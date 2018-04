Máte cukrovku či alergii? Pojišťovně to hlaste ještě před cestou

Na otázky, které se týkají chronických onemocnění ve vztahu k zahraniční dovolené a cestovnímu pojištění, odpovídá Jana Ježková, lékařka asistenční služby Europ Assistance.

Může člověk s nějakou pravidelnou léčbou jet v klidu do ciziny?

Může, ale všem klientům, kteří pravidelně užívají léky, doporučujeme před cestou zkonzultovat plánovanou dovolenou s ošetřujícím lékařem, těsně před odjezdem ho navštívit, zajistit si souhrnnou lékařskou zprávu – seznam diagnóz a léků včetně účinné látky a dávkování léčiva.

Důležitá je dostatečná zásoba léků rozdělená do více zavazadel. V případě zpoždění nebo ztráty kufru má člověk více času na zajištění náhradních léků.

Ono ale nejde jen o léky, jak je to s přístupem pojišťoven?

Doporučuji vždy zvolit vyšší limit pojištění a zkontrolovat si výluky, které má konkrétní pojišťovna. Ty většinou hradí léčbu u chronických stabilizovaných onemocnění, která se náhle zhorší.

Jako stabilizované onemocnění je bráno takové, které zhruba v posledním roce nevyžadovalo hospitalizaci kvůli zhoršení nebo nebyla provedena zásadní změna v léčbě. Před dovolenou je velmi riziková zejména nově objevená nemoc – člověk by měl konzultovat přímo s pojišťovnou, jak bude situaci posuzovat.

Na co dát největší pozor Srdeční onemocnění, vysoký tlak

- pozor na nedostatek tekutin, přehřátí, špatně dávkované léky. Cukrovka

– pozor na banální onemocnění, alkohol a nadměrnou fyzickou aktivitu, které mohou rozkolísat hladinu cukru, nebezpečné jsou zejména průjmy a zvracení, nepodceňovat běžné úrazy, jež se u pacientů s cukrovkou hůře hojí. Epilepsie

– vyhýbat se nevyspání, nadměrnému vypětí, upozornit nejbližší spolucestující, aby nebyli překvapeni při náhlém záchvatu. Chronické astma

– cesta letadlem riziková z důvodů nižšího tlaku kyslíku, paradoxně se při pobytech u moře ze začátku stav pacientů zhorší, určitě není dobré odjíždět v akutním stadiu těchto onemocnění s tím, že se to u moře zlepší. Alergie

– ohlídat si zejména exotické potraviny a koření.

Když nejde o nemoc, ale o úraz, také je dovolená ohrožena?

Nedoléčené úrazy a jejich komplikace nejsou hrazeny – například zlomenina zápěstí v sádře dva dny před odjezdem, ruka může začít otékat. Nebo když někdo odjede s řeznou ranou sešitou v Česku, za hranicemi však potřebuje převaz nebo vyndat stehy.

Trochu jiné to je u poúrazových stavů – například poranění vazů v koleni, pokud je to doléčený stav, tak je vše hrazeno, i když se úraz opakuje. Pokud má člověk obtíže bez úrazu a je to v přímém vztahu k minulému zranění, tak to bývá z pojištění vyloučeno. A třeba u stavu po kloubní náhradě, jestliže operace proběhla před více než rokem a pacient byl bez obtíží, je brán jako zdravý.

Mohla byste doporučit, na co by si měli dát pozor lidé, kteří – i když se léčí – chtějí jet do ciziny?

Měli by počítat s komplikacemi, protože u všech chronických onemocnění je zásadní režim, který je na dovolené zcela odlišný. Navíc všechny akutní nemoci mají vliv na ty chronické.