, ale mnohdy se nedají pojistit všechna rizika.

Naopak více zaplatí senioři, hranicí pro zdvojnásobení pojistného bývá 70 let, ale například Uniqa má hranici zdražení v 66 letech a pak v 81 letech. Naopak ČSOB Pojišťovna žádnou seniorskou sazbu nemá.

Pojistné se také liší podle toho, zda se chystáte do Evropy, nebo dále do světa. Evropské pojistné je nižší. Pojišťovny zohledňují běžné dovolenkové destinace, kam se Češi často vypravují, a ačkoli zeměpisně do Evropy nespadají, zahrnují je cenově do nižšího tarifu. Obvykle jde o neevropské státy v oblasti Středozemního moře.

Ptejte se, co za pojistné dostanete. Nejlevnější varianta obvykle zahrnuje pouze léčebné výlohy (to, že se vám v zahraničí dostane zdravotní péče) a v případě potřeby i přepravu domů.

V dražších pojistkách je zahrnuto například pojištění odpovědnosti. Pokud toto pojištění nemáte sjednané samostatně, určitě si vyberte pojišťovnu, která je k cestovnímu pojištění nabízí – například ERV, Ergo, Direct, Allianz, Pojišťovna VZP. U ostatních lze odpovědnost obvykle připojistit v rámci komplexnějšího balíčku například spolu s pojištěním zavazadel.