Pozor na alkohol u sjezdovky. Přehled novinek v cestovním pojištění

Třicetiletý český snowboardista měl vloni v Rakousku vážnou nehodu. Uvolnilo se mu vázání a on si při pádu zlomil žebro a propíchl plíci. „Následoval okamžitý transport do nemocnice. Nad rámec evropského průkazu (karty zdravotní pojišťovny) mu vznikly dodatečné výdaje za zásah horské služby, letecký transport a repatriaci do Česka ve výši 167 tisíc korun,“ říká Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

Na kartu zdravotní pojišťovny se při lyžařském výletu do zahraničí spoléhají tisíce Čechů. Ta přitom kryje jen léčebné výlohy a to při úrazu na horách zdaleka nemusí stačit. A nejde jen o případný převoz vrtulníkem nebo výjezd horské služby jako v případě snowboardisty. Hrozí i další vážné riziko: zaviníte kolizi, uznáte vinu, máte pocit, že „se tolik nestalo“, ale časem přijde předpis na přepísknutou částku za bolestné, léčebné výlohy a ušlý zisk. Bez pojištění odpovědnosti, které bývá součástí cestovních pojistek, jste v pasti.

Nestačí pojištění na platební kartě?

Kryje vaše pojištění opravdu to potřebné? Nechte si poradit jaký pojistný limit zvolit.

Pokud jste vlastníky nějaké VIP karty, možná obsahuje takové pojištění, které je pro krytí léčebných výloh, přepravy i odpovědnosti dostatečné. Typů platebních karet je však mnoho, a tak je dobré u své banky si předem ověřit konkrétní podmínky. „Zkusila jsem to,“ říká Jindra Nováková z Prahy. „Využívám služby tří bankovních ústavů a u každého mám debetní platební kartu. Pojištění není automatickou součástí ani jedné z nich, ale lze ho přikoupit.“

Například u Fio banky by pojištění Gold stálo na měsíc 75 korun s limitem léčebných výloh čtyři miliony. Součástí je i pojištění odpovědnosti, jeho limit milion korun však klientce připadá nedostatečný.

Novinky v cestovním pojištění

Pojištění na týdenní výlet, které vám pokryje všechna rizika, vás bude stát pár desítek až stovek korun. Co nového letos pojišťovny nabízejí? Většinou jen dohánějí konkurenci ve výši limitů a co nejnižších cen.

Za zmínku stojí nabídka Axy a ČSOB Pojišťovny, které po dobu pojištění nabízejí asistenci k událostem, které by se mohly stát během dovolené ve vaší domácnosti. Axa přidává i pojištění veterinární péče v zahraničí, pokud si s sebou na dovolenou berete třeba svého psa.

Direct a Česká podnikatelská zařadily do novinek pojištění zimní výbavy. U Directu je v základní ceně, u ČPP je k mání jako připojištění za 15 korun denně. A Direct má ještě jednu zajímavost: klient si může pojistit rizikovou činnost na vybraný časový úsek, nikoliv na celou délku dovolené, jak je to běžně zvykem. „Pokud lyžař ví, že si bude na svém pobytu chtít užít skialpinismus nebo třeba snowtubing, zaplatí jen za dny, kdy tuto činnost bude provozovat,“ vysvětluje Jan Marek z Directu.



Uniqa nově nabízí cestovní pojištění pro Česko. Obsahuje úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění storna zájezdu. Pojištění odpovědnosti v tuzemsku má určitě smysl - ceny odškodného za způsobené úrazy vzrostly vlivem nového občanského zákoníku a navíc nikdy nevíte, kdy se o vás v Krkonoších přerazí německý velkopodnikatel, jehož nároky na odškodné se budou počítat v eurech.

Poptejte se u zdravotní pojišťovny

Jestli hledíte hlavně na cenu, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu. Ty svým klientům pojištění nabízejí se slevou, a přitom pojistné limity, které nabízejí, nepatří k symbolickým - pod tři miliony nejde žádná z nich, Česká průmyslová nabízí dokonce limit 10 milionů. Pokud jste dárce krve a zároveň klient Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, určitě si cestovní pojištění sjednejte u ní. Budete ho mít až na 30 dní zdarma.



Vyzkoušet můžete i některý z internetových porovnávačů cen - cestovní pojištění je jejich stálou součástí a mnohdy nabízejí lepší ceny než při sjednání přímo v pojišťovně. Aby to nebylo jednoduché, pamatujte, že není srovnávač jako srovnávač. Mají nasmlouvané různé podmínky, a tak se vyplatí zadat své údaje do několika z nich.

Nezkoušejte na pojišťovnu nic hrát

Až budete pojistku sjednávat, pamatujte na to, že v základní ceně pojištění bývá ze zimních sportů hlavně lyžování a jízda na snowboardu na vyznačených trasách. Pokud víte, že máte tendenci „odvázat se“ a zkoušet netradiční jízdy na sněhu typu snowbungeerafting, bobování na ledové dráze či rychlobruslení, čtěte dobře pojistné podmínky - většina takových sportů bývá úplně vyloučena nebo za jejich provozování zaplatíte přirážku.



Rozhodně je však lepší dát za pojistku trochu víc než zkoušet pojišťovně tvrdit, že se vám úraz stal v hotelové sprše a ne na sněžné trampolíně. „Občas se lidé pokoušejí v případě úrazu bez cestovního pojištění uzavřít cestovní pojištění ,dodatečně‘. Tedy uzavřou pojištění od následujícího dne a pokoušejí se s úrazem vydržet do dne, kdy začne pojištění platit,“ popisuje Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny. Obvykle se na vše vzhledem k časovým nesrovnalostem přijde. Navíc, kdo chce čekat do druhého či třetího dne na ošetření, jen zhorší svůj zdravotní stav.

Alkoholu se raději vyhněte

Častým tématem spojeným s cestovním pojištěním je konzumace alkoholu. Podle statistky ERV Evropské pojišťovny lyžuje pod jeho vlivem až 38 procent Čechů. Překvapivě nejčastěji holdují alkoholu na lyžích lidé nad 55 let - a to až v polovině případů. Lyžaři si prostě rádi dají svařák či grog ve stánku u sjezdovky. Co když se „pod vlivem“ něco stane?



V zásadě platí, že všechny pojišťovny mají alkohol ve vylučujících podmínkách. Když se prokáže vliv alkoholu na vznik úrazu, pojistné plnění výrazně sníží nebo za vás dokonce platit vůbec nebudou. Ani léčebné výlohy, ani transport, ani odškodné někomu třetímu. Praxe však nebývá tak moc přísná. „Události posuzujeme individuálně, plnění krátíme jen tehdy, když je vliv alkoholu nesporný. Navíc o jedné či dvou sklenkách se ani nemusíme dozvědět,“ uklidňuje Eva Svobodová z Uniqy.